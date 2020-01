Exorcism Horror «The Seventh Day» ajoute Stephen Lang et Keith David

Nouvelle horreur d’exorcisme Le septième jour complète un casting avec un vétéran de l’horreur Keith David (The Thing) et ne respirez pas Stephen Lang, qui peut également être vu dans le prochain VFW de Joe Begos.

La date limite ajoute que Chris Galust (Donnez-moi la liberté), Robin Bartlett (City of Angels), et Brady Jenness (“The Sinner”) joue également aux côtés Guy Pearce et acteur mexicain Vadhir Derbez dans l’histoire d’un exorciste de renom qui fait équipe avec un prêtre débutant pour son premier jour de formation.

Lang sera co-vedette en tant qu’archevêque sérieux et profondément pieux du diocèse catholique de la Nouvelle-Orléans. David incarnera le père Louis, un mentor du père Peter (Pearce) dans sa jeunesse. Bartlett devrait représenter Helen, une travailleuse sociale de la Nouvelle-Orléans. Galust incarnera le jeune père Peter et Jenness incarnera Charlie Giroux, un jeune garçon accusé d’un crime odieux alors qu’il serait sous l’influence de la possession démoniaque.

Le projet tourne le mois prochain à Dallas et à la Nouvelle-Orléans. Justin P. Lange dirige à partir de son script gagné, marquant ses débuts de long métrage.

Les producteurs sont Dallas Sonnier et Amanda Presmyk pour Cinestate et Fangoria. Kimberly Hwang et Chelsea Davenport produisent également. Le PDG de Voltage Pictures, Nicolas Chartier, et le président et chef de l’exploitation, Jonathan Deckter, sont producteurs exécutifs, aux côtés d’Adam Donaghey, Phil Nobile Jr et Danielle Cox. David Guglielmo lance.