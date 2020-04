Exotique et sain! Découvrez tous les bienfaits du kiwi minceur!

Le kiwi est un délicieux fruit originaire de Chine, aux multiples bienfaits pour la santé, parmi lesquels ses propriétés amincissantes et digestives se démarquent.

22 avril 20206: 46 h

Le kiwi est largement utilisé pour faire des desserts, des smoothies et des cocktails. Son aspect saisissant et sa couleur verte intense en font un fruit exotique, en plus son nom caractéristique a été donné par rapport à un oiseau et ses attributs nutritionnels le rendent idéal pour les soins de santé.

Découvrez tous les avantages du kiwi

De nombreux mythes émergent de ce fruit, peut-être en raison du contraste exubérant de couleurs entre son extérieur brun et recouvert de petits poils, et le vert intense de sa chair intérieure douce. Quelle que soit la raison qui le rend si populaire, dans cet article, nous vous parlons de tous ses avantages pour la santé.

Système immunologique: Le kiwi est riche en acide folique et en vitamine C, éléments qui favorisent la production de globules rouges et blancs, ce qui se traduit par une plus grande formation d’anticorps pour lutter contre la grippe ou le rhume.

Réduit le stress: Si vous faites face à une situation stressante, vous serez heureux de savoir que le kiwi, grâce à ses composants et à la vitamine C, est un excellent relaxant du système nerveux, ce qui est fabuleux pour calmer l’anxiété et les soucis.

Diurétique: Ce beau fruit est faible en calories et abondant en eau, ce qui le rend idéal pour satisfaire l’appétit, il réduit également la rétention d’eau, a un puissant effet nettoyant, améliore les conditions cardiaques et hépatiques. Tous ces facteurs en font le fruit star de la perte de poids.

