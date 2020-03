Explication de la fin de la série Steven Universe – Interview de Rebecca Sugar

HISTOIRES CONNEXES

Steven Universe Future est parvenu à une conclusion émotionnelle vendredi alors que le demi-humain titulaire a rencontré son ennemi le plus dévastateur à ce jour – lui-même.

L’événement en quatre parties, qui a également doublé la finale de la série Steven Universe, opposera les Crystal Gems à Steven, qui a pris une forme monstrueuse après avoir été corrompu. Les Diamants ont également rejoint la mêlée, bien qu’ils aient passé la plupart de leur temps à se disputer avec Greg sur le côté de la famille de Steven à blâmer pour le traumatisme infantile paralysant qui a conduit à ce moment terrible.

Puis est venu ce discours incroyable de Connie, qui a montré une intelligence émotionnelle bien plus grande que les êtres anciens qui se tenaient devant elle: “Oui, tu lui as fait du mal, mais ce n’est pas le moment de faire tout ça pour toi. Cela n’aide pas. Peut-être que Steven se soucierait de votre tristesse, car il accorde toujours la priorité aux sentiments des autres. Mais il ne peut pas faire ça pour vous en ce moment, car il a besoin de nous cette fois. Nous avions tous Steven quand nous avions besoin de lui, mais la seule personne qui n’a jamais eu Steven est Steven. Il a toujours été là pour nous, alors comment pouvons-nous être là pour lui maintenant? “

La réponse, bien sûr, fut de montrer à Steven autant d’amour que possible, ce qui le ramena avec succès à la normale. Malheureusement, la célébration a été de courte durée, car il a rapidement emballé sa voiture et a dit à Beach City un au revoir en larmes à la poursuite de sa véritable vocation – quoi que et où que ce soit.

Nous avons vérifié avec la créatrice de la série Rebecca Sugar avec quelques questions sur les adieux de Steven Universe, y compris si nous pouvons espérer revoir ces personnages un jour:

TVLINE | Selon vous, quelle est la chose la plus importante que Steven ait apprise de cette épreuve finale?

Il est utile pour Steven de savoir d’où vient son comportement. Et d’où vient sa maladie. Prendre conscience du problème est nécessaire pour le résoudre, c’est donc la partie la plus importante pour moi. Steven apprenant que ce qu’il a vécu dans son enfance le touche dans le présent et a modifié la réponse de son corps au stress, peut éventuellement l’aider à reconnaître cette réponse et à prendre les mesures nécessaires pour se sentir en sécurité et guérir.

TVLINE | Comment Beach City changera-t-elle sans Steven?

Il n’y a aucun moyen qu’il ne revienne pas souvent visiter! Il l’attendra, ce sera toujours sa ville natale, et quand il reviendra, il trouvera que ce sera la même chose de toutes les meilleures façons.

TVLINE | Comment décririez-vous la relation de Steven et Connie à la fin de la série?

Ils ont toujours été amoureux, et ils le sont toujours! Ce sont les meilleurs amis, et c’est le véritable amour. Ils grandissent, ensemble et séparément, et acquièrent le pouvoir de façonner leur avenir individuel et de se soutenir mutuellement. Et ils savent tous les deux que leur relation sera meilleure pour cela.

TVLINE | Est-ce un personnage et un monde que vous imaginez revisiter un jour?

J’adore ces personnages et ce monde, et j’ai des théories sur les chronologies qui suivent Future. Mais je veux donner aux personnages un peu de temps et un peu d’intimité, au moins pendant un certain temps. J’en ai besoin aussi.

Vos pensées sur le grand au revoir de Steven? Notez les quatre parties ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.