Explication de la fin de Top Boy – les fans n’ont pas vu cette torsion venir! – HITC

C’est l’une des meilleures émissions sur Netflix et les fans en retard à la fête veulent que la fin de Top Boy soit expliquée.

Compte tenu des circonstances actuelles, beaucoup profitent de l’occasion pour regarder une gamme d’émissions télévisées brillantes qu’ils ont ratées ces dernières années.

Bien sûr, c’est là que Netflix entre en jeu!

Le service de streaming populaire a donné au public tant de titres incroyables, mais certains se distinguent certainement des autres. Ils ajoutent toujours de nouvelles émissions à essayer, mais pour le moment, de nombreux téléspectateurs vérifient enfin la dernière saison de Toy Boy.

Créée et écrite par Ronan Bennett, la série a été diffusée pour la première fois sur Channel 4 en 2011, faisant des vagues avec seulement quatre épisodes. Inévitablement, il a été renouvelé et retourné en 2013, mais étonnamment, il a ensuite été annulé, pour être ensuite rétabli par Netflix plusieurs années plus tard en 2019.

Malgré l’absence, le dernier lot d’épisodes a été défendu comme le meilleur à ce jour, avec une fin à ne jamais oublier…

Que s’est-il passé à la fin de Top Boy?

Le public accompagne Dushane (joué par Ashley Walters) lors de sa visite pour voir Jamie (Micheal Ward) en prison.

Il révèle qu’il croit que Jamie a toujours eu la bonne idée et lui offre la possibilité de travailler ensemble à l’extérieur. Bien sûr, vu la phrase qui va se révéler un peu délicate… enfin, pas exactement.

Les choses changent lorsque Dushane sort un téléphone qu’il a passé en contrebande et qui contient des images de vidéosurveillance qui prouve que le sac qui a mis Jamie là-bas n’était pas le sien, mais appartenait plutôt à Atticus.

Une décision n’est pas prise, mais avec suffisance, Dushane signe: “Faites-moi savoir si vous voulez faire ces douze ans, oui?”

Cependant, nous avons ensuite coupé dans une salle de personnes le plaçant comme cible non. 1: «Nous devons être plus intelligents, alors non. Ce gars ne devrait pas être dans nos rues … il devrait être à l’intérieur pour le reste de sa vie. “

Nous voyons ensuite la photo de Dushane en haut du panneau d’affichage de la police avec les mots “top boy”.

Netflix: la fin de Toy Boy expliquée

Ce fut un enfer d’une torsion de l’intrigue…

Il a été révélé que Sarah (Isla Jackson-Ritchie) et Lee (Josef Altlin) étaient en fait des agents d’infiltration tout le temps. Finalement, nous découvrons qu’ils enquêtaient en fait sur les activités criminelles de Dushane.

À la lumière de la scène carcérale, cela signifie un désastre total. Dans un sens, il n’y a vraiment plus de retour pour lui maintenant, et son attitude arrogante et manipulatrice après avoir marqué Lizzie en tant que fournisseur suggère qu’il est complètement ignorant de tout ce qui se passe dans les coulisses.

Bien sûr, il est peut-être le meilleur garçon maintenant, mais c’est sur le point de s’écrouler.

D’un autre côté, le sort d’Atticus est également préoccupant. Il a été en quelque sorte obligé de tout faire pour empêcher que sa famille ne soit expulsée, mais si Jamie accepte l’offre de Dushane, ce sera pour rien.

Il y a encore beaucoup de choses à conclure et avec un cliffhanger comme ça, nous avons hâte de voir ce qui se passera ensuite.

