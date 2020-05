Explication de la fin parascolaire – Ji-soo a-t-il survécu à l’épisode final dramatique? – HITC

Du premier épisode à la finale de la saison, Extracurricular a été une course en montagnes russes et après une conclusion dramatique, les fans se demandent si Ji-soo a réellement survécu.

Au cours des dernières années, Netflix a produit d’excellents drames coréens et leur dernière série, Extracurricular ne fait pas exception.

La série se concentre sur la vie de Ji-soo, un lycéen qui gère un «service de sécurité» pour les travailleuses du sexe – essentiellement, il est le cerveau derrière la recherche de clients et la protection de la femme.

Quand Gyuri, son camarade de classe et son béguin, découvre l’entreprise lucrative qu’il dirige, elle veut entrer. À partir de ce moment, l’histoire ne fait qu’escalader, impliquant plus de leurs camarades de classe, enseignants, policiers et gangsters psychopathes.

Dès le premier épisode, vous êtes saisi par l’histoire de ces élèves et le jeu convaincant vous a enraciné pour eux, malgré leurs activités extrascolaires extrêmement illégales.

La finale de la première saison a été aussi passionnante que dramatique, mais les fans ne savent pas si Ji-soo a réellement survécu?

Ji-soo est exposé



Après que M. Lee et Dae-yeol ont été tués au bar karaoké du Banana Club, Gi-taes et son gang sont interrogés par la police qui commence à relier l’organisation criminelle au lycée. L’enquêteur principal suit la cachette secrète d’argent au bureau de conseil et emmène M. Cho pour l’interroger.

Dans le même temps, Gi-tae confronte Min-hee à propos de son implication, qui se rend compte que Ji-soo est directement impliquée dans le service de “rencontres rémunérées” pour lequel elle a travaillé.

Après que Min-hee ait refusé de lui donner des informations, Gi-tae affronte alors le fiancé de Da-yeol qui expose Ji-soo comme le cerveau derrière toute l’organisation.

Min-hee affronte ensuite Ji-soo dans ce qui est sans doute la scène la plus émotionnelle de toute la série. Il explique comment il n’a pas eu de mauvaises intentions et ne voulait que payer pour l’école, mais elle enregistre les aveux.

Une lutte s’ensuit et Min-hee tombe / est poussée vers le bas d’un escalier et des fissures lui ouvrent la tête. Du sang commence à couler dans les escaliers en béton gris et au lieu de téléphoner pour une ambulance, Ji-soo vole son téléphone et la quitte.

Explication de la fin parascolaire: Ji-soo survit-il?

Après l’incident, Ji-soo rentre chez lui où il est confronté à Gi-tae. Croyant qu’il est le premier à dénoncer Ji-soo, il tente d’appeler Min-hee, dont le téléphone commence à sonner dans le sac de Ji-soo.

Rage remplit Gi-tae et il poignarde Ji-soo avec une paire de ciseaux. La blessure est profonde et nous voyons du sang commencer à tremper son sweat à capuche mais juste au moment où Gi-tae tente de le poignarder à nouveau, Gyuri le met KO.

Les deux sortent de l’appartement détruit et se dirigent vers l’ascenseur mais Ji-soo a perdu trop de sang. Ils laissent une traînée rouge le long du mur et du plancher de la cage d’escalier. Tout comme nous pensons que l’officier de police en chef est sur le point de les attraper, la caméra panoramique vers une cage d’escalier vide – Ji-soo et Gyuri sont partis.

Le dernier coup est de, ce que nous supposons, c’est du crabe pour animaux de compagnie Ji-soos, dans une grande enceinte. Après quelques secondes, quelqu’un verse de l’eau dans l’habitat, mais nous n’avons aucune idée si c’est Ji-soo ou Gyuri.

Critique: réaction des fans à la finale parascolaire

Netflix est bien connu pour avoir des fins de suspension de falaise à leurs émissions. Cependant, il semble y avoir un mélange de réactions des fans à la finale de la première saison.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, pourquoi les Simpsons sur Disney Plus? Ajout d’un service de streaming exploré