Explication de la finale de la série «The Good Place»: Michael Song, Nick Offerman

Avertissement: ce message contient des spoilers pour la finale de la série jeudi de The Good Place.

Prêt à monter à bord du Purple Train pour Groovy City, les fans de The Good Place? Vous pourrez bientôt, chats de guimauve.

La comédie de l’au-delà de NBC a clôturé une série de quatre saisons jeudi avec une finale de série extra-large, et le créateur de la série Michael Schur et le producteur exécutif Drew Goddard ont révélé une foule d’amusements à l’intérieur sur les détails de la réalisation de l’épisode pour accueillir / acteur Marc Evan Jackson sur le podcast officiel de Good Place. D’abord et avant tout: oui, une version complète de la chanson psychédélique de Michael «The Purple Train to Groovy City» – sur laquelle nous l’avons vu travailler pour de nombreux Jeremy Bearimies – a en fait été enregistrée par le compositeur de la série David Schwartz et devait à l’origine jouer sur Le générique de fin de la finale, mais «nous n’avons pas eu le temps» de l’inclure, admet Schur. La chanson complète sortira bientôt en ligne, cependant, promet Schur, alors gardez l’oreille, mes bébés.

Lisez la suite pour plus de secrets dans les coulisses de la finale de la série The Good Place:

* Ceux d’entre vous espérant voir Adam Scott revenir en tant que démon de Bad Place Trevor: Vous l’avez fait, en fait. Dans la scène du trou interdimensionnel des crêpes lorsque Michael emmène Tahani au bureau des architectes, en arrière-plan, vous pouvez voir Trevor toujours en marche arrière à travers un vide sans fin, révèle Schur.

* Un personnage que nous n’avons pas vu dans la finale, cependant: la maman peu fiable d’Eleanor, Donna, jouée par Leslie Grossman. «Nous avons vraiment essayé» de l’inclure, dit Schur, mais Grossman était occupé à tourner une série pour Ryan Murphy, «et nous ne pouvions pas vraiment y arriver.»

* Le score parfait de Madden de Jason est rempli d’œufs de Pâques: son total de 11 271 verges au sol est le total de la carrière en franchise du grand Fred Taylor des Jaguars de Jacksonville, et son nombre total de plats à emporter est – bien sûr – 69. (Nice.)

* Jason a été le premier à franchir la porte, note Schur, à cause de son âme pure et simple: «Jason a toujours été le plus intuitif des quatre… il est vraiment gentil, et il est vraiment adorable, et il est vraiment intuitif à propos de émotion. C’est pourquoi il était logique pour moi qu’il soit la première personne à arriver à la fin. D’une manière étrange, il a fait le trajet le plus court. »

* Les scènes dans les bois avec la porte finale ont été tournées dans “un petit vallon de séquoias côtiers” autour de San Francisco, et l’arc de branches a en fait été laissé par un récent mariage, que les scénographes ont simplement nettoyé et utilisé presque comme -est.

* Nick Offerman, ancien de Parks and Rec, jouait lui-même dans cette scène du travail du bois avec Tahani, pas avec Ron Swanson. (Schur ne voulait pas polliniser les univers fictifs de The Good Place et Parks and Rec.) Offerman, un menuisier sérieux dans la vraie vie, a demandé qu’une certaine chaise très rare et chère se substitue à la création de Tahani, se souvient Schur, mais le spectacle n’a pas pu arriver à temps, et Offerman a rejeté la chaise qu’ils avaient obtenue comme «poubelle». Il a ajouté, cependant, qu’en tant qu’acteur, il pouvait simplement prétendre que la chaise était bonne.

* Lors du tournage à Athènes, D’Arcy Carden a été constamment reconnu par les fans de Good Place, ce qui «lui a époustouflé», se souvient Schur. Elle a même été approchée par un barman qui lui a dit: “Je ne suis pas non plus une fille, pas un robot.”

* Non, vos yeux ne vous trompaient pas: le quartier d’Athènes où Eleanor et Chidi se promènent ressemble beaucoup au quartier d’origine de Good Place. C’était intentionnel, dit Schur – mais les grignoter du koulouri grec, qui ressemble beaucoup aux bretzels chauds que Chidi aime, n’était qu’un heureux accident.

* Le tournage à Paris s’est avéré difficile en raison de la foule constante, mais parce que l’ancien président français Jacques Chirac est décédé pendant la production, les rues ont été bloquées, ce qui leur a permis de filmer la scène d’Eleanor et Chidi sur le pont pratiquement sans interruption pendant deux heures et demie. Et cette scène, à part un nouveau tournage tardif, était le dernier coup pour la finale. Après la dernière prise, Schur, qui a réalisé l’épisode, a mis ses bras autour de Kristen Bell et William Jackson Harper et leur a dit: “OK, maintenant nous avons fini de faire le spectacle.”