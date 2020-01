Explication de la première de «Star Trek: Picard»: Borg Cube, Soji

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce message contient des spoilers pour la première de la série jeudi de Star Trek: Picard.

Whoa… est-ce que nous pensons que c’est le cas, fans de Star Trek?

Jeudi, la première de Star Trek: Picard s’est terminée sur une note mystifiante, nous emmenant dans un site de régénération romulien dans l’espace, où nous avons rencontré la soeur jumelle de Dahj, Soji (également jouée par Isa Briones). Après qu’elle et un Romulien du nom de Narek eurent un petit bavardage d’introduction, la caméra fit un zoom arrière pour révéler qu’ils se tenaient sur… un cube Borg géant! Qu’est-ce qui se passe ici?! Et nous devons attendre la semaine prochaine pour le savoir?

Pour obtenir des réponses, TVLine s’est tournée vers la productrice exécutive picarde Akiva Goldsman, qui nous a assuré que nos yeux ne nous trompaient pas: «Clairement, les Romuliens et les Borgs ruissellent d’histoire par rapport à Jean-Luc Picard, donc pas par hasard, ils existent dans notre saison. »Il a confirmé que le site où nous rencontrons Soji et Narek pour la première fois« est à la fois une base romulienne et un cube Borg »… mais« d’une manière qui n’est probablement pas celle que vous envisagez. »

Ce cliché du cube Borg «est un endroit étrange à quitter après le premier épisode», admet sa collègue EP Heather Kadin, «mais j’espère que cela incitera les gens à se dire:« Attendez, que se passe-t-il? »Et puis ils doivent continuer à regarder. “

Nous n’en apprendrons pas davantage avant le début de l’épisode 2 jeudi prochain sur CBS All Access, mais Goldsman encourage les fans à rester à l’écoute pour obtenir toute l’histoire: «Pour nous, les trois premiers épisodes sont le pilote… À la fin de l’épisode 1, vous ‘ai rencontré peut-être les deux tiers des acteurs. Nous commençons ces relations, et au cours des deux prochains épisodes, elles se solidifieront au moins sous la forme la plus précoce… Donc les trois premiers épisodes de nos dix sont vraiment le premier acte. “

Mais que pouvons-nous attendre de Soji? Est-elle quelque chose comme sa sœur Dahj, décédée tragiquement plus tôt dans la première? “Tout comme vous le savez avec deux sœurs, elles ont beaucoup de similitudes, mais elles ont aussi beaucoup de différences”, taquine Briones, ajoutant que nous apprendrons “leurs chemins sont très différents.”

Suivez les commentaires et partagez vos impressions sur la première picarde.