Explication de la scène du coronavirus – les réactions inondent Twitter! – HITC

Le public afflue vers Netflix pour voir la scène du coronavirus My Secret Terrius.

Les Simpsons, avancez…

La plupart d’entre nous consomment de la musique, des émissions de télévision et des films tous les jours, et pourquoi pas? Il y a tellement de grands divertissements là-bas, et dans les circonstances actuelles, cela devient plus important que jamais.

Récemment, le gouvernement a révisé des directives antérieures et en a imposé des plus strictes, le PM nous exhortant dans une déclaration à ne quitter le domicile pour le travail (uniquement si cela est absolument nécessaire), pour faire de l’exercice une seule fois par jour seul ou avec un membre de notre ménage et aussi pour les achats essentiels, même si cela doit être fait aussi rarement que possible.

Dans des moments comme ceux-ci, il est sage de se familiariser avec Netflix et de prendre le temps de rattraper son retard sur certains téléviseurs que vous avez manqués.

Cependant, ceux qui ont décidé de donner une montre à My Secret Terrius ont été un peu secoués après le début d’un épisode pour discuter du coronavirus.

Créée par Kang Dae-sun, cette série sud-coréenne a été initialement publiée en 2018, tant de gens pensent qu’elle a prédit ce que nous traversons…

My Secret Terrius: scène du coronavirus

Dans le dernier épisode de la série 1, les choses prennent un tour lorsqu’un coronavirus est muté en arme.

Les médecins cherchent rapidement un remède, mais c’est le dialogue qui a vraiment effrayé les gens: “Quelqu’un l’a modifié pour augmenter le taux de mortalité à 90%”, a déclaré un personnage, juste après avoir fait des comparaisons avec le MERS.

“Ce qui est plus grave, c’est que le coronavirus a une période d’incubation de deux à 14 jours. Le virus a été manipulé pour attaquer directement les poumons en seulement cinq minutes après avoir été exposé. »

Une fois qu’il a été établi qu’aucun traitement n’est disponible, une scène montre aux enfants comment se laver les mains efficacement pour éviter la propagation.

Il n’est pas surprenant que la scène soit devenue virale sur tous les réseaux sociaux, beaucoup la déclarant terriblement inquiétante.

Réactions à My Secret Terrius coronavirus scene

Comme prévu, le clip a été largement partagé sur Twitter, beaucoup affirmant qu’il prédisait tout ce qui se passait maintenant.

Il y a des opinions plus calmes sur la scène… en attendant, découvrez une sélection de tweets:

My Secret Terrius: la scène du coronavirus expliquée

Bien sûr, le sujet exploré dans l’épisode peut être expliqué plus loin.

Un téléspectateur sur Twitter a pris la parole, écrivant: «Tout le monde panique à propos de #mysecretterrius connaissant le Coronavirus … mais vous vous rendez compte que nous ne l’avons pas découvert tout à l’heure … Refroidissement.”

En effet, le Metro souligne également que le «coronavirus» fait depuis longtemps référence à un certain nombre de virus, y compris le rhume avant qu’il ne soit associé à Covid-19.

Malgré cela, lors de la première visualisation, il est juste de voir alors que certains seront secoués par la scène dramatique.

