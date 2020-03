Explication de l’épisode 1 de Bloodride – le sacrifice ultime n’est pas ce que vous pensez! – HITC

L’épisode 1 de Bloodride est une explosion absolue, mais il y a peut-être plus que ce que l’on voit. Expliquons-le!

Netflix offre au public une gamme de genres, mais à quel point est-ce bon pour l’horreur?

Nous aimons tous nous détendre après une longue journée et nous plonger dans le divertissement, mais pour certains d’entre nous, rien de mieux que d’explorer les offres les plus sinistres que le service de streaming ait à offrir.

Il existe de nombreux films d’horreur classiques et emblématiques à diffuser, mais en termes de contenu nouveau et régulier, beaucoup diraient qu’ils aimeraient voir des ajouts plus réguliers sur les écrans.

Cependant, ils ont récemment dévoilé un joyau d’une série appelée Bloodride, qui est absolument essentielle pour les amateurs d’anthologie. Dans la veine de Black Mirror et The Twilight Zone, chaque épisode vise à nous envelopper dans une histoire choquante, tirant de différents sous-genres et affichant une gamme d’influences.

Créée par Kjetil Indregard et Atle Knudsen, la série nous fait signe à bord d’un bus effrayant alors qu’on nous raconte six histoires tout au long du voyage, dont la première s’appelle “Ultimate Sacrifice”.

Netflix: Bloodride épisode 1

* AVERTISSEMENT: SPOILERS *

Avec l’aimable autorisation du réalisateur Geir Henning Hopland, le premier épisode donne le coup d’envoi de la série, plongeant dans un territoire très dérangeant tout en réussissant à équilibrer un ton ludique et agréable.

Nous suivons Molly (interprétée par Ine Marie Wilmann) alors qu’elle est forcée de déménager au pays avec son mari et sa fille face à des difficultés financières. Ne voulant rien de plus que de s’aventurer dans la ville, elle aime immédiatement les voisins sympathiques et leurs animaux de compagnie choyés.

En marchant, elle découvre deux des femmes voisines sur le point de sacrifier l’un de leurs amis à quatre pattes, alors elles lui révèlent tout. Elle a dit que ceux qui sacrifient leurs animaux de compagnie sur la pierre trouveront la fortune, citant un exemple précédent d’un des voisins qui a gagné à la loterie. Cependant, après avoir tué le chien de la famille, elle est informée qu’il doit y avoir un lien, et il ne doit pas être un animal de compagnie…

Étonnamment, elle conduit son mari dans les bois pour le sacrifier pour la richesse, mais leur fille les suit et essaie de le sauver. Quand il devient clair que sa mère ne recule devant rien, elle n’a plus d’autre choix que de la tuer.

«Sacrifice ultime» expliqué

Dans les derniers instants, il a été révélé que la fille avait largement profité du sacrifice de sa mère à cet endroit, et parce que son amour était si fort, la récompense était plus grande.

Bien que l’histoire prenne un autre retour tordu lorsque l’interviewée postulant pour un emploi dans sa grande entreprise note que son père a disparu après coup. La suggestion qu’elle a également tué son père va au cœur du message de l’épisode sur le thème de la cupidité.

Les femmes avertissent Molly de ne pas être gourmande, mais la faim de sa fille pour plus de résultats entraîne la mort et la perte totale de ses parents. Tuer sa mère était compréhensible comme légitime défense, mais le gain financier, en conséquence, semble avoir empoisonné son esprit.

Malgré une telle perte, le chat sur ses genoux renforce encore le soupçon que rien ne sera jamais suffisant lorsqu’il sera proposé avec une telle puissance. Le titre «Sacrifice ultime» peut ne pas faire référence au sacrifice d’un être cher, mais plutôt à sa propre personnalité et à sa moralité. Dans sa cupidité, elle a perdu son vrai moi à la pierre.

C’est un excellent moyen de conclure les choses et, en fait, une formidable introduction dans une série merveilleusement créative.

Les fans comparent Bloodride à Black Mirror

L’émission a déjà reçu de nombreux éloges sur Twitter, de nombreux fans ayant choisi de la comparer à la série Black Mirror bien-aimée.

En effet, il existe des similitudes, tant en termes de contenu que de qualité. C’est formidable de le voir obtenir la reconnaissance qu’il mérite!

