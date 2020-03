Explication des changements apportés à la semaine hollywoodienne «American Idol» – Récapitulation de la saison 18

Mon Hollywood Week, comment vous avez changé. Lundi, American Idol nous a amenés à l’Orpheum Theatre de Los Angeles, où 167 candidats chanceux – dont une poignée que j’ai reconnu – sont revenus pour une autre chance d’impressionner les juges.

Comme Katy Perry l’a expliqué au sommet de l’événement interminable de deux heures, “Hollywood cette année est … différente.” Plus précisément, les candidats sont désormais invités à sélectionner un genre – pop, rock, R&B, soul, country et auteur-compositeur – dans lequel ils aimeraient participer. De plus, les juges entendent les 167 candidats chanter en solo pour mieux comprendre qui ils sont en tant qu’individus.

Lisez la suite pour un résumé rapide des 20+ candidats envoyés à la ronde de groupe cette semaine. (Gardez à l’esprit, je ne vais pas mentionner chaque chanteur par nom, car la série était assez sélective sur les personnes que nous avons réellement connues):

CHANTEUR / SONGWRITER | Bien que l’extraordinaire marionnette à poing Marna Michele ait atteint la fin de la route cette semaine, des félicitations étaient Julia Gargano, 21 ans, dont la voix de qualité Adele transparaît avec une reprise de «The Joke» de Brandi Carlile, et Arthur Gunn, 22 ans, dont la prestation enthousiaste de “Hard to Handle” d’Otis Redding a conduit les juges à exiger un rappel.

D’autres auteurs-compositeurs-interprètes se rendant à la ronde de groupe comprennent: Sofia Schuster, 15 ans, le plus jeune concurrent cette saison; Adam Curry, 25 ans, dont la couverture de «Somewhere Else» de The 1975 avait des gens qui chuchotaient qu’il avait tout gagné; Francisco Martin, 18 ans, qui a livré une vision passionnante et émouvante de «Hold Back the River» de la Baie James; Jonny West, 23 ans, qui a conquis ses nerfs pour écraser “Someone You Loved” de Lewis Capaldi (une chanson que j’espère ne plus jamais entendre); et Dillon James, le tympan tatoué dont les antécédents de toxicomanie l’ont amené à travailler de Dolly Parton à vivre dans la rue.

PAYS | Ils n’ont peut-être pas compris ses méthodes (quelqu’un d’autre?), Mais les crooners de pays suivants ont été ravis d’entendre Luke Bryan leur dire qu’ils avaient terminé la ronde de groupe: Lauren Mascitti, 27 ans, qui est passé sans effort avec une couverture «cool» de «Don’t It Make My Brown Eyes Blue»; Hannah Prestridge, 24 ans, qui a pleinement incarné Miranda Lambert dans son interprétation de «Over You»; et Grace Leer, 27 ans, qui a surpris les juges avec son interprétation dramatique et terrifiée de «Mélodie déchaînée».

R&B | Les juges ont osé tirer une “Première rangée, nous ne pensons pas que vous êtes prêt … à rentrer chez vous encore” sur ces espoirs heureux: Juste Sam, 21 ans, dont les expériences de vie ont résonné haut et fort dans sa performance de “Hearts Ain’t Gonna Lie” d’Arlissa; Makayla Phillips, 17 ans, qui pourrait être la personne la plus jeune et la plus blanche que j’aie jamais vue jouer (et absolument écraser) «Et je te dis que je ne vais pas» de Dreamgirls; Cyniah Elise, 17 ans, dont le point de vue sur «Tout ce que je demande» d’Adele avait le poing de Luke pompant de joie.

POP | Le genre le plus fréquenté de la compétition a également vu le plus grand nombre de visages familiers, dont beaucoup ont été bénis par de bonnes nouvelles. Margie Mays, 26 ans, nous a donné la version Julianne Hough de «The Voice Within» de Christina Aguilera; Nick Merico, 23 ans, s’est racheté aux yeux de Lionel Richie avec une vision solide d’un classique de Donny Hathaway; et Kimmy Gabriela solidifié sa place dans la compétition avec une performance de «Say Something» de A Great Big World.

Nous avons également assisté aux retours triomphants de Amber Fiedler, 23 ans, qui a écrasé «Rise Up» d’Andra Day trois semaines seulement après l’accouchement; Jovin Webb, 28 ans, qui a fait pleuvoir sur scène; et Sophia Wackerman, 20 ans, qui l’a «foutu hors du parc» avec son interprétation du «Let It Be» des Beatles.

N’oublions pas non plus Shannon Gibbons, 20 ans, qui sonnait littéralement comme Adele a rampé dans sa bouche; Bilaal Avaz, 19 ans, dont les parents musulmans stricts – qui lui interdisaient la musique – sont désormais ses plus grands fans; et Lauren Spencer-Smith, 16 ans, dont la parfaite interprétation de «À cause de toi» de Kelly Clarkson a prouvé qu’elle était une force avec laquelle il fallait compter.

PLUS DE FAVORIS | Je vais être totalement honnête – je ne sais pas vraiment quel genre ces chanteurs ont choisi. Blâmez le montage de l’épisode ou mon humanité, mais je ne le fais pas. (Je veux dire pop?) Quoi qu’il en soit, parlons-en: il y avait Louis Knight, 19 ans, le pizzaiolo britannique qui a poivré une version ralentie de “Ain’t No Mountain High Enough” avec des pistes impressionnantes dans son magnifique falsetto; Robert Taylor, 27 ans, dont la confiance transparaît dans son incroyable interprétation de «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman»; et Genavieve Linkowski, 21 ans, dont le point de vue sur “You Are the Reason” de Calum Scott était un plaisir pour les juges.

Que pensez-vous de la semaine hollywoodienne remaniée d’Idol? (Soyez honnête, étiez-vous également un peu incertain du genre de compétition de certains chanteurs?) Déposer un commentaire avec vos réflexions sur l’épisode de lundi ci-dessous.