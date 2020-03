Explication des prix du UK Open 2020 – le champion de cette année gagnera 100 000 £! – HITC

L’Open du Royaume-Uni 2020 est à nos portes, mais combien les joueurs de fléchettes se disputent-ils?

Le début de 2020 a déjà procuré aux amateurs de fléchettes de nombreuses sensations fortes et les regards se tournent désormais vers l’une des plus grandes compétitions du Royaume-Uni.

Surnommé par beaucoup comme la FA Cup de fléchettes, le UK Open est l’un des événements les plus prestigieux du sport avec certains des meilleurs talents du monde en compétition.

Au fil des ans, le prix du UK Open a régulièrement augmenté, mais à quel point les joueurs se disputent-ils dans l’édition 2020 du tournoi?

L’Open du Royaume-Uni 2020

L’Open UK 2020 se déroule du week-end du 6 mars au 8 mars.

Le jeu commence au Butlins Resort à Minehead le vendredi 6 mars et les quatre premiers tours ont lieu le jour de l’ouverture.

Samedi 7 mars, les big-boys du sport entrent dans la mêlée avec la finale se déroulant en 21 manches le 8 mars.

Le prix 2020 expliqué

Pour le tout premier UK Open de 2003, le prix était de 124 000 £ au total.

Désormais, les joueurs se disputeront une part de 450 000 £, le gagnant remportant 100 000 £.

La répartition des prix 2020 est la suivante:

Premier tour | aucun prix en argent décerné

Deuxième tour | aucun prix en argent décerné

Troisième tour | 1 000 £

Quatrième tour | £ 2,000

Cinquième tour | 4 000 £

Sixième tour | £ 7,500

Quarts de finale | £ 12,500

Demi-finales | £ 20,000

Finaliste | £ 40,000

Gagnant | 100 000 £

Comment regarder

La couverture de l’Open UK 2020 est disponible quotidiennement sur ITV 4 avec les sessions diffusées comme suit:

Vendredi 6 mars

Séance de l’après-midi | 11 h 45 – 17 h 00

Session du soir | 19 h à 23 h

Samedi 7 mars

Session de l’après-midi | 12h30 – 17h00

Session du soir | 19 h à 23 h

Dimanche 8 mars

Session de l’après-midi | 12 h 45 – 17 h 00

Session du soir | 19 h à 23 h

