Explication du twist final de la grande saison 1 de Picard

La première saison de Star Trek: Picard est maintenant terminée et a apporté une touche surprenante à l’intrigue synthétique des dix épisodes que nous avons vus jusqu’à présent. Picard, après avoir persuadé Soji d’éteindre la balise apportant une forme mortelle de vie synthétique dans l’univers, s’effondre à la suite d’une anomalie cérébrale fatale et semble mourir. Cependant, le personnage de Patrick Stewart est ensuite ressuscité grâce à un nouveau corps synthétique, ce qui signifie que nous aurons plus d’aventures du capitaine dans la saison 2 de la série.

Bien sûr, le rebond de la saison avait sans doute été mis en place dans les épisodes précédents, à la fois par la révélation de l’aggravation de la condition cérébrale de Picard et par un «golem», un corps synthétique capable d’être imprégné de l’esprit d’un humain. De plus, les conséquences de l’anomalie de Picard avaient été taquinées depuis le dernier épisode de Star Trek: The Next Generation, où il a révélé qu’il avait un défaut dans son lobe pariétal qui le rend vulnérable aux maladies dégénératives.

Au moment de Star Trek: Picard, cette condition a aggravé le risque au point qu’il a été examiné par le Dr Moritz Benayoun et a averti qu’il ne lui restait probablement pas beaucoup de temps. Bien que Picard n’ait jamais vraiment pu mourir, la décision de le faire revivre grâce à une technique d’Altan Inigo Soong, le modèle de Data, a une certaine symétrie.

Le transfert de la conscience de Picard à un nouveau corps synthétique, bien qu’il ne soit ni immortel ni surpuissant, faisait déjà l’objet d’une forte rumeur avant la finale. Bien que le choix frustrera probablement certains fans en fournissant une solution rapide à la mortalité de Picard, ce qui a surpris Stewart lui-même, il cimente le soutien à long terme du personnage à la vie synthétique.

Si nous verrons plus de conséquences du «golem» dans la saison 2 de Star Trek: Picard est une autre question, étant donné que la série a plus ou moins clarifié que Jean-Luc est exactement le même, moins ce défaut cérébral embêtant. Que pensez-vous du grand changement de la série, et comment voyez-vous l’exploration dans la prochaine série d’épisodes? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.