Explication du vrai nom de Joe Exotic – Comment le Tiger King est devenu Joe Maldonado-Passage – HITC

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness de Netflix raconte l’histoire de Joe Exotic, mais quel était le vrai nom du gardien de zoo excentrique?

Les véritables documentaires sur le crime ont gagné en popularité ces dernières années, Netflix devenant l’un des principaux points chauds de la nouvelle série digne de la frénésie.

Leur dernier ajout est Tiger King: Murder, Mayhem and Madness et il est sûr de dire qu’il a attiré l’attention de millions de personnes.

La série suit l’excentrique Joe Exotic, un gardien de zoo peu orthodoxe et un aspirant politicien et star de la télé-réalité.

Comme vous pouvez probablement le deviner, cependant, Joe Exotic n’est pas son vrai nom, mais quelle est exactement sa véritable identité?

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness sur Netflix

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness raconte l’histoire de Joe Exotic et comment le gardien de zoo controversé, célèbre pour avoir élevé et élevé des félins, s’est impliqué dans le monde du crime.

En plus de plusieurs accusations de cruauté et d’abus envers les animaux, Joe Exotic s’est également retrouvé dans une enquête pour meurtre pour compte loué après avoir tenté de payer un tueur à gages, qui était en fait un agent du FBI, pour tuer un militant des droits des animaux qui avait été à couteaux tirés avec Joe depuis des années.

Qui est Joe Exotic?

Joe Exotic était un gardien de zoo bien connu et un aspirant politicien et star de la télé-réalité.

Joe, qui a actuellement 57 ans, s’est fait connaître pour diriger le Greater Wynnewood Exotic Animal Park, qui est devenu la maison de plus de 200 grands félins, dont des Lions, des Tigres, des Pumas et plus encore.

En plus de cela, l’excentrique Joe Exotic s’est même porté candidat à la présidence américaine en 2016, obtenant 962 voix et en 2018, il s’est porté candidat au poste de gouverneur de l’Oklahoma où il a obtenu 664 voix.

La série Netflix, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, détaille la vie au parc animalier de Joe et même les longueurs auxquelles il irait pour s’assurer qu’il restait aux commandes.

Quel est le vrai nom de Joe Exotic?

Le vrai nom de Joe Exotic est Joseph Maldonado-Passage.

Bien qu’il soit connu sous le surnom de Joe Exotic, le gardien non conventionnel est né en 1963 sous le nom de Joseph Schreibvogel, mais cela ne fait évidemment pas un bon nom de scène.

Le nom actuel de Joe, Maldonado-Passage découle de ses mariages avec Travis Maldonado et Dillon Passage.

Joe, qui est ouvertement homosexuel, a en fait été marié quatre fois et avait également officieusement fait le noeud avec un cinquième homme.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness est disponible en streaming sur Netflix après l’arrivée de la série de sept épisodes le 20 mars 2020.

