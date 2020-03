Exploration des réactions sur Twitter et de la comédienne! – HITC

Castlevania saison 3 a inauguré Lenore et les fans sont complètement pris avec elle.

L’attente est finalement terminée!

Il y a de véritables joyaux animés à découvrir sur Netflix, mais peu sont loués à la mesure de Castlevania.

Cette série animée envoûtante est basée sur les jeux vidéo Konami qui divertissent les fans depuis le début de 1986. Elle nous a présenté un monde d’horreur gothique enveloppé dans le fantasme fascinant des chasseurs de vampires, promettant une aventure à chaque tranche.

Il était prévu de l’adapter en tant que long métrage, mais après des années de développement, il a finalement été réalisé sous forme de série télévisée – un enfer de série télévisée, à cela!

Développé par Adi Shankar et écrit par Warren Ellis, il est arrivé en 2017 et il était clair que c’était ce que les inconditionnels attendaient, faisant appel à des talents de Richard Armitage, James Callis et Emily Swallow.

Maintenant, nous avons été invités à assister à la saison la plus explosive à ce jour avec la troisième, et il y a quelqu’un qu’ils aimeraient beaucoup que nous rencontrions…

Castlevania présente Lenore

La saison 3 a livré un nouveau favori des fans avec le personnage de Lenore (exprimé par Jessica Brown Findlay).

L’antagoniste des vampires aux cheveux roux a déjà fait une énorme impression, s’établissant comme un ajout intelligent, rusé et finalement espiègle au récit.

Au cours de la saison, elle a réussi à séduire Hector avant de le transformer rapidement en son esclave, et les épisodes explorent davantage la relation qui se développe alors qu’il réside en prisonnier avec elle et ses sœurs, Morana et Striga.

Elle est membre du conseil de la Styrie et, à en juger par la réception jusqu’à présent, elle vole la vedette avec son comportement enchanteur…

Castlevania: les fans parlent de Lenore sur Twitter

Les fans ont afflué sur Twitter pour offrir leurs louanges et leur amour à Lenora, la déclarant une nouvelle favorite de la série.

Pour certains, il n’a pas fallu plus de quelques secondes pour comprendre qu’elle serait un moment fort.

Découvrez une sélection de tweets:

Jessica Brown Findlay: Films et séries télé

Selon IMDb, l’actrice qui interprète Lenore est apparue pour la première fois sur les écrans dans un clip de la chanson Razorlight ‘Hostage of Love’ en 2009 (crédité comme Girl).

La même année, elle est apparue dans le court métrage Man on a Motorcycle, qui a ensuite joué dans le film Albatross (Emilia) en 2011.

Tout au long de sa carrière, elle a présenté ses talents dans des séries télévisées telles que Black Mirror (Abi Khan), Misfits (Rachel), Labyrinth (Alais Pelletier Du Mas), Jamaica Inn (Mary Yellan) et The Outcast (Alice Aldridge). Cependant, elle est peut-être mieux connue sous le nom de Lady Sybil Crawley à Downton Abbey – après avoir repris le rôle de 2010 à 2012 – et Charlotte Wells à Harlots.

Les rôles au cinéma ne se sont pas non plus terminés avec Albatross. Plus tard en Angleterre, elle est Mine (Linder Sterling), This Beautiful Fantastic (Bella), Victor Frankenstein (Lorelei), The Riot Club (Rachel) et Winter’s Tale (Beverly Penn).

C’est génial de l’avoir à bord de Castlevania.

Dans d’autres nouvelles, Murder 24/7 est-il terminé?