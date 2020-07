Explorer Elliott Smith au cinéma et à la télévision

Musicien Elliott Smith a apporté une abondance de contributions légendaires au cinéma, tant dans sa courte vie (il est décédé à l’âge de 34 ans en 2003) que posthume. Il est, sans doute, le plus grand auteur-compositeur-interprète de sa génération. Dans le film, Smith est, peut-être, le plus connu pour ses morceaux sur Good Will Hunting de Gus Van Sant en 1997, à savoir sa Miss Misery, nominée aux Oscars. Cette chanson a joué sur la scène souvent citée « A voir sur une fille ». Bien que Smith ait perdu contre Céline Dion (dont il avait l’habitude de faire une impression spot-on) « My Heart Will Go On » aux Academy Awards, « Miss Misery » et Good Will Hunting l’ont lancé de musicien indépendant à quelque part entre les stratosphères du succès et de la célébrité du jour au lendemain.

Les pistes gracieuses et envoûtantes du transport né au Nebraska et élevé au Texas ont également été présentées dans plusieurs autres films et émissions de télévision de premier plan, y compris de nombreuses scènes indélébiles. Sa voix creuse et chuchotée, toujours à la recherche d’une réalité différente, reste un incontournable du cinéma. Si Van Sant n’avait pas manqué de musique pour écouter lors d’un road trip à travers le pays et avait été forcé d’écouter de la musique de bande sonore abandonnée pour To Die For, peut-être que l’éclat de Smith n’aurait pas été exposé aux masses. Et il n’était pas exactement le type de personne capable de supporter les pressions de la renommée. Il avait déjà assez de démons. Cependant, la célébrité était inévitable pour quelqu’un d’aussi talentueux que Smith. Hélas, c’est une relation délicate, presque égoïste, que nous, fans et admirateurs, avons avec des artistes. Ils créent. Nous consommons, consommons et consommons. Si leur art est considéré comme courant dominant, nous devenons exponentiellement plus voraces. Parfois, cela peut détruire une personne. Parfois, cela peut permettre leurs tentations les plus dangereuses. Parfois, cela peut réveiller leurs démons les plus sinistres.

Cependant, ainsi qu’à travers ses nombreux fans restants, la musique de Smith continue à travers une multitude de styles cinématographiques variés à travers une gamme de genres. Il y a quelque chose d’indescriptible dans son son qui crie «bande son». On pourrait imaginer pratiquement chaque piste de chaque album de Smith dans une scène, une séquence ou un montage hypothétique au cinéma ou à la télévision. C’est peut-être à cause de son instrumentation minutieusement méthodique (Smith a insisté pour jouer tous les instruments de ses albums), de sa sélection de doigts sans précédent, ou de ses anecdotes vives et poétiques sur des sujets tabous mais d’actualité. Quel que soit son attrait intemporel, il a toujours été dans l’esprit des superviseurs de la musique hollywoodienne au cours des deux dernières décennies. Alors, pour célébrer un génie cinématographique silencieux, jetons un œil à plusieurs utilisations mémorables des morceaux de Smith au cinéma et à la télévision.

Mis à part «Miss Misery», Smith et Van Sant utilisent No Name # 3 »(présenté à l’origine sur Roman Candle en 1994),« Angeles »,« Say Yes »et deux versions de« Between the Bars », un nouveau morceau avec L’orchestre de Danny Elfman pour soutenir la voix de Smith (les trois derniers morceaux ont été initialement présentés sur Either / Or en 1997), dans Good Will Hunting. Alors que la dépendance de Smith était relativement gérable (elle allait et venait par vagues tout au long de sa carrière), Van Sant était le réalisateur capable d’extraire les chansons originales et collaboratives les plus importantes du musicien.

Prochain long métrage remarquable dans un film grand public, la couverture de Smith sur la face B de « Parce que » des Beatles joue sur le générique de clôture d’American Beauty en 1999. On peut voir le son des Beatles émerger tout au long de la discographie de Smith; son amour pour le célèbre groupe de rock britannique a commencé quand il a écouté le White Album pour la première fois quand il était enfant. Pas nécessairement connu pour son chant d’un point de vue technique, Smith émule parfaitement les quatre parties vocales de la chanson, harmonisant a cappella, affichant sa gamme impressionnante. Sa prestation vocale monotone se marie bien avec le scénariste Alan Ball et la satire de banlieue noire du réalisateur Sam Mendes.

Avant que Milo Ventimiglia ne brise les cœurs dans This Is Us, et bien avant que Chris Evans ne devienne Captain America, ils ont joué ensemble dans la série Fox TV Opposite Sex en 2000. Bien que cela n’ait duré qu’une saison, Marc Silverstein et Abby Kohn ( I Feel Pretty) a ouvert la voie à d’autres spectacles grand public dans les années 2000 pour présenter des artistes indépendants sur leurs bandes sonores. De plus, Smith a présenté Smith à la télévision de façon appropriée avec « Say Yes » dans le pilote et « The Biggest Lie » (à l’origine présenté sur son premier album éponyme en 1995) dans l’épisode 2. Opposite Sex était le prédécesseur de One Tree Hills, The OCs et les Gossip Girls, qui mettaient tous en vedette Smith sur les bandes sonores tendance et indépendantes de leurs émissions.

En l’honneur du long métrage de fiction sophistiqué d’Edward Norton, Motherless Brooklyn, sorti en 2019, la connexion Smith-Norton nous ramène aux débuts de Norton, 19 ans plus tôt, avec Keeping the Faith en 2000. Dans une scène au cours de laquelle Paulie (Brian George) dit au père Brian (Norton): «Que ceux qui nous aiment nous aiment. Pour ceux qui ne nous aiment pas, que Dieu leur tourne le cœur. S’il ne peut pas tourner leur cœur, qu’il tourne leurs chevilles afin que nous puissions les connaître par leur boiterie »,« Pitseleh », joue faiblement en arrière-plan. C’est une piste appropriée pour accompagner la conversation du père Brian et de Paulie, alors que la scène et la chanson explorent les ramifications philosophiques de l’amour non partagé.

« Needle in the Hay » (à l’origine sur l’album éponyme de Smith) joue lors de la tentative de suicide de Richie (Luke Wilson) dans The Royal Tenenbaums en 2001. C’est facilement l’une des scènes les plus emblématiques du film des 30 dernières années, avec Richie chuchotant «Je vais me suicider demain» d’une manière fragile et semblable à Smith, le montage en stop motion de Dylan Tichenor et le ton de fond inquiétant de Smith. Rétrospectivement, la scène rappelle étrangement les circonstances réelles de la mort de Smith en 2003, qui, bien que l’on pense qu’il s’agissait d’un suicide, le rapport d’autopsie a jugé la cause du décès non concluante. Malheureusement, Smith était en proie à la dépendance au moment de la post-production du Royal Tenenbaums. Wes Anderson et Smith envisageaient une bande originale des reprises des Beatles, mais la difficulté à obtenir les droits des trois Beatles restants à l’époque était un obstacle majeur. Pourtant, Smith a enregistré une reprise décevante de « Hey Jude », juste au cas où. « Il avait vraiment du mal », a déclaré à Vulture le superviseur de la musique d’Anderson, Randall Poster. La qualité de son travail n’était pas uniforme, contrairement à ses collaborations sobres avec Van Sant et Mike Mills (Thumbsucker).

La face B «Going Nowhere» (sortie à titre posthume sur New Moon en 2007) est présentée dans Love Liza en 2002. Autre film sur le suicide, elle offre également aux téléspectateurs l’une des plus belles performances de Philip Seymour Hoffman (qu’il repose en paix) . La piste de Smith joue pendant un montage afin de transmettre l’état émotionnel déclinant de Wilson (Hoffman jouant un substitut de Smith). « Going Nowhere » est une chanson sur le fait de ne pas pouvoir oublier son passé, d’être coincé dans un présent toxique et incapable de voir à travers un avenir trouble. À la fin du montage, Wilson ouvre enfin la lettre de suicide de sa femme pour fermeture. En raison de la sensibilité du sujet et de la nature sombre et comique du montage, il est peu probable que la famille de Smith aurait approuvé l’utilisation de cette chanson si Love Liza était sortie après la mort de Smith.

Les téléspectateurs peuvent trouver une autre utilisation de bon goût de « Angeles » dans le sous-estimé The Girl Next Door, sorti en 2004, cette fois pour un effet pur et comique. La piste joue sur une séquence au cours de laquelle le personnage principal du film, Matthew Kidman (Emile Hirsch), a un flash-back sur l’acceptation à l’université tout en regardant une fille sans prétention se pencher.

Avant que Smith ne puisse terminer la partition de Mills’s Thumbsucker en 2005, il est décédé, prolongeant la production. Initialement prévu pour inclure toutes les pistes originales et de reprise de Smith, Thumbsucker aurait été la collaboration cinématographique la plus importante de Smith. Tim DeLaughter et The Polyphonic Spree ont écrit la bande originale à la place, cependant, « Let’s Get Lost » de Smith (présenté à l’origine sur sa finale, sorti à titre posthume From a Basement on the Hill en 2004), et des reprises de « Trouble » and Big de Cat Stevens. « Treize » de Star est toujours arrivé sur la bande originale. Particulièrement efficace est l’usage de «Treize» par Mills et le superviseur musical Brian Reitzell. Mills a raconté à Rolling Stone la contribution de Smith et son décès: « » Je l’ai vu cinq jours auparavant, et il venait juste de terminer la couverture de « Trouble » pour nous. C’est l’une des dernières choses qu’il a dû faire. C’est juste triste… C’est un de mes grands héros. » Ironiquement, Smith était propre au moment de sa mort et aurait été dans un endroit positif, émotionnellement.

Sans doute la série télévisée pour adolescents la plus percutante aux côtés de Gossip Girl dans les années 2000, The O.C. a volé le cœur et les oreilles de nombreux jeunes téléspectateurs. Dans la saison 2 en 2005, deux chansons de Smith’s From a Basement on the Hill ont honoré la bande originale de la série; « Twilight » et « Pretty (Ugly Before) » sont présentés dans les épisodes 7 et 10, respectivement. Même les séries télévisées savonneuses trouvent de la place pour le son singulier de Smith. C’est un instrument polyvalent. Savon ne veut pas dire The O.C. n’est pas un spectacle solide. Pompez vos pauses. Je suis super fan ici.

Van Sant a recyclé «Angeles» pour Paranoid Park en 2007, en ajoutant «The White Lady Loves You More» de Smith (initialement présenté sur son album éponyme) pour accentuer son exploration des côtés clairs et sombres de la culture du skate chez les adolescents et des thèmes de la jeunesse. l’angoisse, l’isolement, la rébellion et l’autodestruction. La dernière chanson joue sur un montage de skate de mauvaise humeur, c’est un son en sourdine complimentant le palais visuel en sourdine de Van Sant, les paroles facilement applicables à l’affection, la consommation et le désir des adolescents déplacés dans la banlieue moderne.

Une autre des faces B de Smith, publiée à titre posthume, «Wthing (Folk Song in C)» (de l’album New Moon), est présentée dans un épisode de 2007 de l’émission compagnon thématique de The O.C., Gossip Girl. C’est une scène ringarde, quoique touchante, au cours de laquelle Serena (Blake Lively) dit à Dan (Penn Badgley) que personne ne l’a jamais regardée comme il le fait. Cette scène est un excellent exemple de la façon dont le son de Smith peut être utilisé pour la romance aussi efficacement qu’il peut être utilisé pour le mélodrame.

Dans un épisode de Ugly Betty en 2009, une autre face B posthume, « Angel in the Snow », (également de l’album New Moon de Smith), joue lors d’un montage d’hospitalisation avec Ignacio (Tony Plana). Les cinéastes commençaient à sortir du catalogue grand public de Smith. Avec des paroles telles que « Ne sais-tu pas que je t’aime / Parfois, je me sens comme une nature morte froide / Seulement une nature morte gelée / Qui est tombée ici pour rester à côté de toi », cela se traduit par une lettre d’amour platonique à Ignacio exprimant l’importance d’une figure qu’il est pour Betty (America Ferrera).

Dans Up in the Air, «Angel in the Snow» joue sur un montage mélancolique de George Clooney en 2009 afin de transmettre au spectateur les sacrifices que l’on fait dans le ciel au cours d’une longue carrière. Encore une fois, le son de Smith est utilisé en harmonie avec les thèmes de la solitude et de l’isolement. L’écrivain et réalisateur Jason Reitman a expliqué l’aptitude de Smith au son cinématographique, peut-être, ainsi que quiconque. « La voix d’Elliott Smith était un instrument créé pour la partition de films », a déclaré Reitman dans une pièce du Guardian. «Il chante comme une guitare doucement frottée. Ses paroles n’interrompent pas le dialogue à l’écran, mais servent plutôt de soulignement. Ils ajoutent du poids et de l’émotion sans interrompre la conversation à l’écran. » C’est peut-être pour cela que les cinéastes recyclent si souvent son son; c’est malléable. En constante évolution. Ouvert à l’interprétation.

Dans un épisode de 2009 de Private Practice, la série dérivée de six ans du méga-hit Grey’s Anatomy, «Angeles» est utilisée, encore une fois, cette fois sur un montage dans lequel Naomi (Audra McDonald) divulgue des nouvelles sur l’acceptation d’une offre et Addison (Kate Walsh) demande à Dell (Chris Lowell) de livrer l’enfant de Morgan (Amanda Detner). De toutes les utilisations «Angeles», celle-ci reste la plus faible. Cependant, c’est un témoignage, 12 ans après la sortie de Good Will Hunting, de l’influence de la chanson dans le cinéma et la télévision.

Le morceau populaire de Smith « Somebody That I Used to Know » (initialement présenté sur l’album Figure 8 en 2000) joue pendant la scène finale et le générique de fin d’un épisode de True Blood du même nom en 2012. Il a marqué les débuts de la star de Stephen Moyer et mettait en vedette le morceau de Smith commençant à la fin de la réunion avec la nouvelle hiérarchie des vampires jusqu’à la fin du générique.

Dans le film ringard mais charmant de 2013, Stuck in Love, Louis (Logan Lerman), un paria, fidèle aux mandataires de Smith, joue «Between the Bars» pour Samantha (Lily Collins) quand ils sont ensemble dans sa voiture. Jeune homme inarticulé et antisocial, Louis tente de se connecter à un autre être humain sans parler, à un niveau rythmique plus profond, inné. Il le fait donc à travers la musique. « Between the Bars » consiste à accepter une personne entière, le positif et le négatif qui l’accompagne – un instantané de la relation entre Louis et Samantha ainsi que le thème central du film.

Et maintenant, une méta-scène articulant le génie de Smith dans une émission populaire. Rick et Morty, pour être exact. Le spectacle a joué un extrait de « Between the Bars » dans sa deuxième saison en 2015. La chanson est utilisée comme un dispositif de complot pour « vaincre » Tiny Rick. Quand Morty retient Tiny Rick et le joue «Entre les barreaux», Summer le supplie, «Écoute-le, Tiny Rick. Écoutez Elliott Smith. Ressentez ce qu’il ressent. » Après avoir écouté, un Rick transformé répond: «Oh, mon Dieu. Qu’est ce que la vie? Comment quelqu’un de si talentueux peut-il mourir si jeune? » Il continue à comprendre la fragilité de la vie et l’inévitabilité de la mort, thèmes si souvent présents dans la musique de Smith. C’est à la fois un hommage à un artiste unique qui sert d’introduction aux jeunes téléspectateurs de Rick et Morty, une brève leçon d’empathie, rappelant aux téléspectateurs l’importance d’essayer de comprendre un esprit en difficulté, un rappel de notre propre mortalité, et les créateurs de séries Dan Harmon et Justin Roiland proclament sans vergogne leur propre amour pour Smith.

Dans un épisode de 2016 de The Blacklist, «Between the Bars» joue tandis qu’une importante série de révélations sur l’arc général de la série est révélée par Red (James Spader) lors d’un montage. Je ne gâcherai rien à l’intrigue, en particulier, mais c’est une autre utilisation tonalement différente mais tout aussi efficace sur le plan artistique du premier morceau présenté dans Good Will Hunting de Van Sant.

Dans la saison 2 de 13 Reasons Why, diffusée en 2017, Clay (Dylan Minnette) pleure sous la douche à la suite de la dévastation de ce qui s’est produit avec Hannah (Katherine Langford) sur la couverture de Smith de « Thirteen ». C’est le moment où Clay libère l’émotion qu’il a mise en bouteille depuis le suicide d’Hannah. Clay, un paria maladroit et silencieux, pourrait être un autre remplaçant de Smith. La superviseure de la musique, Season Kent, a expliqué pourquoi Smith s’adresse aux adolescents, en particulier aux garçons: «Le genre de chanson dit tout», a déclaré Kent à Paste Magazine. «C’est cette chanson pour la scène. Elliott Smith parle toujours à tant de gens, en particulier des adolescents. Je pense que pour les garçons aussi… Tous nos éditeurs, qui sont tous des hommes, étaient vraiment attirés par cette chanson. Je pense qu’il parle juste de l’adolescence d’une manière réelle. » Cela ne fait pas de mal que les thèmes de la dépression et du suicide soient constamment explorés tout au long de la discographie de Smith.

M. Robot utilise «Tout ne veut rien dire pour moi» (initialement présenté sur l’album Figure 8) lors d’une scène en 2017 dans laquelle Darlene (Carly Chaikin) retourne une vieille photo à l’appartement d’Eliot (Rami Malek). Comme beaucoup de morceaux de Smith, il y a un attrait universel pour son contraste du son à celui du ton lyrique; Souvent, Smith jouait des accords et des mélodies joyeuses tout en exprimant simultanément des paroles troublantes et inquiétantes d’un esprit accablé. Cet épisode traite du traitement et du lâcher prise du passé par Darlene. Après avoir avoué un meurtre, appris une vérité troublante sur Angela (Portia Doubleday) et tenté de se réconcilier avec son frère, les paroles répétées de Smith, « Tout ne veut rien dire pour moi », sont le reflet de l’état émotionnel erratique de Darlene.

Le politicien de Ryan Murphy utilise encore une fois «Entre les bars» en 2019 lors d’une scène dans laquelle Payton (Ben Platt) et sa mère (Gwyneth Paltrow) doivent se dire au revoir à la gare. Comme mentionné ci-dessus, «Entre les barreaux» consiste à accepter les défauts d’une personne ainsi que ses traits les plus flatteurs. Qui fait cela plus que nos mères? Payton et sa mère ont une relation particulièrement étroite. Devant mettre un front stoïque pour sa campagne présidentielle de classe, la douleur et les démons de Payton sont absorbés par ses proches, sa mère en portant le poids. Cette dynamique n’est pas sans rappeler les paroles de la chanson, « Les gens que vous avez été avant que vous / ne voulez plus autour / qui poussent et poussent et ne plieront pas à votre volonté / je vais les garder immobiles. » Un autre contraste magnifique entre la musique de Smith, il y a quelque chose de particulièrement puissant mais tendre chez quelqu’un qui proclame sans crainte qu’il fera naître la douleur, les peurs et les luttes d’un être cher.

Les titres de Smith ont également figuré dans les films The Maker and Hurricane Streets en 1997, Antitrust and Southlander en 2001, Ora o mai più (Now or Never) en 2003, Die Österreichishe Methode en 2006, George Rule et The Go-Getter en 2007 , American Pie Presents: The Book of Love en 2009, et Love, Rosie en 2014, Whiskey Tango Foxtrot en 2016, et les émissions de télévision One Tree Hill en 2003 et 2006, Cold Case en 2005, CSI: NY, Criminal Minds, et Shminiya, Ha en 2006, Heroes en 2007, Life en 2008, Skins en 2008 et Fresh Meat en 2011.

Toutes ces utilisations ajoutent de la profondeur à certains aspects d’exposition des arcs de personnages dans le cinéma et la télévision pour des personnages particulièrement solitaires, conflictuels, affligés, mélancoliques, déprimés ou misanthropiques, ou des scènes profondément émotionnelles. Cependant, parfois, une chanson de Smith peut mettre en évidence une scène réconfortante d’amour, d’honnêteté, de compassion, de désir de bonheur ou de bons souvenirs. Souvent, comme mentionné ci-dessus, ses chansons transmettent simultanément les deux côtés de son interprétation unique de la nature humaine grâce à l’utilisation d’un son musical contrastant avec les éléments thématiques de ses paroles, parallèlement à la dualité de Smith en tant qu’être humain.

Dépendance, dépression, anxiété, suicide, décès, dysfonctionnement familial, insomnie, chagrin cardiaque, solitude, amour, camaraderie, vie, profiter des instants les plus rares que nous tenons si souvent pour acquis. Ce sont tous des thèmes communs que les auditeurs trouveront cachés sous la surface des chansons d’Elliott Smith. Intenses, honnêtes, authentiques et variés, les cinéastes continuent non seulement de trouver ces thèmes facilement identifiables et donc accessibles à un public plus large, mais aussi de trouver de nouvelles façons de transformer la musique malléable de Smith en fonction de leur propre ton. Comme l’a dit Reitman, la voix de Smith est son propre instrument et une note peut être interprétée de multiples façons. En ce sens, mis à part la discographie massive de Smith, les téléspectateurs n’entendront plus la musique de Smith au cinéma et à la télévision dans un avenir prévisible. Quoi qu’il en soit, à travers les nombreuses scènes mémorables auxquelles il a contribué et une base de fans fidèles qui grandit avec chaque nouvelle fonctionnalité de bande sonore, Smith a rejoint les rangs des dieux de la musique immortalisés et vit pour toujours dans nos mémoires.

