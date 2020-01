Explorer la flèche après la crise – / Film

(Bienvenue à La tour de l’horloge, où nous décrirons le déroulement du programme Arrowverse du réseau The CW. Nous aborderons chaque semaine des thèmes tels que les thèmes, l’impact culturel, les événements majeurs, les navires et bien plus encore! Attention: cette tour de l’horloge est remplie de spoilers. Procédez à vos risques et périls.)

Les épisodes qui surviennent après le croisement annuel doivent accomplir beaucoup de choses. Les nouveaux téléspectateurs potentiels, qu’il s’agisse de fans qui ont abandonné la série respective ou de gens qui ne se sont jamais branchés auparavant, doivent avoir une raison de rester. La crise de l’ampleur des Terres Infinies signifiait que l’Arrowverse allait devoir aller encore plus fort qu’après le croisement. Heureusement, les écrivains assidus de ce petit verset étaient à la hauteur.

Chaque spectacle est revenu avec quelque chose à prouver. C’est étrange à dire, mais le seul épisode qui n’a pas pleinement fonctionné avec moi était la première de Legends of Tomorrow. Ses ébats jouent généralement comme des gangbusters avec moi, mais je ne me suis vraiment pas retrouvé à bord avec ce qu’ils essayaient de faire jusqu’à la fin. Dans cet esprit, il y a encore beaucoup de bien à plonger dans notre nouveau paysage post-crise.

Où allons-nous à partir d’ici?

Les changements sont endémiques dans l’Arrowverse. Bien que la plupart des gens qui connaissent la crise essaient simplement de trouver un moyen de continuer. La plus grande vague a été sur Supergirl, où Kara Danvers et sa compagnie se sont retrouvées obligées de travailler avec Lex Luthor pour affronter Leviathan. Le DEO est maintenant public, il est dirigé par Luthor Corp, et Lex veut que Lena travaille avec lui afin d’atteindre ses objectifs. Il y a aussi eu une sorte de situation de crise sur Infinite Brainiac 5, mais le plus grand bouleversement a été sa rupture avec Nia Nal.

Bien que la Fille d’acier semble avoir fait face aux plus grandes ramifications, cela ne signifie pas qu’elle est seule. La sœur de Kate Kane est revenue de l’étranger cette semaine. Pas de la variété Alice, mais l’honnête des dieux Beth Kane. Donc, vous savez, quelques complications mineures à Gotham. New-to-the-Verse Black Lightning a connu quelques changements minimes, la défunte Lady Eve revenant d’entre les morts et The Resistance se retrouvant plus fortifiée qu’auparavant.

La fin de la flèche est peut-être au coin de la rue, mais elle n’a pas non plus été exclue des séquelles. Nous avons déjà vu le retour de bébé Sara après que Flashpoint l’ait anéantie il y a des années. Ce que nous n’avons pas vu, c’est que Dinah Drake a été projetée dans le futur après les funérailles d’Oliver Queen, ou que Mia (Smoak) Queen se retrouverait avec une vie mondaine parfaite. En ce qui concerne les légendes de demain, eh bien, les choses sont aussi loufoques avec elles que cela a toujours été. Mais ceux qui ont connu la crise (ou ont été mis à jour par les pouvoirs martiens) sont toujours les seuls à s’en souvenir, quelle que soit la ville.

Dehors et fier

Batwoman avait beaucoup sur les mains cette semaine. Qu’en est-il d’Alice qui kidnappe des adolescents super hackers, Crisis ressuscite une version de sa sœur et le fait qu’elle occupe maintenant une Terre complètement différente de ce qu’elle n’était pas il y a quelques jours. Tout cela sur ses épaules, et sa plus grande lutte vient de l’idée de «courage». Plus précisément, ce que le courage signifie pour elle alors qu’elle continue de protéger sa ville.

Moins les gens connaissent Batwoman, plus elle peut se garder en sécurité et ceux qu’elle aime. Mais comment peut-elle s’appeler le Paragon of Courage si elle laisse la ville croire qu’elle n’est qu’un autre poussin hétéro dans une cape? La réponse courte est qu’elle ne peut pas. Après un épisode de recherche d’âme, Bats donne une bague à la vieille amie Kara Danvers qui assure que la sortie de ses super amis est la couverture de CatCo Magazine.

La sortie de Batwoman s’entrelace avec l’histoire du jeune Parker (le pirate informatique susmentionné). Parker a fait ce qu’elle a pu pour reprendre le contrôle après avoir été enragée par une ex-petite amie et s’est retrouvée dans une situation difficile avec les bons et les mauvais. Son arc est utilisé pour montrer à quel point une sortie peut être dévastatrice avant qu’elle ne soit prête, mais elle est également là pour agir en tant que première civile à connaître l’identité de Batwoman. Je suppose (et j’espère) que ce ne sera pas la dernière fois que nous la verrons!

Smoakin ’Canaries

Green Arrow et les Canaries ont eu leur pilote de porte dérobée dans l’épisode de Arrow de cette semaine. J’espère que nous verrons ce pilote de porte dérobée travailler en leur faveur, car je veux plus de ce que nous avons vu. Trois personnalités fortes se sont réunies de manière très complémentaire, tout en honorant l’héritage d’Arrow tout en créant quelque chose qui lui semblait être le sien. Chaque femme s’est retrouvée avec un nouveau but, et elle l’a fait en donnant des coups de pied aux ânes de quiconque se dressait sur son chemin.

La tour de l’horloge

J’essaie généralement de ne pas trop éditorialiser dans cette colonne, mais Green Arrow et les Canaries m’ont donné l’occasion, alors je la saisis. Barbara Gordon est ma fille depuis que je suis minuscule. Elle représente le monde absolu pour moi. Cela explique pourquoi Felicity Smoak était mon personnage préféré sur Arrow et pourquoi il est si mauvais de voir autant d’itérations d’oiseaux de proie prendre vie, le tout sans Babs en vue (au moins par son nom). Cet amour pour elle est aussi la raison pour laquelle cette rubrique s’appelle ce qu’elle est. Eh bien, cela et ce que La Tour de l’Horloge représente bien sûr.

La tour de l’horloge était Oracle et la base d’opération des oiseaux de proie, oui. C’était un point d’origine pour des gigaoctets sans fin d’informations qui aideraient les personnes susmentionnées et même la Justice League à affronter menace après menace. Mais c’était aussi un refuge sûr. Il abritait la famille Bat en cas de besoin, et les oiseaux de proie pour la majorité de leurs séries comiques. C’est là que Barbara Gordon a repris son pouvoir.

C’est un très long chemin pour vous dire que lorsque nous sommes montés dans l’appartement de Dinah et que j’ai réalisé où elle était, je suis devenu un peu brumeux. Nous avions déjà vu l’emplacement à l’avenir, mais comme une ruine éclatée de ce qu’il était censé être. Cette semaine, il y avait de la lumière, et de la maison, et absolument le vieil ensemble d’appartements d’Oliver et Felicity a été réutilisé, mais ce n’est pas le sujet ici!

Je l’expédie

Cela fait un moment que nous n’avons pas pu en avoir un en raison du fait que nous sommes en mode Crise et que nous avons ensuite fait une pause. Alors écoute. Oui, c’est très triste que Nia et Brainy se soient séparés. Ils sont très mignons et probablement en fin de partie. Mais, ce nouveau partenariat avec les Luthors pourrait signifier que nous pouvons profiter de l’hyper-logique Brainy et Lena qui font des erreurs et je suis d’accord avec ça. Vous ne trouverez aucune excuse ici!

Même temps de chauve-souris, même canal de chauve-souris

Désolé, fans de Flash! Votre garçon n’est pas de retour avant février. Sauf pour la partie où vous le verrez lors de la finale d’Arrow la semaine prochaine. Je vous sauverai de toute la bêtise qui en résultera jusqu’à la semaine prochaine. En attendant, juste un rappel qu’une Felicity Megan Smoak reviendra à Star City proprement dite pour lui dire au revoir. Mia et William sont là aussi, alors vous pouvez aller de l’avant et supposer que c’est pourquoi ils ont été zappés à l’avenir. Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow et Black Lightning auront également de nouveaux épisodes. Mais ça fait un peu bizarre d’en parler avec ce qui sera sans aucun doute un adieu plein de larmes dans moins d’une semaine. Préparez la puce à la menthe!

