Explorer la montée des traditions de Skywalker et au-delà – / Film

Cela fait trois jours que j'ai vu Star Wars: The Rise of Skywalker et je n'ai pas pu m'arrêter d'y penser. J’ai également eu du mal à exprimer mes pensées, car le consensus critique de mes collègues est aussi éloigné de ma propre expérience avec l’épisode IX que possible. En bref, j'ai adoré chaque seconde étrange, sinueuse et riche en histoire du dernier épisode de Lucasfilm dans la saga Skywalker. C’était tout ce que je voulais, y compris quelques choses que je n’avais même pas osé espérer voir. Alors, comment suis-je arrivé ici, alors que tant d'autres critiques de la culture pop se sont retrouvés de l'autre côté du gouffre fandom?

Je ne sais pas. Et franchement, ça va. Au lieu de cela, je vais plonger dans pourquoi Star Wars: The Rise of Skywalker a si bien fonctionné pour moi et pour de nombreux autres fans qui ont longtemps investi dans la conclusion de l'héritage Skywalker.

Pour moi, la chose la plus importante à retenir Guerres des étoiles c'est que c'est un conte de fées. Chaque film commence par «Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine». C'est l'équivalent de science-fiction de «Il était une fois». George Lucas a basé Guerres des étoiles sur les westerns spaghetti avec lesquels il a grandi: des feuilletons qui empruntaient beaucoup aux films de samouraï du Japon et aux épopées «épée et sandale» remplies de mythologie ancienne. Mélanger ces éléments s'ajoute à un feuilleton dans l'espace, avec tous les rebondissements, révèle, et «d'un certain point de vue» les lacets qui accompagnent le territoire. Bref, à la fin de la journée, Guerres des étoiles est l'histoire d'une famille de sorciers de l'espace et de leurs épées sensibles et magiques.

Guerres des étoiles a commencé sa vie comme un simple conte de morale en noir et blanc qui a évolué en une saga épique sur la famille Skywalker. Chaque film s'appuie sur le dernier. Tout d'abord, il n'y avait que Luke Skywalker, le maréchal-d'orphelin. Alors, L'empire contre-attaque a révélé que Dark Vador a commencé sa vie en tant que Anakin Skywalker, le père de Luke. Le récit a été élargi à nouveau avec l'ajout de la princesse Leia Organa en tant que sœur jumelle secrète de Luke dans Le retour des Jedi. La puissance de la famille Skywalker a été confirmée dans La menace fantôme Anakin étant une naissance vierge, un enfant de la prophétie destiné à équilibrer la Force. Quel que soit «l'équilibre» signifie lorsque la galaxie est pleine de milliers de Jedi et exactement deux Sith.

Les Jedi peuvent et viennent de tous les coins du Guerres des étoiles galaxie. Antérieur à Attaque des clones, leur commande s'élevait à environ 10 000. Un minuscule pourcentage dans une galaxie de plus de 100 quadrillions d'individus sensibles. Matériaux supplémentaires à la principale Guerres des étoiles les films nous ont donné certains de ses meilleurs personnages. Ahsoka Tano, le padawan Togruta d'Anakin est peut-être le Jedi le plus connu en dehors des films en direct. Ezra Bridger et Kanan Jarrus de Star Wars Rebels ont étoffé ce que cela signifiait d'être sensible à la Force dans les années qui ont immédiatement suivi la destruction de l'Ordre Jedi. Les bandes dessinées, les romans et les jeux vidéo ont plongé dans l'histoire de Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn et Count Dooku. Nous avons rencontré Cal Kaetis et Cere Junda, Shaak Ti et Luminara Unduli. Chacun était un Jedi ou un ancien Jedi sans lien de sang avec la lignée Skywalker ou la famille Palpatine.

C'est pourquoi je n'ai jamais compris le désir de déconnecter Rey de la lignée Skywalker. Les films portent sur une lignée familiale très spécifique, très probablement commencée par les machinations de Palpatine via la manipulation de Force. Une lignée familiale extrêmement dominée par les hommes qui a écarté Leia en faveur d'un archétype plus traditionnel du «voyage du héros» à Luke. J'ai longuement parlé à propos de mon opinion minoritaire que The Last Jedi soit mal orienté ou mal orienté en ayant Kylo Ren convaincre Rey qu'elle n'était personne. Mais voici la partie pertinente:

«Alors que les récits de Chosen One sont vieux comme le temps, la plupart d'entre eux concernaient des hommes blancs. Je maintiendrai mes armes que les femmes et le PoC méritent cette fantaisie de pouvoir et Épisode IX peut faire un menteur de Kylo Ren. "

Donc pour avoir La montée de Skywalker révèlent que les parents de Rey n'étaient «personne» que d'un certain point de vue se sentaient très en phase avec les thèmes de la saga. Rey's n'est pas plus redevable à Palpatine que Kylo Ren – peut-être l'arrière-petit-fils de Sheev Palpatine via la magie de l'espace – Luke et Leia Skywalker, ou Anakin Skywalker. Bien que je suppose que l'augmentation des niveaux de puissance à travers chaque génération prouve pourquoi l'Ordre Jedi a interdit à leurs membres de s'en servir.

En parlant d'amour interdit, je suis entré dansLa montée de Skywalker en appréhension de la façon dont le film gérerait la connexion de Rey avec Kylo Ren. The Last Jedi les installer comme des amants croisés, une tournure étrange des événements considérant que Kylo a passé toute la série de le réveil de la force traquer, kidnapper et violer littéralement Rey alors qu'elle était attachée à un brancard dans une scène très inconfortable. Mais on ne pouvait nier la chimie entre les personnages. Partager la différence était un excellent compromis. À la fin de la journée, Kylo Ren a obtenu exactement ce qu'il voulait: il est devenu comme son grand-père, Dark Vador. En se sacrifiant pour sauver Rey de la mort, Ben Solo a obtenu un arc de rédemption. Mais en le laissant mourir, Kylo Ren n'a pas été lâché pour avoir participé à l'esclavage des enfants, au génocide et au patricide.

J'ai vu l'argument selon lequel Ben Solo aurait dû être autorisé à vivre parce qu'il a été influencé par Palpatine toute sa vie, moulé dans le monstre qu'il est devenu. Mais cet argument ne me tient pas debout, parce que Finn est là. Une autre personne qui a été manipulée dès la petite enfance par les forces du mal, d'une manière beaucoup plus directe et impitoyable. Volé à ses parents, dépouillé de son nom et entraîné à suivre les ordres sans hésitation ni réflexion, Finn ne s'est jamais cassé. Le Premier Ordre a passé toute la vie de Finn à essayer de le mouler en une arme parfaite, mais quand il s’agit de cela, il a fait le choix de ne pas tirer sur des civils innocents. Kylo Ren avait le choix, et il a choisi l'obscurité.

Mais principalement, La montée de Skywalker travaillé pour moi parce que c'est une lettre d'amour pour les nerds. Pour ceux d'entre nous qui ont consacré d'innombrables heures dans l'Univers élargi, seulement pour qu'il soit mis de côté et renommé Légendes, c'est une bouffée d'air frais. Abrams tire largement de la pile de rejet, éclairant chaque point de l'intrigue et le reconfigurant pour fonctionner avec l'histoire racontée. Alors que le plus évident est le retour de Palpatine, ma conversion préférée d'une légende en canon était l'histoire de la princesse Leia Organa, Jedi. Enfin, après quatre décennies, le public a non seulement pu voir Leia Organa brandir un sabre laser, mais il a pu constater une fois pour toutes qu'elle était meilleure que Luke.

Sur Ahch-To, Luke’s Force Ghost raconte à Rey comment il est venu en possession du sabre laser de Leia. Après la bataille d'Endor, Luke a entraîné Leia sur la même planète, en utilisant les mêmes cours, que Leia retournerait pour la formation de Rey. Il dit que Leia a choisi de mettre fin à sa formation lorsqu'elle avait une vision Force de l'avenir, mais la ligne vend Leia à découvert. La femme avait fabriqué un sabre laser. Elle était un fantôme de la force à la fin de La montée de Skywalker. Elle a survécu au vide de l'espace. Toutes compétences extrêmement avancées. C'était une Jedi.

Mais le plus navrant, Leia a donné un cadeau de son fils, Ben Solo. Au tournant décisif de l'arc de Kylo Ren, Leia atteint la galaxie avec le dernier de ses forces dans une tentative de Je vous salue Marie pour ramener Ben à la lumière. Pourtant, son corps ne se dissipe qu'après la mort de Ben, bien plus tard. Les nerds du savoir savent que les Jedi ne se fondent pas dans la Force cosmique tant qu'ils ne sont pas vraiment partis. Avec la mort prématurée de Carrie Fisher, Harrison Ford (que Dieu le bénisse) est entré dans le vide laissé par son décès. Han Solo ne peut pas être un fantôme de force, mais il était quand même là. Vous pouvez presque voir l'idée originale: Leia se projetant à travers l'espace, un peu comme Luke l'a fait dans la bataille climatique de Crait en The Last Jedi. Mais sans Fisher, au lieu de cela, le public doit reconstituer le fait que Leia envoie une vision de Han pour conduire son fils loin des ténèbres. Elle est ensuite restée avec lui jusqu'à la fin de la ligne.

Ensuite, il y a des dizaines et des dizaines de petits morceaux de savoir tissés tout au long de l'histoire. Le concept de Rey et Kylo Ren étant une dyade ajoute une nouvelle couche de nuances à la fois à la "Règle des Deux" Sith et à la mosaïque yin et yang du "Premier Jedi" dans le temple Ahch-To. Les Wayfinders, façonnés dans le style des holocrons Sith, sont capables de naviguer dans le paysage changeant des anomalies de l'hyperespace d'une manière similaire aux Purrgill alias les baleines spatiales. Rey apprend l'art ancien de la guérison Jedi des Textes sacrés qu'elle a «empruntés» à Luke, et à son tour, enseigne accidentellement la compétence de sauvetage à Kylo Ren via leur lien de force. Une rime narrative de quand il a accidentellement montré à Rey comment accéder à la Force par les mêmes moyens dans le réveil de la force. Le fait que Finn soit sensible à la Force (et probablement Jannah aussi, d'après son histoire sur la mutinerie de toute sa légion). Poe Dameron fuyant l'héritage de sa famille en tant que héros de la bataille d'Endor à l'adolescence, pour revenir (probablement à la mort de son père) afin d'assumer la responsabilité. Le retour à Mustafar et aux sectateurs qui vénèrent la légende de Dark Vador. La révélation des Sith Eternal, une ancienne civilisation attendant leur temps dans les régions inconnues, penchée sur la domination galactique. La réprimande selon laquelle un sabre laser, qui est imprégné d'un cristal kyber sensible qui se lie avec le Jedi qu'il choisit au cours d'un ancien rituel, doit être traitée avec un minimum de respect. Chewbacca a reçu la médaille d'honneur de Han Solo, la façon dont vous donneriez des plaques d'identité à la famille d'un soldat décédé. Le sabre laser de Rey étant le jaune extrêmement rare d'une sentinelle Jedi. Toutes ces choses étaient un verre métaphorique élevé en toast à 42 ans de divertissement ridicule, à couper le souffle et optimiste.

Cela ne veut pas dire La montée de Skywalker n'avait pas de place pour l'amélioration. La rumeur veut que le film ait à un moment donné un montage de quatre heures. le Star Wars: The Rise of Skywalker le dictionnaire visuel le prouve. Des choses ont été laissées sur le plancher de la salle de coupe qui auraient mieux servi l'histoire, surtout en ce qui concerne Rose Tico. Mis de côté en faveur du regroupement de Finn, Poe et Rey, Rose a toujours joué un rôle important qui semble avoir été sacrifié au nom de l'exécution. Ces hyperespaces sautent que Poe fait au début de La montée de Skywalker? Cela n'est possible que parce que Rose a créé un moyen pour lui de le faire en toute sécurité (relative). Il est né d'une initiative qu'elle a lancée afin de trouver un moyen d'empêcher le Premier Ordre de suivre les vaisseaux de la Résistance à travers l'hyperespace. Rose a également créé une toute nouvelle façon de larguer des bombes à protons des chasseurs à ailes B et Y, au lieu de s'appuyer sur de lourds navires de bombardement. Elle a nommé le nouveau système «le Paiger» en l'honneur de sa défunte sœur. Rose effectuait également un travail de cryptage avec les droïdes de la Résistance et la technologie d'ingénierie inverse du Premier Ordre pour contourner leur brouillage et trouver d'autres faiblesses. Toutes choses utilisées dans la bataille finale. Je souhaite vraiment qu'ils aient laissé ce sous-intrigue au lieu de transformer le personnage en un chiffre. Encore 20 minutes n'aurait rien fait de mal, Disney!

D'autres plaintes ne sont que de simples chicanes. Pour les fans qui ne s'intéressaient pas beaucoup aux légendes de Legends ou qui ne mettaient pas en avant tout le nouveau contenu que Disney avait publié, j'aurais aimé avoir trouvé le temps d'expliquer que Palpatine marionnait la galaxie depuis des décennies (voire des siècles). Je souhaite que le temps de Lando sur Pasana soit devenu plus étoffé au lieu des détails relégués au dictionnaire visuel où nous apprenons les tragédies qui lui sont arrivées après la bataille d'Endor qui a conduit à son exil volontaire. Je souhaite que nous ayons vu une carte du système d'Endor, juste pour mieux confirmer où se situe le monde natal d'Ewok par rapport au cimetière Ocean Moon de l'étoile de la mort. Et, bien sûr, je souhaite que Disney n'ait pas été des lâches. Que Finn et Poe soient des petits amis! Ou mettez tous vos jetons et faites de Poe, Finn et Rey un throuple officiel. Regardez simplement la façon dont ils se tenaient tous la main à la fin!

Mais dans l’ensemble, Guerres des étoiles: La montée de Skywalker était exactement ce que je voulais: une conclusion étrange et mystique qui n'avait pas peur de plonger un orteil dans la fin la plus bizarre du Guerres des étoiles mythos. Pour ma part, j'ai hâte de voir où va Lucasfilm.

Articles sympas du Web: