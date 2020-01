Explorer le message de la montée de Skywalker – / Film

(Bienvenue à La boîte à savon, l’espace où nous devenons bruyants, fougueux, politiques et d’opinion sur tout et n’importe quoi. Dans cette édition: explorons ce que signifient réellement les arcs de Kylo Ren, Finn et Rey.)

Avec plus de quatre décennies d’histoire, Guerres des étoiles a exploré de nombreux thèmes. Les motifs primordiaux incluent la remise en question du passé, la lutte pour ceux que vous aimez, la victoire sur la peur et l’examen de la façon dont les croyances extrêmes freinent la croissance et la flexibilité. La trilogie originale s’est également concentrée sur le dépassement de l’adversité, peu importe les chances. La trilogie prequel se resserre sur l’orgueil, la complaisance et la pente glissante des extrémités justifiant les moyens. Quant à la trilogie suite? Il a mis en évidence dans les néons la nécessité de regarder au-delà des lignées lors de la détermination de la moralité inhérente d’une personne. Il ne l’a tout simplement pas fait en faisant de Rey un «personne».

Cet article contient des spoilers pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

Kylo Ren, Skywalker méchant

Kylo Ren est un personnage fantastique. Un méchant complexe et en couches comme son grand-père avant lui qu’Adam Driver joue avec un charme intense et blessé. Fils de Han Solo et Leia Organa, Kylo Ren croyait qu’il avait raison, qu’en raison de son sang Skywalker, il était destiné à la grandeur, pour ramener l’ordre et la stabilité dans la galaxie. Mais ne vous y trompez pas, Kylo Ren est un méchant. S’il avait vécu la fin de The Rise of Skywalker, Ben Solo n’aurait pas connu une fin heureuse. Il n’en méritait pas non plus. Au mieux, il aurait pu espérer un procès rapide entre les mains du reste du gouvernement de la Nouvelle République, suivi d’une exécution pour crimes contre l’humanité. Il était responsable – de sa propre main ou sur ses ordres – de la mort d’innombrables innocents. Et cela n’inclut même pas l’incident de la base Starkiller.

En tant que tel, Kylo Ren est la première partie du thème que le sang n’a pas d’importance. Le fait que son oncle, Luke Skywalker, soit un héros légendaire ne baptise pas automatiquement Ben Solo comme le sauveur de la prochaine génération, ni même garantit sa justice morale. Pourtant, de certains coins, il y a eu une réaction instinctive pour passer de la compréhension des motivations d’un méchant complexe à leur justification. Une tentative de protéger Kylo Ren des conséquences de ses actions. Un fort courant sous-jacent dans le discours a infantilisé cet homme qui entrait dans sa troisième décennie de vie, rejetant la responsabilité de ses décisions sur tout, de ses parents à ses mentors. Ce n’est pas un phénomène unique à Ben Solo. Dans une fiction récente, cela s’est produit avec Snape de Harry Potter, Loki dans le MCU et Joe Goldberg dans You.

Des dissertations entières pourraient être écrites sur ce phénomène, mais en surface, tous ces personnages ont quelque chose en commun: ce sont des hommes blancs. Dans la société occidentale, c’est une monnaie sociale qui vous protège des conséquences. C’est comme ça que des hommes comme Brock Turner se font gifler au poignet pour agression sexuelle malgré des témoins oculaires, ou comment Ethan Couch s’en est tiré avec un meurtre à cause de la «richesse». Arguments selon lesquels «ils viennent d’une bonne famille» ou «pensent à son avenir» ou « il est vraiment désolé »ou, ahurissant« c’est juste un gamin », se fait bousculer quel que soit l’âge de l’agresseur, mais seulement pour certains méchants. Surtout ceux qui sont attrayants; il a même un nom. C’est ce qu’on appelle «l’effet de halo».

Pourtant, tout au long de la trilogie de la suite, l’arc de Kylo Ren reste cohérent comme celui d’un autoritaire charismatique à la recherche d’un contrôle absolu. Le public lui est présenté dans les premiers moments de The Force Awakens, où il procède au meurtre d’un vieil ami de la famille et ordonne le massacre de tout un village de Jakku. Il kidnappe et torture à la fois Poe Dameron et, plus tard, Rey. Il assassine son père de sang-froid (et je suis désolé, mais pour le crime de tuer Han Solo, Kylo Ren n’allait jamais sortir vivant de cette trilogie). Il jette Rey dans un arbre assez fort pour lui faire perdre connaissance et devient tellement enragé par Finn osant tenir un sabre laser qu’il écorche la moelle épinière de l’ancien stormtrooper. S’il n’avait pas été gravement blessé par le lanceur d’arc de Chewbacca, il aurait détruit Rey sur la base de Starkiller lorsqu’elle a réprimandé ses efforts pour exercer un contrôle sur elle et a refusé de devenir son apprenti.

Alors que ses tactiques deviennent plus subtiles dans The Last Jedi, les motivations de Kylo Ren ne changent pas fondamentalement. Incapable de contraindre Rey par l’intimidation physique, il se tourne vers des stratégies utilisées depuis des temps immémoriaux par les agresseurs domestiques: isolement, dépréciation et manipulation. Le tout facilité par la dyade Force *. Il gagne d’abord la confiance de Rey dans un moment vulnérable. Après une vergence littérale du côté obscur – similaire à celle de Dagobah – jouant sur les peurs les plus profondes de Rey en refusant de révéler ses parents, Kylo agit pour la réconforter. Pourtant, il ne l’informe pas que les grottes de Dark Side tordent la vérité, se nourrissant de la peur de leurs victimes afin de les pousser plus loin vers l’obscurité. Au lieu de cela, il utilise le moment pour se lier à elle, exploitant sa solitude pour son propre gain dans sa tentative d’amasser suffisamment de pouvoir pour renverser Snoke et devenir le chef suprême. Une tradition Sith aussi ancienne que le temps.

* (“Dyad” n’est pas synonyme d’âme soeur. C’est simplement un mot pour décrire une relation continue à deux. Frères et sœurs, parent-enfant, médecin-patient, avocat-client, collègues, amis, ennemis; tout peut être dyadique.)

Une fois la porte ouverte à son empathie, il dit à Rey que Luke n’est pas digne de confiance, que Rey elle-même n’est rien, qu’elle n’a rien à faire au cœur de l’histoire; fondamentalement, personne ne l’aimera jamais et elle ferait mieux d’être reconnaissante car il la veut malgré ses défauts. Soit il ment carrément sur ses parents, soit, plus probablement, il utilise sa connaissance des insécurités de Rey pour lui faire du mal. Le film se termine avec Kylo Ren choisissant, activement, de continuer à marcher sur un chemin sombre. Il rejette l’offre de Rey de retourner à la Lumière, tout comme il a rejeté la branche d’olivier de Han. Il prend la position de guide suprême, le chef d’une organisation fasciste bâtie sur le dos du génocide et de l’esclavage des enfants. Il tente d’assassiner Luke Skywalker et la Résistance sur le Crait et exige même que le Millennium Falcon, à bord duquel Rey se trouve, soit abattu du ciel. Plus choquant, il semble enfin se retourner contre sa mère, ordonnant qu’il ne reste aucun survivant.

En fin de compte, Kylo Ren tuant Snoke dans The Last Jedi avait moins à voir avec le sauvetage de Rey et plus à voir avec le besoin profond de Kylo d’être le manipulateur et non le manipulé, d’être redevable à aucun héritage mais à sa propre création. Ce thème est suivi dans The Rise of Skywalker, qui s’ouvre avec Kylo Ren déterminé à tuer Palpatine, une menace pour son nouveau pouvoir. Mais au lieu de cela, Kylo découvre qu’il est à nouveau un pion dans un plan plus grand, que peu importe la quantité de sang qu’il verse, il ne peut pas tuer le passé ou échapper à l’héritage de sa famille.

Encore une fois, Kylo essaie de faire de Rey son apprenti, comme si en réussissant à en manipuler un autre, il pouvait se convaincre que ses propres choix horribles passés n’étaient pas de sa faute; que n’importe qui serait la proie des mêmes jeux d’esprit. Cela est évident quand il affronte Rey sur l’étoile de la mort après sa démonstration de puissance avec Force Lightning sur Pasaana. Kylo Ren essaie à nouveau d’isoler Rey, lui disant que maintenant elle ne pourra jamais retourner dans la Résistance, que Leia n’acceptera jamais Rey de retour en tant que Palpatine. Que maintenant il est la seule personne vers qui Rey peut se tourner. Le raisonnement de Kylo fait écho aux sentiments que Snoke a sûrement utilisés sur lui. Mais lorsque Rey montre une fois de plus plus de courage que lui et rejette son offre de rejoindre le Côté Obscur, il tente de la tuer. Sans l’intervention et le sacrifice ultime de Leia Organa, Kylo Ren aurait assassiné Rey sur l’étoile de la mort.

C’est là que les choses deviennent difficiles. Même les méchants parcourent toute la gamme des émotions. Même les monstres ont des gens dont ils se soucient. Tout au long de sa vie, Kylo Ren n’a pas pu purger complètement l’amour qu’il avait pour sa mère, le général Leia Organa. Il n’a pas pu tuer son apparition lors de ses procès Sith à l’intérieur de l’arbre Dagobah. Il ne pouvait pas la tuer pendant la poursuite spatiale dans The Last Jedi. S’il avait réussi à détruire la Résistance de Crait, je pense qu’il l’aurait pleurée et aurait été horrifié que ses actions aient conduit à sa mort. Leia est peut-être la seule personne qu’il aimait vraiment. C’est probablement pourquoi elle était la seule à pouvoir l’atteindre, même si cela prenait tout ce qu’elle avait.

Ce qui se passe ensuite a été familièrement appelé «Bendemption» ou le rachat de Kylo Ren. Utilisant le dernier de ses forces pour projeter une image de Han Solo, Leia Organa détourne enfin son fils du sombre chemin qu’il a parcouru pendant six ans. Si Carrie Fisher avait vécu, elle aurait sûrement été elle-même celle de cette scène. Finalement, réalisant que sa mère ne l’avait jamais abandonné et que Palpatine le manipulait depuis des années, Ben Solo s’est permis de se débarrasser de la peur et de la colère qui l’avaient conduit. Mais, dans les mots immortels de JoJo… c’est juste trop peu, trop tard.

Une bonne action à la 11e heure ne peut pas effacer des années de sang, aussi noble soit-elle. En tant que Kylo Ren, Ben Solo était responsable de souffrances insondables à travers la galaxie. C’était poétique et approprié qu’il sacrifierait sa vie pour empêcher que plus de mal ne se fasse encore plus, tout en assurant la survie de l’Ordre Jedi. C’était le moins qu’il puisse faire. Je dirais que la conclusion de l’arc de Ben Solo n’est pas la rédemption, mais la pénitence. «Benance», si vous voulez. Un acte volontaire d’auto-punition comme expiation de ses actions. Oui, Kylo Ren a été séduit par le côté obscur. Oui, les chuchotements de Snoke dans sa tête ont finalement conduit Ben Solo à tomber à l’âge de 24 ans. Mais à la fin de la journée, Ben était un homme adulte qui a fait ses choix. Et les choix ont des conséquences. Cependant, il y a un personnage qui correspond au récit que Ben Solo n’occupe pas: Finn.

De «personne» au futur Jedi

Malgré une fausse couche ahurissante dans les détails de l’arc narratif de Finn, qui, espérons-le, sera corrigée avec des livres et des bandes dessinées, la structure de son voyage reste claire. Finn est le héros de nulle part; le Jedi qui vient de «personne». C’est le personnage que tout le monde réclame pour faire de Rey; un utilisateur de Force non lié à l’héritage de Skywalker. Le «méchant» qui est devenu un héros.

Nous savons très peu de choses sur la vie de Finn avant de le rencontrer sur Jakku dans The Force Awakens, mais les restes que nous pouvons en retirer sont horribles. Volé à ses parents en tant qu’enfant ou enfant en bas âge, privé de son nom, asservi et manipulé de force, Finn a grandi dans un environnement stérile et sans amour destiné à le briser. Elevés pour être complètement fidèles au Premier Ordre, les premières années de Finn furent imprégnées de propagande et d’endoctrinement. Nous savons que Finn a appris que lui et ses camarades soldats pouvaient être dépensés, que toute personne blessée au-delà de blessures de combat mineures méritait d’être laissée pour mort car elle n’était pas assez bonne. Ils ont été privés d’affection ou de camaraderie, élevés dans un environnement paranoïaque qui encourageait et récompensait le snitching. Ils ont été soumis à une formation rigoureuse destinée à leur ôter toute sympathie ou individualité, laissant des pions parfaits.Les cadets du Premier Ordre ne pouvaient même pas s’échapper dans leur sommeil, car ils étaient soumis à des messages subliminaux chaque nuit. Tout écart a été rencontré avec une discipline stricte, jusqu’à et y compris une procédure connue sous le nom de paysage cérébral; un effacement mental complet et une reprogrammation des esprits subversifs.

Selon toute mesure objective, Finn a été soumis à des abus et à des manipulations directes bien plus dévastateurs que Kylo Ren ne l’a jamais été. Alors que Ben Solo a été élevé d’abord par ses parents puis, à l’âge de dix ans, par son oncle et professeur Luke Skywalker, Finn a été sculpté dès l’enfance pour être un méchant au cœur froid. Mais d’une manière ou d’une autre, il ne s’est jamais cassé. Malgré tout ce qu’il a traversé, le Premier Ordre n’a pas pu étouffer la Lumière de Finn. Sans aucune éducation ou influence extérieure, Finn savait toujours qu’il était mal d’abattre des villageois. Il savait que la base de Starkiller n’était pas un outil pour ramener la paix dans la galaxie. À la première occasion, il a fui sa maison d’enfance abusive et n’a jamais regardé en arrière.

Compte tenu de tout cela, il est logique que l’histoire de Finn soit celle de surmonter la peur. D’abord la peur d’être pris, puis la peur de perdre sa nouvelle famille. Mais il n’a jamais, même pas une seule fois, laissé la peur se transformer en colère. Au contraire, la peur de Finn s’est cristallisée en une détermination à empêcher le Premier Ordre de faire à quiconque ce à quoi il l’a soumis. Ils disent que vous ne pouvez pas être courageux si vous n’avez pas peur, et la bravoure de Finn en affrontant d’abord Kylo Ren puis Phasma – tous deux avant même qu’il n’ait eu la moindre idée de son propre pouvoir – prouve qu’il est prêt à se battre pour sauver ceux qu’il aime (et réfute ensuite l’enseignement Jedi selon lequel la peur mène toujours à la colère). Courir tête baissée vers le danger, que ce soit pour aider Rey ou pour détruire des navires du Premier Ordre, prend un niveau de confiance en soi qui frise le surnaturel. Si ce n’est pas un Jedi, je ne sais pas ce que c’est. Je souhaite seulement que la trilogie suite se soit penchée plus dur sur l’histoire de Finn pour marteler cette maison.

Rey Palpatine, maître Jedi

L’idée que Rey est un descendant de l’empereur Palpatine a fait le tour du fandom de Star Wars depuis 2015. Depuis son arrivée dans The Rise of Skywalker, il y a eu un retour de souffle des coins du fandom qui croient qu’il annule le thème que tout le monde peut être un Jedi. Mais je le vois comme le côté opposé de l’arc de Kylo Ren: être descendu du mal pur ne dicte pas votre propre destin. Comme Finn, Rey a grandi dans une situation abusive. Alors qu’elle n’était pas activement endoctrinée, elle était à tout le moins négligée et traitée comme un outil de nettoyage utile au lieu d’un enfant. Comme Finn, elle n’a jamais laissé cela endurcir son cœur ni la transformer en une personne amère et rancunière. Comparez cela à la façon dont Kylo Ren a réagi dans des circonstances beaucoup moins difficiles et le thème émerge clairement et clairement: n’importe qui peut être un Jedi, même la petite-fille de Dark Sidious.

Dans The Clones Wars et Star Wars Rebels, les fans ont vu Jedi surgir des circonstances les plus humbles. La Force se fiche de savoir si vous êtes né d’agriculteurs dans un monde agricole pauvre ou si vous êtes issu de la noblesse de base. Nous avons également vu de nombreux Jedi tomber du côté obscur au fil des ans. Pourtant, Rey seul représente le descendant d’un Sith qui devient un phare de Light Side. En fait, je dirais qu’elle rejoint Ahsoka Tano pour se rapprocher aussi thématiquement de «Balance» que Star Wars ne l’a jamais été.

À la fin de The Rise of Skywalker, Rey est une représentation fidèle de la mosaïque Prime Jedi du temple Jedi sur Ahch-To: en paix avec la lumière et l’obscurité en elle-même. Alors que des océans de sang ont été répandus pendant des millénaires par les Jedi et les Sith dans leurs tentatives pour atteindre «l’équilibre», il semble qu’ils se sont trompés. Vous ne créez pas d’équilibre dans la Force à l’extérieur en oblitérant l’autre côté, mais à l’intérieur en ayant la sagesse de savoir quand vous appuyer sur l’émotion et quand utiliser une logique impartiale. Rey se permet d’être en colère, mais ne s’en consume pas. Elle peut tempérer son empathie avec pragmatisme. Elle peut pardonner mais pas au prix de se perdre. Elle peut tendre la main à quelqu’un comme Ben Solo et lui proposer une manière différente, mais sachez qu’elle n’est pas responsable de sa réhabilitation ou de son sauvetage. C’est une personne à part entière, elle n’est plus à la recherche de quelqu’un pour la valider. Elle est en paix avec sa famille retrouvée, ni coupée d’attachements personnels ni agrippée de façon possessive. Équilibre. Qu’elle y parvienne, malgré sa lignée, est délibérée et significative.

À la fin de la journée, le thème selon lequel n’importe qui peut être sensible à la Force, que l’on n’est pas redevable à son nom de famille, résonne toujours. Être l’enfant d’un Skywalker ne signifie pas que vous devenez le héros. Être un Palpatine ne signifie pas que vous êtes destiné au mal. Et commencer sa vie en tant que Stormtrooper sans nom ne signifie pas que vous ne pouvez pas être un Jedi.

