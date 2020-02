Explorer l’héroïsme discret de 1917 et Dunkerque – / Film

La saison des Oscars est une période de l’année du cinéma qui ne ressemble à aucune autre, obligeant apparemment les cinéphiles à dessiner des lignes imaginaires dans le sable opposant certaines œuvres, passées et présentes, les unes aux autres dans un spectacle parfois perspicace – bien que souvent frustrant -. Pensez-vous que Jojo Rabbit, le nominé pour le meilleur film de Taika Waititi, va jusqu’à se moquer des questions sensibles (et malheureusement opportunes) alors que Terrence Malick, beaucoup moins populaire, A Hidden Life, méritait les félicitations de ce dernier? Il y a probablement un tweet viral prêt pour cela. Envie d’examiner toutes les façons dont le Joker de Todd Phillips expose à la fois les forces et les faiblesses du commentaire de classe dans Parasite de Bong Joon-Ho? C’est déjà du fourrage pour quelques critiques intéressantes.

Avec 1917, réalisé par Sam Mendes, les comparaisons avec un autre film récent d’un cinéaste aussi accompli et distinctif sont arrivées dès sa toute première bande-annonce, ayant seulement augmenté de ferveur depuis sa sortie. Ce film, bien sûr, est Dunkerque de Christopher Nolan, un parallèle assez évident qui renforce son propre argument en considérant combien Mendes lui-même a encouragé ces corrélations à travers ses derniers films.

Cependant, ce qui distingue le plus Dunkerque et 1917 des autres couples potentiels, c’est la façon dont leur sujet inextricablement lié va bien au-delà des simples similitudes au niveau de la surface ou des prises de vues réductrices. Même avec de telles différences notables dans le tournage de films (peut-être des opposés exacts, en fait) et la représentation de deux guerres mondiales très disparates, les deux récits présentent des perspectives volontairement fondées qui sont exercées avec un effet puissant. Bien qu’ils soient présentés comme des épopées de guerre ostensibles, les deux s’engagent dans des locaux basés sur la prévention d’autres effusions de sang. Et le plus intrigant, Mendes et Nolan se penchent sur une marque d’héroïsme particulièrement négligée – le genre subtil, anonyme et discret qui peut s’additionner pour faire la plus grande différence.

Forme différente, fonction similaire

Sans doute plus que toute autre chose à leur disposition, l’utilisation de l’appareil photo lui-même dans les films de guerre tend à être le meilleur outil (arme?) Du cinéaste pour raconter son histoire aussi efficacement et avec autant de clarté que possible au milieu d’un tel chaos.

Pour Dunkerque, par conséquent, Christopher Nolan s’est tourné vers le directeur de la photographie de confiance Hoyte Van Hoytema (Interstellar, Spectre, Ad Astra et le prochain Tenet de Nolan) tandis que 1917 a trouvé Sam Mendes réuni avec la légende de l’industrie Roger Deakins, dont le corpus d’œuvres parle clairement de lui-même. Dans leur exploit le plus audacieux de montage depuis leur navigation dans les «couches de rêve» complexes dans Inception, Nolan et son collaborateur fréquent Lee Smith ont soigneusement assemblé trois intrigues initialement séparées non seulement par l’espace, mais par le temps lui-même – avec chaque ensemble sur terre, mer et air jouer respectivement au cours d’une semaine, d’une journée et d’une heure. De manière fascinante, Mendes a également recruté le même éditeur à Smith pour assembler la technique numérique unique améliorée de 1917, évitant l’édition traditionnelle en faveur des défis singuliers liés à la recréation d’une expérience (presque) continue.

Là où ces deux approches très différentes parviennent à réussir, c’est dans la manipulation de la tension et du suspense, au service de leurs messages complémentaires sur l’héroïsme.

Avec Dunkerque, chaque coupe arrive chargée de sens et d’intention. Les huit premières minutes établissent «The Mole» comme notre fondation, après le soldat de Fionn Whitehead, Tommy, en tant que notre principal personnage en attente de sauvetage dans des circonstances désastreuses sur la plage de Dunkerque. Nous sommes ensuite brièvement présentés aux situations en développement à la fois en mer avec M. Dawson (Mark Rylance), son fils Peter et leur jeune matelot George sur leur yacht en tant que civils pressés de devoir d’évacuation et en l’air en tant que pilotes Farrier (Tom Hardy) et Collins supervisent la défense depuis leur avion jumeau Spitfire. Chaque enregistrement entre les scénarios est construit pour compléter trois structures d’arc à la plus petite échelle seulement pour couper au milieu de leur mini-point culminant, une astuce affinée qui augmente régulièrement en fréquence à mesure que les trois chronologies se rapprochent de la convergence et de l’individu les enjeux se fondent en un seul comme une marée montante émue.

Nolan tire également un pouvoir thématique en juxtaposant intelligemment ou en parallèle direct avec certaines actions et situations. Remarquez comment le montage de Smith va et vient de Collins abattu et au risque de se noyer dans son avion qui coule, à Tommy et ses compagnons piégés dans un chalutier échoué se remplissant rapidement d’eau alors que l’ennemi invisible se rapproche. Ou considérez le soldat traumatisé de Cillian Murphy, abandonné sur un navire renversé à la suite d’une attaque d’un sous-marin allemand et qui, au sauvetage par le yacht de Dawson, insiste pour rester sur le pont par peur des attaques futures – ce qui préfigure nettement l’instinct similaire de “Gibson” plus tard (jours plus tôt, en termes de chronologie), un Français se faisant passer pour un autre soldat britannique, qui se retrouve parmi le groupe de Tommy mais refuse de les rejoindre sous les ponts de leur propre navire de sauvetage de la Marine. Bien sûr, cela se révèle prophétique lorsqu’une torpille arrivant d’un sous-marin scelle le sort de la plupart de ces malheureux. Nolan fait tout cela en veillant à ce que chaque séquence soit habilement liée par un sentiment d’action ascendante constante – une tactique qui informe et est informée par l’approche identique de Hans Zimmer avec la partition.

Tout ce que nous montrons – les vues panoramiques de Hoytema sur les plages sans fin, les mers agitées et les cieux grands ouverts pleins de dangers qui éclipsent tous nos protagonistes – sont tout aussi importants que ce que nous ne sommes pas – les plus hauts, éloignés de la menace imminente , émettant des ordres depuis leurs salles de guerre (en contraste frappant avec Darkest Hour de Joe Wright, également concentré sur Dunkerque, même la présence de Winston Churchill n’est reléguée à rien de plus qu’un discours de conclusion récité par Tommy, gardant le focus là où il appartient) ou, la plupart de manière révélatrice, les visages des vrais soldats nazis eux-mêmes. Après tout, une histoire centrée sur les plus petits actes de courage ne serait guère le lieu idéal pour mettre en lumière les plus grandes figures de l’histoire ou les méchants les plus notoires.

À l’opposé du spectre, la narration employée en 1917 ne pouvait pas être plus différente dans sa forme. Mendes cherche à documenter toutes les étapes difficiles prises par les caporaux suppléants Tom Blake (Dean-Charles Stanton) et Will Schofield (George MacKay) au cours de leur difficile périple à travers les lignes de front de la Première Guerre mondiale, le tout pour sauver la vie du frère de Blake et celle de 1600 autres soldats entrant sans le savoir dans un piège allemand le lendemain matin. Ceci est accompli grâce à l’illusion d’un (deux, vraiment, en comptant la coupe dure au noir au milieu du film) tir ininterrompu. Au lieu de transmettre du sens à travers des transitions pointues ou des coupes favorisant l’élan, nous sommes plutôt laissés dans l’espace de tête des deux pistes tout au long de leur voyage – une structure claustrophobe, presque suffocante qui est censée nous laisser aussi épuisés et lourds que les personnages eux-mêmes .

Sans l’avantage des plans de réaction pour synchroniser instantanément l’action et la réaction avec l’émotion, le poids de la communication tombe encore plus sur les mouvements de base de l’appareil photo, l’éclairage et la mise en scène. Quand un coup à la tête rend Schofield inconscient dans la seconde moitié du film, le premier (et le seul) exemple de montage manifeste révèle que de précieuses heures de lumière du jour se sont écoulées au moment où il se réveille. Si cela n’était pas de mauvais augure et d’urgence, la ville française voisine d’Eucost a depuis été transformée en un labyrinthe infernal et brûlant regorgeant de menaces cachées. C’est ici que les contributions de Deakins brillent de la manière la plus tangible, peignant un tableau magnifiquement cauchemardesque pour Schofield à traverser à la fois des ombres profondes et des éclairs intermittents de lumière projetés par des fusées éclairantes.

Mais dans les premières scènes dans les tranchées et dans No Man’s Land, la géographie étroite dicte que la caméra suit Blake et Schofield de l’arrière ou les regarde de l’avant. Les premiers nous volent leurs expressions faciales cruciales (bien qu’à plusieurs moments clés, cela soit consciemment utilisé pour nous rappeler le terrible chemin à parcourir), c’est pourquoi la majeure partie des tirs nous fait les observer de face. Le compromis nécessaire signifie que nous sommes privés de voir où ils vont, mais c’est précisément le point. L’objectif final se situe encore trop loin dans la distance pour un tel point de vue. Tout ce qui compte, c’est de passer à l’étape suivante, qui est sa propre sorte d’héroïsme.

Le pouvoir de la perspective

À ce stade, je me réfère à la narration du triptyque de Christopher Nolan à Dunkerque comme trois «scénarios» ou «chronologies» différents par souci de clarté. Pour une véritable analyse du texte, cependant, il serait probablement plus exact de les délimiter en termes de l’histoire du personnage qui est racontée – en d’autres termes, en termes de perspective – un concept que Sam Mendes reprend et exécute avec tous tout au long de 1917 également.

Au début de leur mission pour empêcher leur armée d’attaquer les Allemands en retraite et d’être ensuite massacrés, Blake et Schofield rencontrent à plusieurs reprises les deux mêmes biplans britanniques volant au-dessus de leur propre mission inconnue. Dans un écho fortuit de Dunkerque, nous sommes une fois de plus confrontés à la nature de la perspective – sauf que cette fois, nous sommes obligés de regarder passivement les avions de guerre lointains s’engager dans un combat aérien, qui est beaucoup plus éloigné mais non moins remarquable que n’importe quel autre Dunkerque.

Lorsque l’avion allemand abattu a un impact direct sur la vie de nos protagonistes – la tentative bienveillante de Blake de libérer le pilote ennemi des flammes et de lui procurer de l’eau entraîne son coup de couteau fatal – cela rappelle les intersections similaires entre les perspectives du film de Nolan. Bien qu’il n’y ait jamais un point où chacun des trois fusionne vraiment comme un à la fin (par conception), Nolan nous oblige à considérer les perspectives et les points de vue plusieurs fois par rapport à des héros autrement anonymes (avec si peu de dialogue parlé) , nous sommes rarement en mesure de garder une trace des noms de personnages réels. Ceci est utilisé avec grand effet, en mettant l’accent sur les plus petites actions d’individus «tout le monde» sur des causes par cœur et nationalistes). Certains sont plus subtils, comme lorsque Farrier et Collins passent tôt sur un bateau indescriptible en route vers Dunkerque. C’est près d’une demi-heure de temps d’écran plus tard que nous reconnaissons ce que nous avons manqué précédemment, alors que nous assistons au même survol au-dessus du yacht du point de vue au sol de Dawson et George. L’exemple le plus intensif reprend l’essentiel de l’acte du milieu, alors que nous revisitons la même séquence impliquant le naufrage du chalutier gorgé d’eau de Tommy, le navire dragueur de mines de la Marine attaqué, Farrier tentant d’abattre le bombardier allemand et les survivants du transport de yachts de Dawson à bord – transversal de façon transparente de toutes leurs propres perspectives à un moment donné pour un effet maximum.

Curieusement, il y a des moments en 1917 où le film s’écarte brièvement de sa structure stricte de point de vue et où nous quittons réellement Will Schofield. Un tel exemple se produit à la fin du film, lorsqu’un Schofield profondément choqué survit à peine à son épreuve à Eucost et à la fuite suivante en aval. Poussé aux larmes par le pur désespoir, le son envoûtant de la voix d’un chanteur le remet sur ses pieds et vers un régiment militaire rassemblé autour d’un dernier étalage de vie et d’humanité avant d’affronter une mort presque certaine au combat. Affaissée dans un état quasi catatonique, la caméra quitte Schofield pour prendre pleinement en charge la procédure et se concentrer sur les hommes – les garçons, vraiment – qui s’avèrent être parmi ceux-là même que Schofield et Blake ont été envoyés pour sauver. La prochaine fois que cela se produira, il suivra la course effrénée de Schofield à travers le champ de bataille et son plaidoyer couronné de succès pour que le colonel MacKenzie (Benedict Cumberbatch) annule l’attaque. Lassés au-delà des mots mais toujours déterminés à retrouver le frère de Blake, mort ou vivant, nous laissons de nouveau Schofield derrière pour absorber l’imagerie des morts et des mourants dans des tentes médicales de fortune – le bilan humain horrible transformé de théorique en tangible.

La vie sous la forme d’un chant lugubre dans les bois, la mort causée par une violence insensée dans une guerre que personne ne comprend parfaitement, et tout cela silencieusement remarqué par une caméra s’écartant toujours un peu de ses “ règles ” de perspective établies.

“Ils savent où vous étiez”

Ces paroles réconfortantes de M. Dawson arrivent à la toute fin de Dunkerque, avec l’évacuation réussie (non pas par des définitions militaires, mais par des vies sauvées) et des centaines de milliers d’hommes qui marchent péniblement – à la maison et à un redéploiement inévitable. “Où diable étiez-vous!”, Accuse Collins, un soldat furieux, toujours vêtu de son uniforme d’aviateur. L’assurance de Dawson que ceux dont la vie a été sauvée par les actions de Collins dans les airs et sur le yacht de Dawson sont bien conscients et à jamais reconnaissants, même si d’autres ne le savent peut-être jamais, servent de cheville ouvrière thématique non seulement à Dunkerque, mais aussi en 1917.

Dans une réfutation directe de la plupart des films de guerre standard et de la narration hollywoodienne conventionnelle en général, aucun film n’est particulièrement intéressé à trouver la gloire et la valeur de la bataille au milieu du carnage. Tandis que Dunkerque laisse cela pour la plupart non dit, 1917 présente une séquence poignante gravitant autour de la médaille manquante de Schofield lors d’un engagement précédent. Après avoir admis qu’il avait échangé «juste un peu d’étain sanglant» contre du vin, Blake est décontenancé qu’une telle réalisation inestimable signifie si peu pour lui. Étouffant ses larmes, Schofield laisse entendre qu’il n’a pas pris la peine de l’enregistrer comme héritage familial parce qu’il craint de ne jamais le rendre à ses proches.

La survie est la clé, pas la reconnaissance.

C’est à cela que les deux films, dans leur cœur, plaident de manière convaincante – l’héroïsme que l’on retrouve dans les actes de bravoure anonymes et peu connus parmi les gens du quotidien.

1917 confronte cette idée à travers des rappels constants de l’inutilité et de la futilité de la guerre – une poupée française fantomatique abandonnée au milieu des ruines, une photographie oubliée de la femme et de l’enfant d’un soldat allemand, et certainement tous les cadavres horribles, civils et soldats – ce qui rend chaque moment de gentillesse et d’humanité se démarquent encore plus. En plus de l’altruisme inné de Blake avec le pilote allemand avant sa mort, un sepoy sikh nommé Jandalar devient une source d’altruisme bien nécessaire après la mort de Blake et Schofield attelé un tour avec un autre régiment. Rongé par le chagrin et le traumatisme, Schofield peut à peine se tenir debout pendant que les autres soldats continuent inconsciemment. Lorsque le convoi se retrouve coincé dans la boue et menace de retarder encore plus la mission de Schofield, Jandalar est parmi les premiers à remarquer le bilan que cela entraîne pour Schofield alors qu’il aide désespérément à pousser le camion sur la terre ferme. Son interrogation douce «Êtes-vous bien?» Et un signe de départ sincère de «J’espère que vous y arriverez» une fois qu’ils se sont séparés laissent une marque sur Schofield, servant de rappel de la vertu et de la décence humaine de base. Plus que toute autre chose, c’est peut-être cet étalage qui se répercute plus tard lorsque Schofield offre de façon désintéressée sa nourriture et son lait à la française et à l’enfant sans mère dont il a la garde dans les ruines de l’Eucost.

Pendant ce temps, des exemples de ce thème peuvent être trouvés encore et encore cuits dans l’ADN même de Dunkerque. L’histoire sur le yacht fait partie intégrante de cela: Dawson prend sur lui de piloter lui-même son bateau réquisitionné par la Marine et de se mettre en danger quand il n’a pas à le faire (comme il le fait en sauvant Collins de la noyade dans son avion écrasé, et encore avec les survivants du chalutier coulé et du dragueur de mines), et de même, George va au-delà des limites en se portant volontaire pour rester à bord alors qu’il aurait pu facilement rester à terre. L’accident de George et sa mort subséquente aux mains de «Shivering Soldier», un CSTP sans nom, déchiré par le SSPT, semblent inutilement cruels, mais cela fournit un moment étonnant d’empathie et de compassion lorsque Peter choisit de cacher la vérité au soldat coupable et de l’épargner. de sang sur ses mains; ce qui ne veut pas non plus minimiser les actions de George, car Peter s’assure de réaliser ses derniers souhaits et de faire raconter son héroïsme dans leur journal local. Les exploits de Tommy et Gibson représentent également cela, Gibson luttant contre son inclination à fuir en ouvrant la trappe du navire naval en perdition pour les hommes piégés et noyés à l’intérieur et Tommy (sans le savoir) le remboursant en se levant pour Gibson lorsque le groupe se retourne contre le Français et exige son sacrifice pour que le chalutier puisse flotter et que les autres puissent vivre. Les actions de Farrier dans son Spitfire à travers la Manche et sur la plage de Dunkerque, cependant, sont peut-être la distillation la plus claire. Compresser son récit en une seule heure augmente la menace de voir son carburant s’épuiser, ce qui rend sa décision angoissante de faire demi-tour, de faire preuve de prudence face au vent et d’engager un autre bombardier ennemi se dirigeant vers le dragueur de mines d’autant plus exceptionnel. Ce n’est donc pas une coïncidence si les deux points culminants du film impliquent Dawson et Peter évitant de peu la mort certaine d’un combattant et d’un maréchal-ferrant, maintenant sans carburant, abattant un autre avion ennemi au-dessus de Dunkerque qui aurait terminé l’évacuation quand il venait juste de commencer.

En effet, il ne peut pas y avoir une séquence d’images plus puissante dans toute l’œuvre de Nolan que celle de légions d’hommes applaudissant l’héroïsme du pilote dans l’avion planant au-dessus, l’atterrissage en toute sécurité de Farrier à des kilomètres de là, et sa capture silencieusement résolue par les nazis devant de son Spitfire brûlant. Cela disparaît de la vue, une note de grâce parfaitement symbolique pour terminer juste au moment où la narration de Tommy du discours de Churchill se termine par «… jusqu’à ce que, au bon moment de Dieu, le Nouveau Monde, avec toute sa puissance et sa puissance, s’avance vers le sauvetage et la libération of the Old ”… sauf que nous revenons brièvement au visage méditatif de Tommy une dernière fois, regardant au-delà de la caméra vers un avenir incertain à venir. Un rappel de ce qui est vraiment en jeu.

Coups finaux et pensées finales

1917 et Dunkerque se terminent tous les deux par des gros plans de leurs protagonistes; le premier comme un moyen d’amener Will Schofield (et, dans l’esprit, celui de Tom Blake) à boucler la boucle là où il a commencé, et le second de réitérer avec force Tommy (et les innombrables troupes et civils consciencieux qu’il représente) comme la perspective la plus importante de Le narrateur.

Il est donc ironique que les deux films aient résisté aux critiques émanant de choix intentionnels qui rendent ces images de conclusion aussi significatives qu’elles le sont. Pour certains, 1917 ne capture pas adéquatement les horreurs de la guerre… mais que se passe-t-il s’il n’essaye pas? Il y a peut-être une raison pour laquelle une grande partie de l’histoire se déroule au lendemain des batailles plutôt qu’au milieu d’eux (à la seule exception étant le dernier acte) – considérez plutôt qu’il s’agit du coût terrible de la guerre, des moyens il nous change, et les façons dont il ne doit tout simplement pas. Avec Dunkerque, les plaintes concernant l’absence de «développement de personnage» ou de «personnages mémorables» ne peuvent que sonner creux. L’absence de trame de fond et d’autres raccourcis traditionnels pour inciter l’investissement du public est utile – avec si peu de dialogue ou d’exposition, ce qui est prioritaire, c’est la façon dont les moments individuels d’espoir et de progression s’additionnent collectivement à un plus grand tout.

Sam Mendes suggère que réussir à sauver autant d’hommes que possible est tout aussi louable que de livrer personnellement la nouvelle de la mort d’un camarade à son frère et de tenir une promesse d’écrire à leur mère. Ce que Christopher Nolan souligne, en particulier grâce à un aimable vieil aveugle qui distribue des couvertures, c’est que le simple fait de survivre est «suffisant»… tant que nous ne compromettons pas notre morale en cours de route.

Que les Oscars jugent bon de le reconnaître ou non, cela ne peut pas être aidé, mais c’est exactement le problème de l’héroïsme discret – ces messages efficaces et transcendants trouvés en 1917 et Dunkerque sont plus que capables de parler d’eux-mêmes.

