En Masse Entertainment a sorti une deuxième bande-annonce de sa série «Peer into the Crystal» pour son prochain RPG stratégique The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics. Cette bande-annonce se concentre sur la personnalisation et la progression des unités, ainsi que sur le système de travail du titre.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 4 février.