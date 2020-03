Explorez le monde d’Enoch dans la dernière bande-annonce de Outriders

Après avoir déclenché une série d’informations sur leur prochain RPG d’action Outriders il y a quelques semaines, le développeur People Can Fly et Square Enix sont toujours là avec une autre bande-annonce du jeu, qui jette un œil aux environnements du jeu.

Révélée à PAX East, la bande-annonce «Frontiers of Enoch» nous donne un aperçu des paysages variés du monde d’Enoch, dans lesquels vous et jusqu’à deux de vos amis vous tromperez.

Outriders est prévu pour PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam ce jour férié.