Explorez un monde de dessins animés sombres dans ‘Freakpocalypse’ sur Nintendo Switch cet été [Trailer]

Découvrez l’humour noir de l’univers Cyanide & Happiness et sauvez le monde quand Cyanure et bonheur – Freakpocalypse: Partie 1 arrive sur Nintendo Switch cet été.

Dans Cyanide & Happiness – Freakpocalypse du développeur Explosm, vous incarnez Coop «Go Away, Weirdo» McCarthy et tout ce que vous voulez faire est de rendre le monde meilleur. Le problème est que personne ne vous aime, l’école craint, vous ne pouvez pas trouver de date de bal, tout le monde vous intimide (y compris vos professeurs) et vos tentatives pour ne faire qu’empirer les choses.

Allez-vous échapper au lycée vivant? Qui t’aimera? Méritez-vous même l’amour? Pourquoi ce jeu s’appelle-t-il Freakpocalypse?

Trouvez les réponses à ces questions et plus encore en regardant, en parlant et en touchant tout dans l’univers du cyanure et du bonheur.

“Ce n’est que le premier des trois chapitres”, taquine le développeur Roger Barr.

Découvrez la bande annonce ci-dessous.