«Exprimez-vous pour ce qui est juste»

Meghan, duchesse de Sussex, a prononcé un discours puissant auprès des écoliers qui, selon beaucoup, pense qu’elle faisait une référence subtile à sa sortie royale avec le prince Harry. Les Sussex ont publié les détails de son discours, prononcé au lycée Robert Clack à Dagenham, dans lequel elle a encouragé les élèves à défendre ce qu’ils croient être juste.

Meghan Markle

Le discours de Meghan marque la Journée internationale de la femme

En l’honneur de la Journée internationale de la femme, le compte Instagram de Sussex Royal a présenté une partie du discours de la duchesse, qui comprenait un message d’autonomisation.

Dans un autre article, les Sussex ont reconnu la Journée internationale de la femme, partageant un morceau d’histoire lorsque les femmes se sont battues pour un salaire égal. “Face à de fortes pressions, ils sont restés fermes et deux ans plus tard, le Parlement britannique a été contraint d’adopter la loi sur l’égalité de rémunération, protégeant et soutenant les femmes qui travaillent depuis”, note la légende.

Meghan a rencontré l’un des grévistes, Geraldine Dear, et a visité des élèves de l’école supérieure Robert Clack.

Il y a 50 ans, les femmes en Grande-Bretagne ont obtenu le droit à l’égalité de rémunération. Ce moment monumental a commencé avec un groupe de femmes courageuses et inspirantes dans une usine de Dagenham, en Angleterre. En 1968, face à un règlement salarial les déclarant moins qualifiés que les hommes, les machinistes de la Ford Motor Company se sont retirés en grève. Face à de fortes pressions, ils sont restés fermes et, deux ans plus tard, le Parlement britannique a été contraint d’adopter la loi sur l’égalité de rémunération, protégeant et soutenant les femmes qui travaillent depuis. Pour marquer la Journée internationale de la femme, la duchesse de Sussex s’est rendue à Dagenham pour rencontrer Geraldine Dear, l’une des grévistes, et passer du temps avec des élèves de la Robert Clack Upper School pour rencontrer la prochaine génération de modèles féminins de la ville et parler à de jeunes femmes et les hommes sur les femmes qui les inspirent. • «Être à Dagenham est incroyablement profond. Parce que comme vous pouvez le voir avec Geraldine et les autres femmes qui avaient la force de vraiment défendre quelque chose qu’elles savaient devoir être fait. C’est le meilleur exemple, peu importe la taille que vous ressentez, la hauteur que vous ressentez sur l’échelle ou le totem, quelle que soit la couleur que vous êtes, quel que soit le sexe que vous êtes, vous avez une voix et vous avez certainement le droit de défendre ce qui est juste. » – La duchesse de Sussex Défenseure à vie et militante pour l’égalité des sexes, la duchesse a rejoint une assemblée spéciale pour célébrer cette remarquable histoire locale, ainsi que pour reconnaître les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques de toutes les femmes du monde entier. #InternationalWomensDay # IWD2020 #EachForEqual Photo © Le duc et la duchesse de Sussex / Chris Allerton

Son discours était inspirant

Meghan s’est adressée à l’assemblée des étudiants avec un message inspirant: «Quand nous avons réfléchi à ce que je voulais faire pour la Journée internationale de la femme cette année, pour moi, il était extrêmement important d’être avec les femmes de notre avenir. Et c’est toutes les jeunes femmes ici, ainsi que les jeunes hommes qui jouent un très grand rôle dans ce domaine. “

«Votre mantra scolaire, comme vous le savez tous, est« Excellence pour

tous, l’excellence de tous. “Alors, comment cela s’applique-t-il dans votre esprit

Journée internationale de la femme? ” Meghan a continué. “Je pense qu’à bien des égards, c’est

à peu près la même chose, cette idée d’excellence pour tous et pour tous,

l’égalité pour tous et de tous. »

Après avoir amené un étudiant masculin sur scène pour partager son

réflexions sur l’importance de la Journée internationale de la femme, Meghan a partagé: «Je

pense que c’est le point – dans de nombreuses sociétés, peu importe où vous êtes,

il est très facile de compartimenter ou de cloisonner cette idée de l’International

La Journée de la femme ne concerne que les femmes, mais ce n’est pas le cas. C’est à propos de nous tous. “

Elle a partagé à quel point sa visite était «incroyablement profonde», notant: «Parce que comme vous pouvez le voir avec Géraldine et les autres femmes qui avaient la force de vraiment défendre quelque chose qu’elles savaient nécessaire. Ceci est le meilleur exemple de n’importe quelle petite taille que vous pourriez ressentir, à quel point vous pourriez vous sentir bas sur l’échelle ou le totem, peu importe la couleur que vous êtes, peu importe le sexe que vous êtes, vous avez une voix, et vous avez certainement le droit de défendre ce qui est juste. »

Meghan a rendu la journée inclusive

Meghan a en outre expliqué à son auditoire qu’elle espère que le message pourra être transmis tous les jours. «Ce qui est vraiment essentiel pour vous tous, c’est de vous souvenir – en particulier en regardant les personnes qui vous ont ouvert la voie pour arriver à ce point de votre vie, pour avoir accès à ce que vous faites – ce n’est pas seulement une occasion de continuer c’est une responsabilité », a-t-elle ajouté.

Poursuivant son message selon lequel la journée ne se limite pas aux femmes, elle a partagé: «J’encourage et donne à chacun le pouvoir de vraiment défendre sa vérité, de défendre ce qui est juste – de continuer à se respecter mutuellement. Pour les jeunes hommes, continuer à valoriser et apprécier les femmes dans votre vie, et aussi donner l’exemple à certains hommes qui ne le voient pas de la même manière. Vous avez vos mères, vos sœurs, vos petites amies, vos amis dans votre vie – protégez-les. Assurez-vous qu’ils se sentent valorisés et en sécurité. Rassemblons-nous tous pour faire de la Journée internationale de la femme quelque chose qui ne se déroule pas seulement le dimanche, mais qui, franchement, ressemble à tous les jours de l’année. »