Extraction, un thriller d’action dans un autre monde, avec Chris Hemsworth

▲ Chris Hemsworth (à droite) et David Harbour apparaissent pendant le tournage du nouveau produit Netflix.Photo Ap

Journal La Jornada

Dimanche 26 avril 2020, p. 6

New York. Le thriller d’action à budget élevé Extraction appartient à bien des égards à un autre monde.

Il se déroule dans la capitale bangladaise de Dhaka, l’une des villes les plus densément peuplées du monde. Dans cette mer urbaine de monde et de trafic, Chris Hemsworth incarne un mercenaire blessé de guerre qui se livre à un torrent de fusillades, de poursuites en voiture et de combats à mains nues.

Extraction (Rescue Mission), produit par Joe et Anthony Russo (Avengers Endgame, Captain America), n’a pas été tourné à Dacca, mais en Thaïlande et à Ahmedabad, en Inde, où c’était l’une des plus grandes productions hollywoodiennes jamais réalisées. dans ce dernier pays. La foule là-bas a servi à simuler Dhaka et à peupler Extraction, un film surpeuplé, évidemment réalisé avant l’ère pandémique.

Il y avait des milliers de personnes qui regardaient chaque jour et apparaissaient à la fin de chaque photo. C’était comme être au Colisée, a déclaré Hemsworth dans une interview par vidéoconférence depuis son domicile en Australie. Il est intéressant maintenant de penser si nous pourrons y parvenir après cela. Ce serait très différent.

L’extraction représente les débuts de réalisation de Sam Hargrave, coordinateur de cascades pour Endgame et d’autres films, et ancien doublé de cascades pour Chris Evans en tant que Captain America. C’est le type d’action cinétique familier avec de longues prises et une chorégraphie violente, mais il bénéficie grandement de l’atmosphère créée dans un cadre exotique et rarement vue. À l’heure actuelle, l’extraction est de loin la plus grande ouverture sur la porte.

Le film réunit Hemsworth avec les Russes un an après Endgame, avec un scénario écrit par Joe Russo il y a dix ans. Il s’agit d’une adaptation du roman graphique Ciudad de Ande Parks, Joe Russo et Anthony Russo, avec des illustrations de Fernando León González et Eric Skillman, et développé à Ciudad del Este au Paraguay. Il y a quelques années, lorsque le Russo a nommé Hargrave à la tête, ils ont cherché un nouvel emplacement.

Plusieurs projets envisageaient d’utiliser Ciudad del Este comme emplacement, en particulier un sur Netflix. Lorsque nous avons eu l’idée de le donner à Sam, nous avons commencé à chercher un autre endroit sympa, a déclaré Joe Russo. Nous avions passé du temps à Mumbai pour une tournée promotionnelle et l’idée est venue de le faire au Bangladesh.

Vitalité unique

Hargrave a exploré Dacca pour la première fois en 2017, entre le tournage d’Infinity War et Endgame.

Il est très densément peuplé, mais il a une énergie et une vitalité uniques, a déclaré Hargrave. On ne pouvait voir nulle part sans que cela soit particulier à l’œil occidental.

Les films tournés dans des endroits éloignés avec un protagoniste blanc ont parfois été critiqués pour être basés sur des thèmes tels que le sauveur blanc, une accusation que Extraction a également portée. Hemsworth incarne Tyler Rake, un mercenaire engagé pour sauver le fils d’un trafiquant de drogue indien.

Il se retrouve bientôt dans un échange de tirs et combat des légions pour protéger un garçon (Rudhraksh Jaiswal) pour des raisons dont il n’est même pas sûr.

Le casting est largement international et comprend les stars de Bollywood Randeep Hooda et Manoj Bajpayee. Depuis son arrivée en Inde en 2016, Netflix s’est donné comme priorité d’atteindre 1,3 milliard de personnes dans le pays. Reed Hastings, président-directeur général de Netflix, avait précédemment prédit que les 100 millions d’abonnés suivants de la société proviendraient d’Inde, dépensant 400 millions de dollars en 2019 et 2020 pour étendre le contenu spécifique à l’Inde. (Netflix a refusé de révéler le coût de l’extraction.)

Quant aux Russoes, ils voient le film comme une extension de la portée mondiale de Marvel, portée à un genre différent et à un écran plus petit. Joe et moi pouvons voir non seulement les fans, mais la communauté cinématographique mondiale, a déclaré Anthony Russo. Avoir l’opportunité de tisser des liens avec des cinéastes du monde entier est très excitant pour nous.

Les frères Russo montent actuellement à distance leur prochain film, le drame du crime Cherry. Ils ont dit qu’ils essayaient, comme une grande partie de l’industrie, de créer un plan pour voir comment les productions de toute nature – sans parler des énormes comme Extraction – pourraient reprendre dans les mois à venir. La Directors Guild of America a récemment formé un comité dirigé par Steven Soderbergh pour examiner les solutions possibles sur le plateau.

