‘Extracurricular’ Season 1: Netflix K-Drama, Plot, Cast, Trailer & Netflix Date de sortie

Le prochain K-Drama original à part entière, parascolaire, semble poursuivre la tendance des excellents nouveaux drames qui arrivent sur Netflix chaque mois. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur le programme parascolaire, y compris l’intrigue, la distribution et la date de sortie de Netflix.

Parascolaire est une prochaine série k-drama Netflix Original écrite par Jim Han Sae. La série a été dirigée par Kim Jin-Min, qui est connu pour son travail sur Lawless Attorney, Pride and Prejudice, and Marriage Contract.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour les programmes parascolaires?

La première saison d’Extracurricular sera disponible en streaming sur Netflix le 29 avril 2020.

Nous attendons toujours la confirmation du nombre d’épisodes, mais chaque épisode d’Extracurricular sera disponible en streaming sur Netflix dès sa sortie.

Quelle est l’intrigue de parascolaire?

Afin de réaliser son ambition d’aller à l’université, le lycéen Oh Ji Soo commet des crimes pour payer ses frais de scolarité. L’intimidateur de l’école, Seo Min Hee, est impliqué dans les crimes commis par Oh Ji Soo, ainsi que d’autres étudiants qui cherchent à gagner rapidement de l’argent. Passant d’étudiant modèle à criminel, Oh Ji Soo fait face à des dangers imprévisibles pour voir son objectif.

Qui sont les acteurs de Parascolaire?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Parascolaire:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Oh Ji SooKim Dong HeeItaewon Class | Château du ciel | A-TeenSeo Min HeeJung Da BinDevrions-nous embrasser d’abord? | Tomber pour l’innocence | Ugly AlertBae Gyu RiPark Joo HyunUn morceau de votre esprit | Le Mec en MeGi TaeNam Yoon SooPlaying Oppa | Je ne suis pas un robot | La température de la langue: notre avocat de dix-neuf ans Wang ChulChoi Min SooLawless | La foi | Route numéro unCho Jin WooPark Hyuk KwonLa fleur Nokdu | Atteignez le sommet | Six dragons volantsLee Hae KyungKim Yeo JinMeow, le garçon secret | Classe Itaewon | Les enfants de personneDae YeolIm Ki HongByul Bientôt Geom 2 | Big Forest | PlayerTBAWoo Da BiMidnights Cafe | Triple Fling 2

Kim Dong Hee a frappé une belle forme, mettant en vedette certains des K-Dramas les plus populaires de ces dernières années.

Jung Da Bin, à l’âge de 19 ans (20 ans au moment de la sortie d’Extracirruclar) est déjà un vétéran de l’écran à part entière. Depuis l’âge de 5 ans, Jung Da Bin a joué dans 28 rôles à la télévision et 5 rôles dans des films.

Quand a été filmé extracirruculaire?

Nous n’avons pas de confirmation sur le début du tournage de la série, mais le casting d’Extracirruclar avait été annoncé fin avril 2019.

La confirmation de la fin du tournage le 7 août 2019 a été rendue possible grâce à l’acteur principal Kim Dong Hee qui a publié une photo sur son Instagram, remerciant le personnel pour son travail dans la chaleur de l’été.

Vous attendez avec impatience la sortie d’Extracirrucular?