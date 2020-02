Extrait Dembow Collab de Pop Smoke avec surfaces El Alfa

L’artiste dominicain Dembow El Alfa a prévisualisé une collaboration avec Pop Smoke après la mort du rappeur de Brooklyn.



La mort de Pop Smoke est encore difficile à appréhender. À 20 ans, il ramène à New York un sentiment qui a disparu depuis un certain temps. Bien qu’il soit entré dans le jeu avec les sons de l’exercice, il avait sans aucun doute beaucoup plus à offrir. Il a présenté ses barres dans le passé, prouvant que ses compétences en tant que MC sont bien plus profondes que ce qu’il laisse entendre. Plus que cela, il commençait tout juste sa carrière et il ne faisait aucun doute qu’il n’aurait pas eu l’été 2019 sur smash.

Pop Smoke est évidemment originaire de New York, une ville à forte population dominicaine. Cela étant dit, l’idée de Pop Smoke faisant une chanson de dembow aurait sans aucun doute éclairé New York. Après le décès du rappeur, de nombreux artistes se sont présentés pour rendre hommage, notamment El Alfa, qui a révélé que lui et Pop Smoke avaient une chanson dans la coupe. Prenant sur Instagram, il a partagé un court extrait d’un verset envoyé par Pop Smoke qui sonne comme s’il rappait en espagnol. Beaucoup de gens ont émis l’hypothèse que Pop Smoke devait apparaître sur le remix “Coronao Now”.

Un peu plus d’une semaine avant le décès de Pop Smoke, il a sorti son premier album Meet The Woo 2 qui présentait une immense quantité de promesses pour ce qu’il avait en magasin. R.I.P Pop Smoke!

