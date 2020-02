Extrait du livre de Saw Synopsis taquine la connexion aux films originaux

On sait depuis longtemps que Chris Rock développait sa propre version de la franchise Saw, mais peu de détails ont été révélés sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, ou même s’il s’agit d’un redémarrage ou d’une continuation. La pénurie d’informations a maintenant été partiellement corrigée par la publication d’un synopsis officiel du film.

À venir dans le sillage de la première bande-annonce qui a également confirmé que le titre complet du film était Spirale: du livre de la scie, le synopsis est quelque peu vague mais nous donne une petite idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

«Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de Saw. Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Samuel L. Jackson), l’inspecteur détective Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) se chargent d’une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement le meurtre de la ville. horrible passé. Pris au piège sans le savoir dans un mystère qui s’approfondit, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur. »

Cliquer pour agrandir

Le plus significatif est la mention des meurtres qui «rappellent le passé horrible de la ville», ce qui clarifie que les événements du film se déroulent dans le même monde que les films Saw, et qu’ils postdatent l’intégralité de la série originale.

Aussi dramatique que puisse le lire le synopsis, il ne nous en dit pas beaucoup plus que ce que nous savions déjà. Étant donné que la bande-annonce fait mention de flics ciblés par le tueur et que la motivation originale de Jigsaw était de jouer à des “ jeux ” avec des personnes qui, d’une manière ou d’une autre, avaient besoin d’une leçon d’objet sur leur comportement, envers elles-mêmes ou les autres, il est possible que les victimes soient corrompues les policiers ou ceux dont le non-respect de la procédure a permis aux criminels dangereux de rester libres. Et oui, il y a un certain degré d’ironie dans l’enseignement d’une telle leçon par un tueur dont le MO est trop élaboré et agonisant des pièges mortels.

Étant donné que chaque épisode de la série Saw a bénéficié du fait d’en savoir le moins possible avant de le regarder, il est peu probable qu’on nous en dise trop de peur que le risque ne soit gâché Spirale: du livre de la scie avant sa sortie. Pourtant, il ne reste plus beaucoup à attendre que la franchise, comme son tueur dans chaque film, soit relancée.