Extrait intérieur exclusif n ° 9 pour la saison 5 de la série Anthology de BritBox

Clip exclusif n ° 9 pour la saison 5 de la série Anthology de BritBox

ComingSoon.net a une exclusivité Intérieur n ° 9 clip pour la cinquième saison à venir de la série d’anthologie de la comédie noire qui fera ses débuts sur BritBox le 17 mars. Le clip, de l’épisode intitulé “Misdirection”, peut être visionné maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Créé par et mettant en vedette le duo de comédie britannique qui vous a apporté La Ligue des Messieurs, Reece Shearsmith et Steve Pemberton, cette anthologie de contes sombrement comiques se déroule dans un lieu qui renvoie au chiffre neuf. Qu’il s’agisse d’une chambre dans une station balnéaire populaire ou du dernier étage d’un hôtel de luxe, les histoires passent rapidement de l’innocent à l’insidieux, souvent avec un tueur de fin.

L’épisode “Misdirection” tourne autour d’un magicien arrogant avec un sombre secret qui, après avoir accepté de faire une interview, se retrouve dans un jeu de chat et de souris avec le journaliste. Fionn Whitehead (Dunkerque, Miroir noir: Bandersnatch) guest stars et est dans le clip avec le co-créateur de la série Reece Shearsmith.

Connu pour sa distribution d’invités rotatifs qui a dans le passé présenté Derek Jacobi (Gladiateur), Fiona Shaw (Killing Eve) et Rory Kinnear (Penny Dreadful), le nouveau lot de contes tordus mettra en vedette David Morrissey (Les morts qui marchent), Jenna Coleman (Victoria), Maxine Peake (Éhonté) et Fionn Whitehead (Dunkerque).

“Inside No. 9 est un spectacle unique qui est devenu un favori des fans en raison de ses rebondissements vraiment inattendus”, a déclaré Soumya Sriraman, président de BritBox. “[The] La série d’anthologie reste toujours aussi populaire, et nous attendons avec impatience de nombreuses autres saisons de celle-ci sur notre plate-forme. »