Extraordinaire! Selena Gomez a surpris tout le monde avec la sortie de "Rare"

Selena surprend avec le lancement de "Rare" à ses followers

27 décembre 2019

Selena Gomez C'est une belle femme aux multiples facettes, car en plus d'être chanteuse, elle est actrice, animatrice de télévision, compositrice et créatrice de mode américaine.

Cette fille de 27 ans a profité de 2019 pour apporter des surprises, dont la création de son album intitulé «Rare», un album de musique qui sort quatre ans après le thème «Revival».

L'interprète de chansons comme "Look At Her Now" entre autres, a exprimé sa joie de revenir dans le monde musical. Après le grand bombardement qu'il a eu avec son premier single intitulé "Lose You To Love Me", qui aurait été dédié à son ancien partenaire Justin Bieber.

Selena Il a partagé sur son compte Instagram plusieurs photos de la façon dont il profite de ce Noël, une image qui a ajouté plus de 4 000 exemplaires de «Rare». De plus, il a envoyé un message tendre à tous ses fans:

«Joyeux Noël et beaucoup de bénédictions à vous et à vos proches!

L'ancienne fille de Disney a confirmé que sa nouvelle production sortira le 10 janvier, date à laquelle nous espérons que l'album sera entendu par tout le monde.

Selena Elle prévoit de sortir 10 000 reproductions spéciales, signées par elle-même.

