Ezra Miller apparaît comme Flash dans Crisis on Infinite Earths

Si Crisis on Infinite Earths était destiné à être le croisement le plus important de la série télévisée de super-héros, la fin de cette saga en a fait la plus importante de tous les temps, car ses implications ont déjà atteint le cinéma. Dans le dernier chapitre, Ezra Miller, qui joue Flash au cinéma, a fait une apparition surprise et discute avec son homologue à la télévision, Grant Gustin.

Dans le dernier chapitre, Le flash de Grant Gustin est pourchassé par les extrémités anti-monitoires dans une mémoire à l’intérieur de STAR Labs, où il se retrouve face à face avec le flash Ezra Miller. La rencontre dépasse le simple fait de se voir, le Arrowverse Flash finit par baptiser Miller. En fait, le DCEU Flash considère son homologue télévisuel comme un cosplayeur. Une bonne blague sur la différence de budget.

Les deux révèlent qu’ils s’appellent Barry Allen et Miller s’estompe en disant: “J’ai dit à Victor que c’était possible.”, se référant vraisemblablement à son ami Vic Stone, également connu sous le nom de Cyborg.

Avec cela, un véritable multivers est inauguré que nous sommes sûrs d’exploiter le maximum comme ils auraient toujours dû le faire.

Si vous n’avez pas vu Crisis on Infinite Earths et que vous avez peur de ne pas le comprendre car vous n’avez pas vu la série Arrowverse ne vous inquiétez pas, ici nous vous disons que les chapitres sont essentiels pour rattraper rapidement sans tout voir.

