Ezra Miller aurait tenté d’obtenir que Disney lui donne un rôle dans Star Wars

Alors que la soi-disant «culture d’annulation» est beaucoup trop souvent réduite à la histrionique en ligne, il semble que les méfaits récents d’Ezra Miller puissent avoir un impact énorme et apparemment justifié sur sa carrière. L’acteur a été filmé en train d’étouffer un fan en Islande en attendant que la production commence enfin sur Fantastic Beasts 3, et Internet a été presque instantanément en feu avec les réactions des gens au comportement de la star jadis populaire.

Il y a eu des appels pour qu’il soit renvoyé en tant que Flash du DCEU, ce que le studio envisagerait sérieusement, ainsi que des informations selon lesquelles il pourrait également perdre son rôle dans la série dérivée du monde sorcier, malgré les révélations entourant son personnage qui a mis fin aux Grimes de Grindelwald sur un cliffhanger. De l’extérieur, il semble que toute la carrière de Miller pourrait être de survie avant même d’avoir atteint son 28e anniversaire.

En fait, nous avons maintenant entendu de nos sources, les mêmes qui nous ont parlé d’Ahsoka Tano apparaissant dans la deuxième saison de The Mandalorian et que Rey serait révélé comme Palpatine [SPOILERS] dans The Rise of Skywalker, que Miller a maintenant mis en place une réunion avec la maison de la souris sur l’éventuel saut de navire pour rejoindre un futur Guerres des étoiles projet. Et bien que nous ne puissions pas dire avec certitude si c’est le cas, il semble qu’il soit inquiet de perdre son rôle de DCEU et souhaite trouver une autre franchise majeure à bord.

Selon nos informations, l’acteur est un grand fan de la série de science-fiction et pourrait chercher à aligner son prochain concert de haut niveau avant que le contrecoup ne s’aggrave. Bien que l’on ne sache pas encore si Disney l’embaucherait réellement, nous avons entendu dire qu’ils étaient au moins prêts à tenir une réunion. Bien que vraisemblablement, le studio notoirement familial attendra et verra si tout cela explose en premier.

S’ils sont prêts à faire sortir CGI Daryl Hannah d’un film sorti en 1984 pour ne choquer personne, alors les chances que Disney donne une part importante à Guerres des étoiles à quelqu’un qui a récemment étouffé un fan en public semble assez mince. Mais qui sait? Peut-être qu’Ezra Miller pourra renverser la vapeur et sortir de tout cela relativement indemne.