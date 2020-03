‘F est pour la famille’ Saison 4: date de sortie du printemps 2020 et ce que nous savons jusqu’à présent

La saison 4 de F est pour la famille arrivera bientôt sur Netflix avec une large date de sortie du printemps 2020 actuellement attachée. Avec l’équipe derrière l’émission active sur les plateformes sociales, vous pouvez suivre la progression de l’émission, et c’est précisément ce que nous couvrons ici. Voici tout ce que nous savons sur la saison 4 de F pour Family.

Ces derniers temps, Netflix a fait une percée massive dans les émissions animées, ce qui ne devrait pas surprendre, car ils ont fait des investissements importants dans presque tous les domaines de la programmation.

F is for Family est le deuxième show Netflix Original le plus ancien à ce jour avec seulement Bojack Horseman devant lui. F is for Family a été rejoint au cours des deux dernières années par Big Mouth, Disenchantment, Paradise PD et Super Drags.

La troisième saison a présenté de nouveaux personnages et a vu Frank se remettre sur pied. L’un des ajouts de personnages notables comprend un vieil ami de Frank exprimé par Vince Vaughn qui est l’un des investisseurs originaux de la série.

Tout ce que nous savons sur F est pour Family Season 4

F est pour le statut de renouvellement de la saison familiale 4

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (Dernière mise à jour: 24/01/2018)

En janvier 2019, la série a confirmé son retour pour une quatrième saison par plusieurs points de vente et le créateur de l’émission sur Twitter.

Le renouvellement de l’émission intervient un mois après que Netflix a annulé une autre émission animée, Super Drags.

À propos du renouvellement, Micheal Price s’est adressé à Twitter pour dire: «Ravi de rendre officiel que nous revenons pour la saison 4 et que je continue à travailler avec l’incroyable Bill Burr et le reste de nos merveilleux écrivains, acteurs et équipes . “

DERNIÈRES NOUVELLES! https://t.co/DSkqFVf8rd

– FIFF WRITERS (@FIFFNetflix) 24 janvier 2019

Que se passera-t-il dans la saison 4 de F is for Family?

Voici quelques spéculations et ce que nous avons entendu jusqu’à présent sur l’intrigue de la saison 4 de F est pour Family.

Il y a beaucoup à répondre dans la saison 4, y compris ce qui se passe avec Philip, qui a été vu comme dessinant des images démoniaques pendant la majeure partie de la saison 3. Sa relation avec sa mère et Bill est clairement en train de se concrétiser.

Nous devons également voir comment la relation de Frank et Sue s’améliore après les tensions tout au long de la saison 3, principalement causée par le retour de Chet sur la scène dès le début. Le gros build-up pour la saison 4 est dans l’arrivée prochaine du nouveau bébé Murphy et comment il change la dynamique du ménage.

En ce qui concerne la mesure dans laquelle nous progressons dans le calendrier global, Michael Price a confirmé: “Les années passent lentement sur notre émission, nous pourrions donc faire 8 ou 9 saisons et avancer seulement de 2 ans.”

Pogo devrait jouer un rôle plus important dans la saison 4 après sa crise cardiaque presque mortelle à la fin de la saison 3.

Vivian est prête pour un retour mais dans un rôle plus petit étant donné que Sue ne sera pas autant impliquée avec Plastaware.

Est-ce que Chet reviendra pour F est pour la saison familiale 4?

Il est peu probable que nous voyions Chet (exprimé par Vince Vaughn) revenir car vous saurez probablement son sort à la fin de la saison 3. Il a été confirmé que Nguyen-Nguyen jouera légèrement dans la saison 4 principalement en prison en attendant son procès.

Quelle est la distance de F pour la saison 4 de la famille en production?

Statut actuel de production: Production d’emballage (dernière mise à jour: 03/06/2019)

A peine sortie de presse du renouvellement en janvier, l’équipe derrière F is for Family progresse rapidement avec la série. Depuis la dernière mise à jour (voir date ci-dessus), l’équipe travaille sur les animatiques.

Le 2 mai, nous avons vu des progrès dans l’animation avec l’équipe éditant l’animatique pour l’épisode 4. Un animatique est essentiellement l’ébauche de la façon dont l’animation finira par ressembler. Dans tout autre type de titre, il serait considéré comme une sorte de storyboard.

Montage de l’animatique de l’épisode 404 aujourd’hui. pic.twitter.com/60ZaQhdxic

– ÉCRIVAINS FIFF (@FIFFNetflix) 2 mai 2019

Ci-dessous, vous pouvez voir l’équipe célébrer vers la fin de la phase de rédaction de scénario.

Le personnel complet (moins le Bill très occupé) après notre table a lu aujourd’hui. L-R: Jeff Norkin, Luan Thomas, Valeri Vaughn, Joe Piarulli, Gillian Bissonnette, Jessica Williamson, (Bill Burr), Henry Gammill, Mike Price, Sam Stefanak, Joe Heslinga, David Richardson, Marc Wilmore. pic.twitter.com/uLGi8YaBH8

– FIFF WRITERS (@FIFFNetflix) 24 janvier 2019

Au rythme actuel, nous nous attendons à ce que tous les épisodes soient terminés (au moins au stade de projet) pour le début de l’été.

En juin 2019, nous savons que le casting est en plein enregistrement de la saison 4. Ci-dessous, vous pouvez voir Justin Long déconner pendant l’enregistrement des lignes de Kevin.

Dans les coulisses avec @justinlong aka Kevin! #FISFORFAMILY pic.twitter.com/nhcLEHqWxP

– BILL MURPHY (@FYeahBill) 6 juin 2019

En août 2019, l’émission a franchi une étape importante en terminant les couleurs de l’épisode 1 de la saison 4.

Étape majeure! Premières images en couleur de la saison 4. Nous avons fait notre coup de poing en couleur aujourd’hui pour l’épisode 401, FATHER CONFESSOR, écrit par @mikepriceinla pic.twitter.com/JFzt36GS1b

– ÉCRIVAINS FIFF (@FIFFNetflix) 10 août 2019

En septembre 2019, Bill Burr est retourné au studio pour faire ses répliques en tant que Frank pour la saison 4. C’est également une coïncidence lorsque son dernier spécial Netflix, Paper Tiger, est sorti.

Enregistrement des micros avec @billburr ce matin. pic.twitter.com/w2qTF0hedI

– ÉCRIVAINS FIFF (@FIFFNetflix) 4 septembre 2019

En octobre 2019, l’équipe a annoncé qu’elle enregistrait du «walla» qui est essentiellement un bruit de fond pour la saison. Cela indique qu’il s’agit de sons superposés au-dessus de la voix déjà enregistrée. Nous savions aussi

Enregistrement walla pour un tas de spectacles avec notre incroyable groupe de boucle à Hollywood ce matin. pic.twitter.com/H73tQuoLyY

– ÉCRIVAINS FIFF (@FIFFNetflix) 9 octobre 2019

Fin février, le spectacle était en phase finale de production avec un mixage sonore. Une fois que c’est terminé, le showrunner a révélé ce qui reste:

Une fois le spectacle mélangé, il est envoyé à Netflix pour leur processus de contrôle de la qualité (QC) où il est rendu prêt à sortir sur la plate-forme de Netflix. Ensuite, Netflix fait du «versionnage», alias le doublage des émissions pour les nombreux téléspectateurs internationaux de NF. Tout cela prend environ 5 semaines.

F est pour les noms d’épisode de la saison familiale 4

Grâce aux tweets réguliers, nous connaissons déjà le nom de l’épisode de l’épisode 1.

Numéro de l’épisodeNom de l’épisodeÉcrit par # 1Père ConfesseurMichael Price # 2 Rien n’est impossibleHenry Gammill # 3Apportez-moi une dentDavid Richardson # 4Le mot “B” Valeri Vaughn # 5 ! Sam Stefaniak # 10BÉBÉ, BÉBÉ, BÉBÉMarc Wilmore

Combien d’épisodes y aura-t-il? Il a été confirmé qu’il y aura à nouveau 10 épisodes. L’équipe a célébré sa table finale lue le 19 avril 2019.

Nous avons lu notre table finale de la saison 4 du FIFF aujourd’hui. Une autre course incroyable avec le plus drôle et le plus grand groupe d’humains avec qui j’ai jamais eu le privilège de travailler. Je ne peux pas attendre que le monde voit la folie que ce groupe prépare. pic.twitter.com/ZRDdYi9iPs

– Michael Price (@mikepriceinla) 19 avril 2019

Quand la saison 4 de F is for Family sera-t-elle sur Netflix?

F is for Family reçoit une nouvelle saison à peu près tous les ans et demi.

Bien que la page officielle de Netflix pour F soit pour la famille ne donne qu’une large date de sortie pour 2020, le compte des écrivains confirme que sa sortie est actuellement prévue à un moment donné au printemps 2020. Cela signifie que nous allons probablement le voir entre avril et juin!

Qui va exprimer en F est pour Family season 4?

Encore une fois, nous nous attendons à ce que tous les personnages principaux reviennent à l’exception de Vince Vaughn, mais resteront toujours un producteur exécutif de la série.

L’épisode 9 mettra en vedette Rich Sommer que vous reconnaîtrez peut-être dans Mad Men, GLOW ou A Crooked Somebody.

Enregistrement ep 409 aujourd’hui – LAND, HO! écrit par @SamStefanak. Avec la vedette invitée spéciale Rich Sommer! pic.twitter.com/VkYplybxSs

– ÉCRIVAINS FIFF (@FIFFNetflix) 17 avril 2019

La saison 4 verra également Will Sasso rejoindre le casting qui est le plus connu pour son rôle de Curly dans The Three Stooges.

Ravi d’accueillir l’hilarant @WillSasso dans notre casting de la saison 4 aujourd’hui! pic.twitter.com/GHdoKmcawi

– ÉCRIVAINS FIFF (@FIFFNetflix) 4 juin 2019

F est pour Family AMA sur Reddit

Fin février sur Reddit, Michael Price, le co-créateur de l’émission, a répondu aux questions sur le sous-programme Netflix.

La majorité des questions concernaient le spectacle dans son ensemble. Cela dit, il y avait des questions concernant la saison 4.

Michael aborde un changement majeur à venir dans la saison 4, qui comprend l’arrivée du nouveau bébé. Il a dit:

Cela entraînera certainement des changements (l’arrivée du bébé) dans la maison – comme c’est déjà le cas, en particulier avec Maureen inquiète de perdre son statut de “princesse”. Cela peut également dépendre si le bébé est un garçon ou une fille et c’est quelque chose que nous n’avons pas encore décidé. Le facteur âge est également quelque chose à penser. Frank aura 40 ans quand le bébé arrivera – c’est un peu du côté ancien. Nous verrons toutes ces choses se jouer dans la saison 5 (en supposant que nous en ayons une!)

Michael a également parlé de l’évolution de Kevin dans la saison 4 en disant:

Je ne peux pas donner de spoilers, mais le développement de la musique de Kevin jouera un rôle majeur dans son arc d’histoire pour la saison 4. Il y aura d’autres nouvelles chansons originales que Kevin et son groupe chanteront ainsi que des chansons de type parodique qui nous écrirons pour d’autres aspects du spectacle. Parfois, la musique fait partie de l’histoire au fur et à mesure que nous la formons et parfois elle arrive bien plus tard. Tout dépend.

Nous avons également reçu quelques taquineries sur des «invités de renom» potentiels pour la saison 4.

Plus de F est pour la famille Saison 4 News

En octobre 2019, nous avons eu la confirmation que nous verrons plus de Brandy Dunbarton dans la saison 4.Gaumont TV qui est derrière la production a mis en ligne un magasin pour F est pour la marchandise familiale. Il comprend des chemises, des accessoires et des articles de fête des pères à vendre. Il est expédié dans le monde entier sur la base de nos tests. F est pour la famille Bill Burr devrait participer au festival de comédie de LA de Netflix.

Plus de 100 spectacles en direct. Les lieux les plus emblématiques de LA. Une semaine bien remplie. Netflix est une blague Fest n’est pas une blague. pic.twitter.com/sIt0jZjx09

– Netflix est une blague (@NetflixIsAJoke) 2 mars 2020

