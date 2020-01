Fabolous souhaite au père de la belle-fille de Taina Williams un joyeux anniversaire sur IG

Fab gardant tout au frais dans la famille.



Considérant depuis combien de temps Fabolous et l’ancienne Love & Hip Hop: la star de New York Emily Bustamante, ou Emily B, sont ensemble, il est logique qu’il ne verrait pas la nécessité d’avoir du mauvais sang avec un homme du passé d’Emily à ce stade, en particulier l’homme de la fille d’Emily, Taina Williams, appelle papa. Taina, qui est connue pour avoir fréquenté G Herbo, a partagé un doux message d’anniversaire sur Instagram pour son père biologique, dont le nom n’est pas très connu, jeudi. Sur l’ensemble de photos, qui comprend une photo de Taina et de son père depuis qu’elle était petite, et une photo plus récente des deux posant ensemble, Taina a souhaité à son père un joyeux anniversaire. “Toujours la petite fille de papa # jumeaux”, a-t-elle écrit dans la légende, et elle ne se trompe pas sur la partie “jumeaux”.

Fabolous a également profité de l’occasion pour souhaiter un bon père à Taina, commentant le post, “Happy Bday Head 🎈” Fab a été félicité dans les réponses pour sa maturité ainsi que pour son respect pour le père biologique de sa belle-fille. Le cri rappelle quelque peu la dynamique de la famille Lenny Kravitz-Zoe Kravitz-Jason Momoa.

Taina a récemment rencontré la Jamaïque avec Lori Harvey et une bande de copains pour célébrer le 23e anniversaire de Lori. Leur escouade de filles a fait parler d’elle en prenant le contrôle d’Instagram avec leurs photos de bikini grésillantes posant dans le manoir loué.

