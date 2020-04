Face à la chute du pétrole, AMLO assure que le Mexique s’en sortira bien

Mexico.- Gustavo de Hoyos Walther, président national de Coparmex, a estimé que la grave crise sanitaire et économique oblige le Sénat de la République à se concentrer sur sa solution.

En ce sens, Hoyos Walther a assuré que la loi d’amnistie, proposée par Andrés Manuel López Obrador, n’est pas une priorité pour le moment.

D’un autre côté, lors d’une conférence de presse virtuelle, les principaux chefs de Coparmex ont publié un communiqué demandant au soutien de tous les travailleurs du pays de ne pas rester passifs et réitéré les propositions faites au président national de sauver 20 millions d’emplois formels.

Ils ont informé la remise d’une lettre au président López Obrador, afin que le gouvernement fédéral et les hommes d’affaires paient un salaire de solidarité, à travers ce qu’ils ont appelé, une stratégie tripartite.

Malgré les refus constants de l’AMLO envers le secteur, ils espèrent que le gouvernement fédéral répondra à l’appel et à la demande du grand accord national sur lequel les employeurs insistent pour garantir les emplois et la survie des entreprises.

Le Coparmex a expliqué que la proposition du salaire de solidarité, nécessiterait l’investissement d’un maximum de 96 mille 844 millions de pesos par mois, un chiffre qui représente 1,2% du PIB, que le gouvernement fédéral contribuerait à maintenir en vie les emplois formels du pays.

Cette contribution de solidarité viserait à servir les plus vulnérables, qui gagnent entre 1 et 3 salaires minimums, notamment.

José Medina Mora, secrétaire général de Coparmex, a souligné que pour appliquer le salaire de solidarité, ils se concentrent sur une stratégie tripartite, gouvernement, employeur et travailleur.

La proposition faite par les entrepreneurs impliquerait; une dette publique (en marge de la viabilité macroéconomique) pouvant atteindre 1,2% du PIB, totalement gérable pour le pays et susceptible de maintenir les salaires des travailleurs formels, ou le détournement de ressources destinées aux grands travaux de l’aéroport, du train, de la raffinerie, etc.

Ils ont demandé des éclaircissements sur les entreprises essentielles et non essentielles, bien qu’il y ait une liste, elles ne précisent pas les chaînes d’approvisionnement qui tendent derrière, en particulier celles qui impliquent des fournisseurs du commerce international, «si nous ne pouvons pas fournir, ils chercheront des fournisseurs dans d’autres parties du monde »A averti le vice-président national de Coparmex, Guadalupe de la Vega.

La Vega a souligné, “tout ce qui concerne les exportations doit commencer à se réactiver, la grande majorité des maquiladoras ont des systèmes de qualité qui ont tous les soins nécessaires, sont très productifs et permettront à l’économie de se réactiver petit à petit, surtout avec les États-Unis qui pourraient commencer la semaine prochaine.

Ils ont proposé quelques chiffres, bien qu’ils aient expliqué qu’ils n’avaient pas la capacité des différentes organisations professionnelles, de fournir des données précises et des chiffres spécifiques sur les pertes d’emplois ou les retombées économiques dans un délai d’un mois après la crise sanitaire.

Bien que dans le tourisme, ils ont signalé que l’industrie est arrêtée dans son intégralité, ce qui génère 8,7% du PIB et 93% de cette chaîne de valeur est constituée de micro-entreprises, donc 450 000 micro-entreprises sont sur le point de disparaître en avril . Dans le monde, la perte d’un million d’emplois quotidiens dans le secteur du tourisme est estimée, a rapporté Carmen Joaquín Hernández, présidente du Business Center de Cozumel.

Les compagnies aériennes qui représentent 3,5% du PIB en avril perdraient entre 240 milliards de pesos et 172 milliards de pesos, soit 1,7% du budget des trains mayas, a-t-il déclaré.

Gustavo de Hoyos Walther a conclu que la demande fondamentale est une plus grande clarté, dans la définition de l’essentiel et du non essentiel, les chaînes fonctionnent en bloc, les blocs sont multinationaux et ont les mesures de sécurité sanitaire, les mêmes que celles prises à niveau international. Dans tous les pays, les mesures de santé sont privilégiées, mais un moyen est également recherché pour réactiver l’économie en tenant compte des mesures sanitaires.

Seven24.mx

ebv