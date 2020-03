Face à un coronavirus, Cristiano Ronaldo transformera ses hôtels en hôpitaux temporaires

Face à la pandémie de coronavirus et à sa propagation rapide à travers le monde, le footballeur Cristiano Ronaldo a décidé de soutenir ceux qui en ont besoin, transformant certains de ses hôtels en hôpitaux provisoires afin de soigner les personnes infectées par covid-19.

Cristiano a défini que les hôtels situés à Lisbonne et à Madère, au Portugal, deviendront des hôpitaux pour cette éventualité. De même, les soins médicaux seront gratuits et les médecins et infirmières qui y travaillent recevront une rémunération financière entièrement prise en charge par le footballeur.

Avant la montée de la pandémie, Cristiano aurait envoyé un message de soutien à toutes les familles des personnes infectées par le coronavirus sur ses réseaux sociaux:

«Je voudrais envoyer mes pensées à tous ceux qui ont perdu quelqu’un proche de moi, ma solidarité avec ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani, et mon soutien continu aux incroyables professionnels de la santé qui risquent leur propre vie pour les aider. et sauver les autres. “

Lui-même, Cristiano a indiqué qu’il prenait les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher la propagation du coronavirus et qu’il était en quarantaine avec le reste de sa famille.

Applaudissements au joueur pour sa grande aide!

