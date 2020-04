Facebook ajoute une nouvelle réaction pour que vous embrassiez vos amis

Pour donner aux gens plus de moyens d’interagir au milieu de la pandémie de coronavirus sur leur plateforme, Facebook ajoutera une nouvelle réaction pour “embrasser” nos amis. Il s’agit d’une nouvelle réaction, similaire à celles auxquelles nous sommes déjà habitués, qui servira à montrer de l’empathie et du soutien à nos contacts, et sera disponible à la fois dans l’application Facebook et dans Messenger.

La nouvelle réaction Facebook s’appellera “Care” (quelque chose comme “Je me soucie” ou “Je vous soutiens”) et représente un emoji serrant un petit cœur qui peut servir à “montrer du soutien en ces temps sans précédent”, selon les mots d’Alexandru Voica, responsable des communications sur Facebook:

«Nous lancerons la nouvelle réaction Care sur Facebook et Messenger afin que les gens montrent leur soutien mutuel dans ces temps précédents. Nous espérons que ces réactions offrent aux gens des moyens supplémentaires de montrer leur soutien pendant la crise # COVID19.)

De son côté, la réaction dans Messenger représentera un cœur violet avec un contour transparent.

Care deviendra la septième réaction que Facebook implémente sur sa plateforme, avec le déjà familier que j’aime, j’aime, je m’amuse, je suis triste, je suis étonné et je suis en colère, et sera disponible dans le monde entier à partir de la semaine prochaine.

Dans Messenger, vous pouvez déjà commencer à utiliser la nouvelle réaction. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer et de maintenir un message dans un chat jusqu’à ce que les réactions habituelles apparaissent. Ensuite, vous devrez maintenir le cœur jusqu’à ce que vous ayez la possibilité de l’échanger contre des soins.

La nouvelle réaction apparaîtra dans l’application Facebook à côté de celle que j’aime, comme on le voit dans la vidéo partagée par Alexandru Voica, et commencera à arriver sur nos appareils la semaine prochaine.

