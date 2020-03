Facebook et Instagram vont réduire la qualité de leurs vidéos au Mexique en raison de la fermeture due au coronavirus

En raison de la distance saine (qui n’est pas la même chose que la quarantaine) à laquelle le coronavirus nous a soumis, les gens ont passé plus de temps que la normale sur Internet, et donc de nombreux services ont reçu beaucoup plus d’utilisateurs. Tout cela a causé la saturation de nombreux serveurs et la navigation a été entravée. Pour cette raison, des entreprises comme Netflix ont réduit la qualité de leurs films et séries (bien qu’en Europe), comme j’adopte aussi Facebook et Instagram au Mexique.

Facebook et Instagram limiteront la résolution des vidéos téléchargées sur leur plateforme pendant la quarantaine pour éviter de saturer Internet. Les entreprises de Mark Zuckerberg avaient annoncé qu’elles prendraient cette mesure en Europe, mais à travers une déclaration a indiqué qu’il s’appliquerait au Mexique et à l’Amérique latine.

«Pour aider à atténuer les réseaux en cette période de forte demande due à la pandémie COVID-19, nous allons réduire temporairement la résolution en bits des vidéos sur Facebook et Instagram en Amérique latine. Nous voulons nous assurer que les gens peuvent rester connectés en utilisant les applications et les services de Facebook. »

Avec cela, Facebook et Instagram sont devenus les premiers à prendre ce type de mesure au Mexique, car les services de streaming tels que Netflix et Amazon Prime n’ont pas annoncé de mesures similaires. D’autre part, Facebook n’a pas donné plus de détails sur la résolution des vidéos qui seront désormais disponibles, bien que Les options de lecture vidéo 1080p et 720p sont très probablement disponibles pendant la quarantaine.

