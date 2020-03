Facebook ferme ses bureaux en raison de la contagion du coronavirus

Un porte-parole de Facebook a rapporté qu’un entrepreneur de son bureau de Stadium East, Seattle, États-Unis, avait un test positif pour COVID-19, alors ils ont fermé le bureau et ont demandé à leurs employés de travailler à domicile. “Nous avons informé nos employés et suivons les conseils des responsables de la santé publique pour prioriser la santé et la sécurité de tous”a déclaré le porte-parole.

Le travailleur Facebook infecté a visité le bureau de Seattle pour la dernière fois le 21 février, hier soir, il a été décidé de fermer le bureau jusqu’au 9 mars prochain.

Jusqu’à présent, ils ont été confirmés 150 personnes infectées par le coronavirus aux États-Unis et 11 personnes sont décédées à Washington (10) et en Californie 1. La région de Seattle a été la plus touchée par l’épidémie, avec 10 décès.

Facebook a annulé F8, la conférence des développeurs de la société, prévue les 5 et 6 mai à San Jose, en Californie.

.