Facebook lance son propre Pinterest et s’appelle Hobbi

L’application Facebook la plus récente de son équipe d’expérimentation de nouveaux produits (NPE) n’est pas un réseau social. Cela ressemble plus à une sorte de Pinterest, qui fonctionne en tant qu’éditeur et organisateur d’images et d’idées (en général), comme ils l’indiquent dans Techcrunch. Son nom est Hobbi.

L’équipe de nouveaux produits Facebook a présenté – en silence – de nouvelles applications comme Whale, pour créer des mèmes. Jusqu’à présent, cela ne compte que pour une petite poignée d’applications indépendantes qui ont eu très peu de succès. En fait, Whale était déjà fermé. Mais Il a également une application pour éditer de la musique – comme un DJ – appelée Aux, et une autre pour se faire des amis nommés Bump.

Hobbi en théorie Il est utile pour “organiser votre processus créatif” comme la cuisine, l’artisanat ou la décoration. Selon Techcrunch, l’objectif de l’application est que les utilisateurs puissent suivre la progression de leurs activités. Il a des outils d’édition, mais il semble qu’il ait beaucoup moins d’options que Instagram pour faire des vidéos.

App actuellement uniquement disponible sur iOS, pour les utilisateurs aux États-Unis, en Colombie, en Belgique, en Espagne et en Ukraine. Il est compatible iPhone, iPad et iPod touch avec iOS 11.0, mais si l’application devient considérée comme inutile, il est possible que Facebook la ferme comme Whale.

