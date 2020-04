Facebook Messenger vous permet désormais de passer des appels avec jusqu’à huit personnes

Maintenant que la police des États-Unis a déclaré que Zoom n’était pas une plate-forme sécurisée pour les appels vidéo, certains utilisateurs recherchent d’autres options pour communiquer avec leurs amis et leur famille en ce moment où la pandémie de COVID-19 nous a obligés à rester à la maison. .

Facebook profite apparemment de l’utilisation croissante des appels vidéo et vient de lancer une nouvelle application Facebook Messenger qui vous permet d’avoir des conversations virtuelles avec jusqu’à huit personnes en même temps.

Selon Stan Chudnovsky, vice-président de Messenger, à travers une déclaration publiée sur le blog de l’entreprise:

«Au cours du dernier mois, nous avons constaté une augmentation de plus de 100% du nombre de personnes utilisant leur navigateur de bureau pour passer des appels audio et vidéo sur Messenger. Désormais, avec les applications pour MacOS et Windows, le meilleur de Messenger vient sur le bureau, y compris les appels vidéo de groupe illimités gratuits. »

Cette application de bureau vous permet de passer des appels, comme je l’ai déjà mentionné, avec jusqu’à huit personnes en même temps d’une manière plus simple que les autres applications et vous pouvez recevoir des notifications de messagerie, quand vous le souhaitez. Il vous permet également de synchroniser l’application avec n’importe lequel de vos appareils mobiles tels que tablettes, ordinateurs portables, smartphones. Et comme touche finale, Facebook vous permet d’envoyer des GIF et d’utiliser le mode sombre.

Bien que nous sachions que Facebook ne se démarque pas toujours pour protéger les données de ses utilisateurs comme il se doit, il semble, pour le moment, être une bonne option pour le moment pour toutes les personnes qui ont besoin d’établir une communication avec leurs proches.

