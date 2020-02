Facebook offrira de l’argent aux utilisateurs pour leurs enregistrements vocaux

Facebook veut continuer à écouter les enregistrements vocaux de ses utilisateurs pour améliorer sa technologie de reconnaissance vocale … mais maintenant, au lieu de le faire sans que personne ne le sache, comme d’autres sociétés comme Amazon, Google et Microsoft qui ont même admis avoir eu recours à des sous-traitants les humains pour vérifier l’audio de leurs utilisateurs, L’entreprise de Mark Zuckerberg offrira de l’argent à certains bénévoles qui se feront entendre en échange d’argent.

Selon The Verge, grâce à un nouveau programme appelé Prononciations, qui fait partie de son application d’étude de marché Viewpoints, Les utilisateurs qui ont plus de 75 amis dans leur compte Facebook, qui ont plus de 18 ans et oui, qui vivent aux États-Unis, peuvent participer à la nouvelle stratégie de l’entreprise pour améliorer sa technologie de reconnaissance vocale.

Les participants doivent s’enregistrer en disant la phrase “Hey Portal”, y compris le nom de 10 de leurs amis. Apparemment, chaque volontaire doit enregistrer chaque phrase et son nom deux fois. Cependant, Les utilisateurs ne devraient pas s’attendre à une grande récompense en échange de leurs services.

Selon les rapports, les utilisateurs n’obtiendront que 200 points qui seront enregistrés dans Viewpoints, mais ce ne sera qu’après avoir réussi à accumuler au moins mille points lorsqu’ils pourront retirer leur argent. Dans PayPal, ce score équivaut à environ cinq dollars.

Facebook garantit que vos enregistrements ne seront pas liés à votre compte personnel sans votre autorisation.

.