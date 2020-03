Facebook paie mille dollars à ses employés pour travailler à domicile

Facebook paie ses employés un bonus de mille dollars pour soutenir le passage au travail à distance causée par le coronavirus. Cela a été annoncé par Mark Zuckerberg lui-même dans un e-mail interne.

Les informations proviennent de The Information et précisent que l’entreprise est passée de postes traditionnellement gérés par des sous-traitants, tels que la modération de contenu, à des employés à temps plein au cours des dernières semaines. De plus, Facebook paie les travailleurs pour rester à la maison, qui recevront également des primes plus élevées en fonction de leurs performances.

De même, l’entreprise dirigée par Zuckerberg fait un don de 20 millions de dollars pour soutenir la lutte contre COVID-19, tout en créant un programme de subventions de 100 millions de dollars pour aider les petites entreprises touchées par le virus.

Selon Sheryl Sandberg, chef de l’exploitation de Facebook dans une interview pour Bloomberg TV:

«Ce sont des moments difficiles sans précédent, et ces temps sont effrayants, et bien sûr, il n’en sera pas toujours ainsi. Chez Facebook, nous nous concentrons vraiment non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les petites entreprises qui utilisent notre plate-forme, car cela pourrait être dévastateur. »

Le mémo de Zuckerberg est arrivé juste après six comtés de la baie de San Francisco, y compris San Mateo (où se trouve le siège social de Facebook à Menlo Park) a reçu l’ordre de se protéger jusqu’au 7 avril comme mesure de lutte contre le coronavirus.