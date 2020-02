Facebook, pourquoi les célébrités l’abandonnent | Instagram

Facebook C’est l’un des réseaux sociaux que tout le monde utilise, mais aujourd’hui, il est abandonné par certaines célébrités et rejoint de plus en plus cette action en faisant tomber Facebook.

Il y a des gens qui disent que Facebook est déclin, selon les données de cette année de la firme d’analyse Statista, ce célèbre réseau social est utilisé par plus de 2 500 millions d’utilisateurs et reste le réseau social le plus utilisé au monde.

Ces dernières années se sont accompagnées de préoccupations de régularités dans le monde et de personnes très agitées confidentialité.

En 2018, la campagne est devenue très populaire #DeleteFacebook et c’est là que de nombreuses célébrités ont décidé de se joindre et d’en faire partie, étant des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, le Canada, l’Australie, l’Allemagne et le Brésil où elle a causé le plus grand tendance.

Près de deux ans se sont écoulés et de nouveaux noms gonflent les rangs des personnes qui décident de se joindre et la conversation continue. La semaine dernière, selon Talk Walkerça hashtag a généré plus de 4 800 interactions en Twitter.

Je quitte Facebook. Je ne suis pas à l’aise avec le flot de fausses informations autorisées dans sa publicité politique, et je ne suis pas confiant dans sa capacité à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Suivez-moi (et Molly, alias The Thing of Evil) sur Twitter, si vous le souhaitez.

– Stephen King (@StephenKing)

1 février 2020

L’un des cas les plus récents est celui du célèbre écrivain Stephen King, qui est reconnu pour ses livres d’horreur, qui l’ont rendu public Twitter:

Je ne me sens pas à l’aise avec l’avalanche de fausses informations autorisées dans leur publicité politique et je ne fais pas confiance à leur capacité à protéger la vie privée de leurs utilisateurs. »

Ayant plus de 5 millions d’utilisateurs dans son Page officielle Depuis Facebook, le compte n’est plus disponible.

Aujourd’hui à F8, j’ai expliqué comment nous commençons à créer une plate-forme sociale axée sur la confidentialité. Au cours des 15 dernières années, nous avons intégré Facebook et Instagram aux équivalents numériques de la place de la ville, où vous pouvez interagir avec de nombreuses personnes à la fois. Maintenant, nous nous concentrons sur la création de l’équivalent numérique du salon, où vous pouvez interagir de toutes les manières que vous souhaitez en privé – de la messagerie et des histoires aux paiements sécurisés et plus encore. Pour donner vie à cette vision, nous intégrons Messenger et WhatsApp dans des plates-formes pour toutes sortes d’interactions privées et travaillons à faire du cryptage de bout en bout la valeur par défaut pour les deux. Nous avons repensé Facebook pour rendre les communautés aussi centrales que les amis. Nous avons ajouté de nouvelles façons d’acheter des objets en toute sécurité sur Instagram. La réalité augmentée et virtuelle crée également des expériences plus personnelles et intimes. Nous apportons donc WhatsApp à Portal, ajoutons un chiffrement de bout en bout pour tous les appels et lançons Portal à l’international. Et je suis très heureux que cette année, nous expédions Oculus Rift S et Oculus Quest, le casque qui vous donne une totale liberté de mouvement sans câbles. Alors que nous construisons plus de nos services autour de cette vision de la confidentialité, nous changeons également la façon dont nous gérons notre entreprise. Nous nous engageons à consulter des experts sur les principaux compromis et problèmes sociaux afin de trouver la meilleure voie à suivre, en jouant un rôle plus actif pour garantir que les développeurs utilisent nos outils de manière efficace et en développant l’infrastructure technique pour soutenir cette vision. Cela va prendre du temps et nous n’avons pas encore toutes les réponses, mais nous nous efforçons de bien faire les choses et de le faire ouvertement. J’ai hâte de partager davantage avec vous alors que nous poursuivons notre cheminement vers la création d’une plate-forme sociale privée.

Un post partagé par Mark Zuckerberg (@zuck) le 30 avril 2019 à 11h08 PDT

La politique à laquelle il se réfère Stephen il est lié à une position controversée de l’entreprise Mark Zuckerberg. Facebook a cherché à calmer le monde avec des mesures de confidentialité alignées sur les règles européennes strictes de GDPR et il a également défendu sa position de ne pas appliquer de stratégie de vérification des faits au contenu publicitaire politique.

Dans Twitter, contrairement à Facebook, a pris des mesures pour éviter ce type d’informations de masse fausses au milieu des campagnes politiques.

La défense de Facebook fait valoir que les utilisateurs sont les seuls à avoir le droit de juger et de décider du contenu et que le réseau social n’est pas unarbitre de la vérité».

En ce sens, le réseau estime que si un politicien ment, contenu Il peut être réfuté sur les mêmes réseaux sociaux.

Ceci est la liste des célèbre qui a fermé son compte Facebook:

Stephen King

Cherilyn Sarkisian

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX

Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple

Jim Carrey

