Facebook présente des failles au Mexique, aux États-Unis et en Angleterre à partir de 19 h environ.. Plusieurs utilisateurs ont indiqué que la plate-forme était en panne et qu’elle ne leur permettait pas de charger des pages, d’accéder à la plate-forme et, principalement, d’accéder à des groupes et de publier du contenu.

Bien que les problèmes aient été signalés dans diverses parties du monde, Facebook semble présenter davantage de problèmes dans les États de la côte ouest des États-Unis, ainsi que dans certains États du nord et du centre du Mexique. L’Angleterre est l’une des plus touchées par la chute de Facebook.

Selon les rapports des utilisateurs, le principal problème se produit dans les groupes Facebook, où ils ne peuvent pas accéder ou publier de nouveaux contenus. Pour le moment, la société de Mark Zuckerberg n’a pas proposé de réponse sur les causes de l’incident, ni sur le moment où la plateforme sera complètement restaurée.

