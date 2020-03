Facebook supprime par erreur des nouvelles sur le coronavirus

Facebook a supprimé et bloqué des articles sur le coronavirus (covid-19) de sa plateforme. Cela semble être un bug dans les filtres anti-spam de la plate-forme, peut-être en raison de la grande quantité de contenu publié sur ce sujet au cours de la semaine dernière.

Plusieurs utilisateurs de Facebook et Twitter ont souligné au cours de ces jours que Facebook ne leur a pas permis de publier de nouveaux articles sur le coronavirus publiés par différents médias, notamment BuzzFeed, The Atlantic et The Times of Israel. Les utilisateurs ne connaissaient pas la raison, ils ont donc envoyé un rapport à Facebook, qui ne semble pas non plus connaître l’origine exacte du problème.

Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité de Facebook, Il a dit que l’erreur pouvait être due au fait que l’entreprise avait envoyé ses employés faire un bureau à domicile. Rappelons que l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a fait travailler ses travailleurs dans presque toutes les dépendances à domicile à titre préventif contre Covid-19 et leur a offert une compensation financière. Alex Stamos a commenté sur son compte Twitter:

«Il semble que les règles anti-spam de FB aient été violées. Facebook a renvoyé des modérateurs de contenu à la maison hier, qui ne sont généralement pas en mesure de travailler à domicile en raison de certaines dispositions de sécurité prises par l’entreprise. Nous pourrions assister au moment où l’apprentissage automatique est devenu fou lorsque les humains ne le regardaient pas. »

Malgré la théorie de Stamos, Facebook est rapidement sorti pour dire que ce n’était pas la cause du problème. Guy Rosen, vice-président de l’intégrité de l’entreprise, a démenti les propos de l’ex-employé de Facebook:

«Nous y travaillons, c’est un bug dans le système anti-spam qui n’est pas lié aux modifications que nous avons apportées à nos modérateurs de contenu. Nous sommes en train de le réparer et de réactiver ces postes. »

Voici quelques preuves que Facebook a supprimé ou bloqué des articles sur le coronavirus de sa plateforme:

