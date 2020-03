Facile et pratique: 3 façons de resserrer le dos à la maison pour soulager la douleur Ça marche!

Pour soulager la douleur dans le dos et le cou, ces cinq étirements pour crunch les os cervicaux sont extrêmement utiles et efficaces.

28 mars 2020 21 h 19

La pratique de casser les os pour produire un soulagement musculaire est connue sous le nom de thérapie physique, et avec un minimum de connaissances, vous pouvez utiliser les mouvements les plus basiques mais tout aussi utiles de votre corps.

Pour contribuer à votre apprentissage rapide de ces techniques, nous vous recommandons cette vidéo Youtube de la chaîne: Physiotherapy à portée de main. Ce matériel dure 5 minutes et dans celui-ci, il est visualisé comment effectuer ces exercices, et pour le lecteur rapide, nous décrivons ensuite comment faire ces “craquements” à la maison.

Un: Prenez une chaise dont le dos recouvre le milieu du dos, amenez vos mains à l’arrière de votre tête et posez vos pieds sur le sol, soulevez doucement votre dos en arc de cercle avec le col de l’utérus. Répétez ce mouvement en soutenant le dos dans différentes zones.

Deux: Si vous n’avez pas de chaise, vous pouvez utiliser vos bras, pour cela vous devez ne pas souffrir de blessures aux épaules et avoir une bonne mobilité. Soutenez les deux poings au milieu de votre dos comme pour faire l’oreille d’une tasse de thé et penchez-vous en arrière en utilisant vos bras.

Trois: Un rouleau en mousse, communément appelé rouleau arrière, est requis pour cet exercice. Ensuite, allongé sur le sol, nous mettons le rouleau en dessous et commençons à faire rouler le dos des épaules vers les lombaires, lentement et progressivement pour obtenir le meilleur effet possible.