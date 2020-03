“Faire de la fiction n’est pas seulement divertissant, c’est aussi aller de pair avec la réalité”

María Hervás est devenue l’un des visages les plus présents dans la comédie télévisée espagnole. L’actrice madrilène a commencé son voyage sur le petit écran avec ‘Los Serrano’ en 2007 et depuis lors n’a pas cessé de lier un projet à un autre. L’année dernière, nous l’avons vu dans trois des séries de comédie les plus remarquables d’aujourd’hui, comme «El pueblo», «La que se avecina» et «Vergüenza». L’interprète nous raconte les tenants et aboutissants d’Amaya, son personnage dans «El pueblo», ainsi que la sensation qu’il a vécue lors de l’interprétation d’un complot polyamoureux dans la longue fiction des frères Caballero ou la sensibilité de la société à l’interprétation des personnages en situation de handicap.

María Hervás dans la présentation de «Le peuple»

Le personnage d’Amaya rompt avec le stéréotype d’une fille idiote avec un gentleman plus âgé, car elle voit alors qu’elle est assez décisive et empathique.

La création réalisée par les frères Caballero par script du personnage d’Amaya est magnifique car elle démonte les clichés typiques qui existent. Ils ont des personnages polyédriques et jouent beaucoup avec ce que le spectateur pensera d’abord du personnage: le typique qui profite de l’autre. Vraiment pas, ou pas seulement. La relation entre les deux garde un véritable amour, avec une réelle dépendance mutuelle et Amaya finit par démontrer qu’il est une personne avec beaucoup de dignité et d’empathie. Il est très bien construit et c’est l’œuvre d’Alberto et Laura Caballero.

Dans la deuxième saison, nous avons vu une Amaya plus autonome et prendre plus de décisions pour elle-même.

Amaya, hors de l’état de confort qu’il était censé être dans un casoplon où il vivait avec Juanjo, où il se mélange également avec beaucoup de gens, commence à voir d’autres réalités et un autre type de femme qui résolvent leur existence par eux-mêmes. Amaya se rend compte qu’elle peut également résoudre la sienne et qu’elle est pleinement formée. C’est pourquoi ce contact avec d’autres réalités féminines amène Amaya à dire: “ hé, je suis là et je peux le faire parce que je n’ai pas à dépendre de Juanjo et si je touche le fond, je n’ai pas à attendre qu’un homme me sorte d’ici parce que je Je peux sortir seul. Donc, cette deuxième saison est beaucoup de connaissance de soi de vos capacités et de voir les choses que vous pouvez faire par vous-même et les faire.

Lorsque vous arrivez à Peñafría, de nombreuses personnalités différentes se réunissent et, surtout, vous voyez beaucoup de femmes parce qu’il y en a avec une pensée plus ancienne, puis vient le tourbillon de nouvelles, ce qui crée une nouvelle dynamique.

Quand vous voyez dans une autre femme quelque chose que vous n’aviez encore vu personne à cause du type de personnes que vous aviez rencontrées, mais cette personne réveille quelque chose en vous, mais que vous l’avez fait taire, c’est bien comment Ils se connaissent et la façon dont ils se parlent commencent à se compléter. Même les femmes de la ville commencent à avoir une autonomie et une capacité de décision qui jusque-là n’avaient pas été relevées.

Dans cette deuxième saison, il y a trois femmes au pouvoir. Maria est maire et nomme deux conseillers, révélant des femmes au pouvoir dans une mentalité très fermée.

Les frères Caballero sont très conscients du moment actuel qui est vécu et du moment où la femme vit dans le monde. Faire de la fiction, en plus de divertir les gens et de les faire rire, signifie aussi aller de pair avec la réalité de ce qui se passe dans la vie. Ils le font parfaitement, ils savent très bien le faire, dans ‘Celui qui vient’ ils le font aussi, car ils mettent dans les personnages tous les conflits qui se traitent aujourd’hui dans la rue et il fallait bien que l’axe du pouvoir de la ville arrivera aux femmes parce que c’est quelque chose qui se passe dans la vraie vie.

María Hervás et Carlos Areces lors d’une réunion de voisins à «El pueblo»

Le tournage de la première saison a été une expérience pour vous d’être pratiquement au secret dans une ville et de vivre en famille. Comment s’est déroulé le tournage du second sur cette expérience?

Le tournage a été le même car nous avons enregistré dans le même espace. Nous prenons tout le temps le petit déjeuner, une collation, un repas, un dîner tous ensemble et dormons dans les mêmes maisons où nous tournons et c’est très intense. C’est un sentiment d’être ensemble tout le temps. Pour moi, que je suis une femme si indépendante, c’est un peu ce qui a été fait de plus en montée.

Le travail est secondaire, la première chose est la vie et être heureux et pouvoir voir son partenaire, sa famille et ses amis, pouvoir prendre une canne en toute tranquillité … Et tout cela, en raison des circonstances de l’espace, était très difficile ou pratiquement impossible. Je n’ai pas vu ma famille ou mon partenaire et, quand j’ai fini de travailler, ce que tu veux, c’est te détendre un peu. Avec Laura et Alberto, qui sont mes patrons, je m’entendais très bien, mais que vous vouliez ou non être vos patrons. Si vous avez terminé l’enregistrement et continuez à dîner avec vos patrons, il y a quelque chose qui, aussi gentil soit-il, vous met dans le stress.

Il y a des moments où pour faire un personnage avec ce handicap c’est plus de succès une actrice qui ne l’a pas

Comment est l’enregistrement de ‘The people’? Parce qu’il a 70 minutes pour Telecinco et 50 pour Amazon.

Nous avons enregistré pour la version longue, puis dans cette deuxième saison, ils l’ont coupé car sur Amazon, ils les préfèrent plus courts et, à la place, Telecinco, en raison de son format de grande écoute, les préfère plus longtemps.

Dans ‘La que se avecina’, vous avez joué dans une intrigue sur le polyamour, quelque chose qui ne se voit pas dans la fiction généraliste et qui a de plus en plus de visibilité dans la société.

C’était très confortable car Macarena Gómez et Antonio Pagudo m’ont rendu la tâche très facile. Ils sont à la fois super affectueux et respectueux et c’était un travail dont je me souviens avec amour car nous avons tous beaucoup ri. Macarena et moi avons en commun que nous sommes très embarrassants, bien que nous soyons très expressifs et il peut sembler que nous ne le soyons pas, nous sommes super timides et quand nous devions nous embrasser, nous mourrions de rire de la honte que cela nous donnait. Mais l’intrigue était très facile à enregistrer. Toute l’équipe de ‘La que se avecina’ est connue depuis des années, il y a donc beaucoup de confiance dans l’équipe, les caméras sont les mêmes que celles de ‘El pueblo’, alors imaginez à quel point elles sont faciles. Si vous deviez soudainement faire la séquence et avec eux au lit, en sous-vêtements … Tout comme avec une autre équipe, j’aurais eu une triple honte. Mais avec ceux qui ont l’habitude de me voir en bikini dans le village, c’était presque comme le faire avec ton cousin. C’était plus facile qu’il ne l’aurait été avec d’autres personnes.

Il est très curieux du changement que votre personnage a à la fin de la saison, passant du polyamour pour revenir à une relation toxique.

Dans la vie, l’humain est tellement contradictoire. Parfois, nous sentons que nous avons finalement compris clairement quelque chose, puis nous trébuchons 50 000 fois plus avec cette même pierre. Dans l’incohérence des personnages, parfois je vois beaucoup de cohérence avec la vie. Nous sommes tellement incohérents tant de fois, que je pense que nous devons trébucher 50 fois sur une pierre pour apprendre de l’erreur et vraiment l’apprendre. Qu’est-ce qui a peu de sens en partie ou pourrait-il sembler? Oui oui Mais je pense que dans la vie, nous faisons ces choses tout le temps. Martina a encore quelque chose à résoudre qui l’attrape dans ce genre de relation.

María Hervás avec Macarena Gómez, Fernando Tejero et Antonio Pagudo dans ‘La que se avecina’

Comment entrait-on dans le personnage de Mayte dans ‘Shame’, une série complexe avec des scripts très exigeants pour son humour noir?

Mon humeur est plutôt gore aussi, je n’ai pas peur de plaisanter les bêtes. Il faut bien différencier, en ce que l’on se trompe tout le temps, entre le sens de l’humour et les choses qui méritent le respect. Je peux faire une blague super bête tout en respectant absolument une personne handicapée. Je pense que ce sont deux domaines très différents. Logiquement, il est très différent que cette plaisanterie soit faite à une personne en face avec l’intention d’en rire, cela la change. Mais qu’il y ait une sorte d’humour collectif dans cette société qui nous rend capables de relâcher toutes les tensions que nous avons, je pense que c’est très sain.

J’ai passé un bon moment à faire le personnage de Mayte. Dès le premier jour, ils m’ont dit: “Voyons, tu ne vas pas être jolie.” Mais je m’en fiche, ça ne m’a jamais importé. Je ne pense pas qu’elle soit l’actrice connue pour avoir fait tout le temps de la beauté et mon travail n’y va pas et je ne me suis jamais concentrée là-bas. En fait, quand Alberto Caballero me donne le personnage de «El pueblo», qui ne m’a même pas jeté, il ne m’a jamais dit comment il devait faire le personnage ou comment il devait créer. Il m’a dit: “C’est pour toi et je suis convaincu que tu vas faire un morceau de caractère.” Et je prends et pose une chose très bête et je pense que beaucoup d’actrices auraient jeté par le cliché typique de la belle tante, donc gardé un peu idiot et je boitais et fais une telle chose à moitié gitane, qui parle en quelque sorte, qui bouge et Elle n’est pas sexy, avec peu de goût … Je pense que cela a été le succès, la décision de faire un personnage que même si elle essaie d’être belle, l’actrice ne veut pas. C’est ce qui vous fait réveiller plus de tendresse que les pesonajes qui restent plus plats car ce sont les modèles typiques.

Il faut bien distinguer le sens de l’humour et les choses qui méritent le respect

Il est très intéressant que vous vous laissiez cette liberté créative.

Les frères Caballero sont très cool car ils font tout très bien. En plus de créer les meilleurs scripts de comédie fabriqués en Espagne, car ils les fabriquent, ils font un travail incroyable en choisissant le casting. Je ne le dis pas parce que je travaille avec eux, je le dis en pensant à tous mes camarades de classe. En tant que personnes intelligentes, ils sont, lorsqu’ils ont déjà choisi les personnes avec lesquelles ils veulent travailler, au lieu de les rendre fous, ils les laissent faire. Ensuite, ils sont également très bons à diriger. Laura m’a beaucoup aidé à construire le personnage d’Amaya parce qu’elle peut penser à cent mille super petits détails qui sont très stupides et que beaucoup de gens n’arrêtent pas de les regarder, mais ils construisent le personnage.

María Hervás et Malena Alterio dans «Vergüenza»

Votre personnage souffre d’un handicap. Aviez-vous peur de recevoir des critiques pour l’avoir interprété vous-même, surtout à un moment où l’inclusion est fortement contrôlée?

Pour le moment je ne les ai pas reçus, ils ne m’ont pas atteint. Ma position est qu’il est différent, bien sûr, que les acteurs et actrices handicapées doivent avoir leurs opportunités. Mais il y a des moments où pour faire un personnage avec ce handicap, il est plus réussi une actrice qui ne l’a pas et sera simplement meilleure pour l’histoire. Alors que se passe-t-il, que pour les macarras nous devons aller dans les quartiers pour en obtenir des macarras qui savent comment agir? Et faut-il aller chercher les actrices qui sont chic pour être une pija? Le rôle de l’acteur est de s’immerger dans les multiples réalités de la vie et de les compter avec le plus grand sens de la justice possible concernant le personnage, en essayant de le défendre jusqu’à la fin.

Pour Mayte, j’ai cherché comment fonctionnaient les femmes et les personnes qui ont ce type spécifique de handicap, je regardais des vidéos, où il y avait des limites s’il y en avait et j’ai essayé de faire un travail que je considérais comme étant juste par rapport au personnage que je faisais. Je vous dis aussi une chose. Si quelqu’un s’est senti offensé, je dois aussi apprendre à tolérer ce qui peut logiquement se produire et dans ce cas, je m’excuserais simplement. Je n’ai aucun conflit avec cela, le plus qui puisse m’arriver, c’est que c’était quelqu’un d’autre qui l’avait. Ensuite, je le résoudrais en m’excusant parce que la sensibilité de chacun est quelque chose de si particulier que si je m’arrête pour penser à qui je peux offenser, c’est que seule la marche dans la rue peut offenser quelqu’un.

