Faire face à la peur en période d’incertitude – Essai invité du réalisateur Mike Flanagan

Nous vivons dans des jours étranges et effrayants.

Et j’ai peur. J’ai peur de ce que la pandémie de COVID-19 fait – et pourrait encore faire – à notre monde. Dans mon pays, mon état, ma ville. Mes amis, ma famille, mes parents. Ma femme. Mes enfants. J’ai peur de ce qui pourrait arriver aux gens que je connais et aux gens que je ne connais pas. Je suis alarmé par beaucoup d’informations que j’apprends; J’ai peur de tout ce que nous ne savons pas encore.

Je regarde les nouvelles tous les jours. Je veux être le plus informé possible. J’ai lu les journaux en ligne; Je parcours les réseaux sociaux. Twitter est la seule plateforme que j’utilise encore; J’ai quitté Facebook et Instagram avant que tout ne commence, et même Twitter est franchement un peu plus que ce que je peux gérer parfois. Parfois, je dois juste arrêter le tout, couper Internet, éteindre les nouvelles et regarder les nuages ​​par la fenêtre. Parfois c’est trop.

Dans ces moments, je cherche diverses évasions, comme beaucoup d’entre nous. Quand je suis débordé, ou quand je m’ennuie, quand je veux m’endormir, quand je veux être transporté ailleurs, ou parfois juste comme une petite récompense pour avoir traversé une journée de garde exigeante, je regarde la télévision. Films. Lire des livres. Et en ces jours étranges et effrayants, je me retrouve de plus en plus à graviter vers… enfin, l’horreur.

En ce moment, je regarde WAR OF THE WORLDS sur EPIX, qui est jusqu’à présent une vision particulièrement sombre et réaliste du matériel source classique. J’ai regardé COLOR OUT OF SPACE de Richard Stanley à deux reprises maintenant, choisissant à deux reprises de vivre une histoire au sujet d’une famille qui a succombé à une horrible contamination qui s’est littéralement échappée du ciel. Mes parents, eux-mêmes isolés à quelques kilomètres de là, rattrapent avec impatience THE WALKING DEAD, lui-même un portrait des luttes violentes de ceux qui n’ont pas encore succombé à une pandémie mondiale qui anime les morts.

Et nous ne sommes pas seuls. En cette période d’inquiétude, de tragédie et d’incertitude incroyables, les gens s’inscrivent à SHUDDER – le fantastique service de streaming proposant exclusivement du contenu d’horreur – en nombre record. Mon fil Twitter est jonché de gens qui demandent des recommandations de films d’horreur. Les gens ont également afflué pour regarder le film CONTAGION de Steven Soderbergh en 2011 (qui est absolument un film d’horreur, je dirais).

CONTAGION est un exemple particulièrement intéressant pour moi; pourquoi les gens affluent-ils vers une histoire qui est fondamentalement juste une version légèrement pire de ce qu’ils voient dans les nouvelles du soir? C’est étrange à quel point ce film est similaire à la réalité que nous habitons en ce moment. Pourquoi chercher ça?

Tout cela m’a fait réfléchir une fois de plus sur la nature, les avantages et l’importance du genre d’horreur.

Quand j’étais enfant, je détestais l’horreur. Je détestais ça. J’étais un enfant très, très effrayé. Quand des amis faisaient des films effrayants, je me cachais. Je ferais des excuses pour éviter les soirées pyjama. Si j’étais coincé quelque part où quelque chose d’effrayant était à la télévision, je me cacherais derrière le canapé. Ou mes doigts. Je détournais les yeux, quelques pieds à droite de la télévision, surveillant l’écran de manière périphérique pendant que j’attendais le moment effrayant.

Les films d’horreur évoquent de grandes émotions. Émotions primordiales, à cela. C’est un genre qui est conçu pour créer un sentiment d’effroi chez le spectateur. Ou un sentiment de choc. Pour déclencher cette ancienne lutte ou réponse de fuite. Pour provoquer de l’anxiété. Pour créer du stress. Pour tenir nos visages vers l’obscurité, pour nous balancer au-dessus de l’abîme.

Pourquoi cherchons-nous cela? Pourquoi «apprécions-nous» ces sentiments dans le contexte de nos divertissements, alors que nous considérons les mêmes émotions comme carrément insupportables et malsaines dans notre vie de tous les jours?

Comme je me sentais de plus en plus effrayé quand j’étais enfant, je me suis finalement détourné des films d’horreur au profit de la littérature d’horreur. Plus précisément, j’ai gravité vers R.L.Stine, puis Christopher Pike, puis Stephen King (qui se révélera être l’influence créatrice la plus profonde de ma vie).

Les livres d’horreur seraient plus faciles à gérer que les films d’horreur, pensais-je. Après tout, je pouvais toujours fermer le livre. Et ce serait plus sous mon contrôle, car au lieu d’être forcé de voir des choses dans un film ou à la télévision, tout cela existerait dans mon imagination. Ce serait moins effrayant, me dis-je.

J’avais tort sur la deuxième partie, mais j’avais raison sur la première partie. Oui, je pourrais fermer le livre. Mais j’ai trouvé que cela n’éliminait pas ces sentiments d’anxiété, de stress, de peur ou de peur… en fait, cela les avait aggravés. L’expérience était inachevée si je fermais le livre. Le résultat du moment était inconnu. Il se trouve que l’inconnu est le fondement de l’horreur et de la peur – et face à l’inconnu, mon imagination, qui, selon moi, me protégerait et serait plus douce que la réalité, s’est avérée pire que ce qui nous attendait sur la page, presque à chaque fois.

“Faites juste ce petit bout de chemin”, me disais-je. «Juste cette partie effrayante. Faites-le. »

Il me faudrait de nombreuses années pour réaliser exactement ce que je faisais en consommant de la fiction d’horreur dans ma jeunesse. «Juste ce petit bout» est devenu «juste cette page». Cela est finalement devenu «juste ce chapitre» et bientôt l’histoire a été terminée et j’étais de retour dans le monde réel, qui prenait déjà cet éclat illusoire d’être «sûr» et «ordinaire»… qui est, franchement, le plus grand truc que le monde jamais tiré, n’est-ce pas.

Je ne m’en rendais pas compte à l’époque, mais l’horreur travaillait sur moi de l’une de ses manières les plus importantes et les plus profondes: elle me rendait plus courageux. Juste un petit peu, juste un pouce à la fois, mais ça se passait bien. Il m’enseignait comment être courageux en courtes rafales, par incréments contrôlés.

C’était, je le réalisais plus tard, semblable à de l’exercice physique… mais de l’exercice avec courage. Exercice de caractère.

Au lycée, je me suis retrouvé attiré intensément vers les films qui m’avaient terrorisé dans mon enfance. Tous ces films que j’avais sautés, tous ces films dont les couvertures étaient trop effrayantes pour moi dans le magasin de vidéos, tous ces titres dont mes amis parlaient depuis des années – je les consommais voracement maintenant. FREDDY. LA CHOSE. LA MOUCHE. L’EXORCISTE. NUIT DES MORTS-VIVANTS. C’était excitant. C’était un tout nouveau monde pour moi, et j’ai couru vers lui avec tout ce que j’avais.

Au fil des années, le genre a si bien fait son travail qu’il est devenu presque impossible de me faire peur. Ce genre qui m’avait tellement fait peur quand j’étais enfant, qui m’avait tellement traumatisé, était maintenant complètement tissé dans le tissu de ma vie. Cela a commencé à me définir. Et aujourd’hui, je lui dois tout… l’horreur est ma carrière. L’horreur est mon gagne-pain.

J’ai construit toute ma vie sur l’horreur.

L’horreur est universelle. C’est l’une des premières expériences que chaque être humain sur cette planète aura, câblée en nous par 200 000 ans d’évolution. L’une des toutes premières émotions puissantes que nous aurons est une saine peur du noir. Nous apprenons cette peur avant d’apprendre à parler.

Et voici un genre qui est mal compris, rejeté par certains qui ne réalisent pas quelle fonction incroyable il remplit. L’horreur nous permet d’explorer cette obscurité – en nous-mêmes, dans notre monde, dans l’angoisse, dans la possibilité, les pires scénarios, l’impensable, l’impossible, l’inévitable, l’évitable, le tragique, les cauchemars à l’intérieur et à l’extérieur – et cela nous permet de les explorer en toute sécurité.

En explorant cette obscurité imaginaire, en fixant une représentation de ces divers abîmes, cela nous rend juste un peu plus préparés à regarder les vrais lorsqu’ils apparaissent. C’est un exercice pour l’esprit, la catharsis dans sa forme la plus extrême et une contradiction fascinante – en décrivant la violence, la folie et le mal, ce genre encourage l’empathie, le courage et la compréhension.

Nous mettons notre confiance dans le genre lorsque nous nous engageons avec lui. Nous l’invitons à nous mettre à l’épreuve – nous en embrassons l’anxiété, la peur, le stress et le choc. Nous nous tenons au bord de la falaise. Notre rythme cardiaque augmente, notre respiration s’accélère et nous nageons dans les eaux sombres de nos sentiments les plus primitifs et les plus puissants… et puis les lumières s’allument, le générique roule ou le livre se ferme et nous revenons, sains et saufs, de retour dans le monde réel.

C’est, je pense, pourquoi nous nous précipitons vers l’horreur dans des moments comme ceux-ci. C’est pourquoi je me suis retrouvé à regarder CONTAGION – parce que c’était une version des horreurs de la vie réelle en ce moment, mais avec des crédits de clôture. Avec une fin. Le genre nous donne de minuscules petits éclats de bravoure, de minuscules morceaux de courage qui peuvent s’accumuler avec le temps pour nous aider à mieux gérer les horreurs du monde réel … et il nous donne également le cadeau le plus profond: une fin. Un sursis. Une conclusion.

Parce que le monde n’est pas sûr ou ordinaire, n’est-ce pas? Non, le monde a des dents. Le monde est un endroit affamé; un endroit sombre. Et le monde a sa propre marque d’horreur – ce que nous mettons à l’écran ou dans un livre n’est qu’une ombre pâle de la vraie affaire. De la même manière que les petits morceaux de courage que nous trouvons dans le genre sont de pâles imitations de la vraie affaire.

Un vrai courage, une vraie bravoure, peuvent être trouvés dans les yeux des premiers intervenants. Des médecins et des infirmières de nos hôpitaux, en ce moment, qui se tiennent littéralement au bord d’une falaise très réelle, tendant la main pour mettre les autres en sécurité. Ils connaissent une véritable horreur et un vrai courage.

Je me demande d’où vient cette force. Je me demande, comme beaucoup d’entre nous, si je pourrais jamais le trouver, s’il était mis à l’épreuve. Je ne connais pas la réponse. Et cela… me fait peur.

Nous vivons dans un monde effrayant, mais nous sommes capables d’un grand courage. Grande bravoure face à l’obscurité. Tout ce qui dans notre vie nous aide à développer ces muscles, tout ce qui nous donne du courage, de l’empathie, et oui, de la gentillesse… Je suis reconnaissant que ces choses existent. Je suis humble de voir leurs résultats, visibles dans notre monde chaque jour.

Et je suis heureux d’avoir trouvé, dans ma propre vie, quelque chose qui aide à coudre de petits moments de courage dans le tissu de ma vie, aussi petits soient-ils dans le grand schéma des choses.

Parce que regardons les choses en face – la chose la plus méchante, la plus terrifiante, la plus vicieuse et la plus dérangeante dont nous puissions rêver dans le genre de l’horreur ne résiste pas aux horreurs du monde réel. Le monde réel, comme on nous le rappelle périodiquement, abrite de vraies horreurs. Nos marionnettes d’ombre sont de petites imitations pathétiques, il s’avère.

Je suis étonné de me rappeler à quel point le monde réel abrite un vrai courage. À la vraie bravoure. Et aux vrais héros. Et tout ce qui peut nous déplacer d’un millimètre vers leur courage, face à de telles horreurs… eh bien, c’est une bonne chose.

Faites juste ce petit bout. Rendez-vous juste aujourd’hui. Un petit peu à la fois.

Je souhaite à chacun de vous santé, sécurité et gentillesse en ces jours étranges et effrayants.

Et à ceux qui sont en première ligne – dans les hôpitaux, les laboratoires, les supermarchés, les maisons de soins infirmiers, les camions de livraison et tant d’autres endroits – merci pour vos leçons de vrai courage.

Je vous remercie.