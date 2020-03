Faire la fête avec les invités est-il une bonne idée?

Le matelot de pont Parker McCown du bateau à voile ci-dessous est vu s’amuser et jouer des airs avec un groupe d’invités charter.

Capitaine Glenn Shephard, Parker McCown | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Les frères de Long Island adorent faire la fête et McCown était le DJ parfait pour accueillir leur plaisir. Mais a-t-il franchi une ligne? Bien qu’il semble manquer un appel du premier compagnon Paget Berry, McCown est pleinement engagé dans le service à la clientèle alors qu’il répond aux besoins des invités. «Je pense que je fais la distinction entre être incontrôlable et être professionnel», dit-il dans un confessionnal. “Je ne veux pas m’asseoir là avec un visage froid comme un garde du corps!”

Il tourne quelques airs et traîne avec les invités. Pendant qu’ils boivent de l’alcool, McCown s’en tient à l’eau. Il a également la sécurité à l’esprit et conseille à un invité d’éviter de «plonger dans le bateau». L’invité n’écoute pas et frappe fort le bateau.

Certains membres d’équipage ont la bonne idée

McCown semble marcher sur cette fine ligne entre se dérober à ses fonctions de matelot de pont et rester professionnel. Bien qu’il garde l’ambiance lumineuse avec les invités, il reste professionnel, veillant à la sécurité des invités et, surtout, ne buvant pas avec eux.

D’autres membres de l’équipe sous le pont se sont également amusés avec les invités et cela a payé. Lorsque Steve «Foam Man» Bradley voulait une soirée mousse sur le yacht, aucun de ses amis ne voulait le rejoindre. Au lieu de cela, le mascotte Eddie Lucas a enfilé une robe avec Bradley et s’est mis au milieu de la mousse pour s’amuser.

Le ragoût en chef Adrienne Gang est passé d’un ragoût à un ami avec un groupe d’invités. Le groupe majoritairement féminin voulait sortir en ville, alors Gang s’est changée en robe et a rejoint le groupe. Elle est restée professionnelle et les invités ont semblé apprécier qu’elle soit partie avec eux.

Quand une ligne est-elle franchie?

Faire la fête au bar avec d’anciens invités, même après la charte, est probablement mal vu. Ashton Pienaar et Tanner Sterback de ci-dessous Deck ont ​​rencontré les invités de Charleston, en Caroline du Sud après la fin de leur charter. On les voit faire la fête et se mettre à l’aise avec les invités dans un bar local en Thaïlande. Bien que la charte soit terminée, certains membres de l’équipage ne pensaient pas qu’il était intelligent de se connecter avec les invités même après la charte.

Malia White, Bugsy Drake | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Ensuite, il y avait le matelot de pont Danny Zureikat de ci-dessous Mediterranean Deck. Il est tombé dur pour un invité charter qui était un modèle de Tilted Kilt. On lui a dit d’éviter de fraterniser avec les invités mais à la place, il a embrassé l’invité quand il pensait que personne ne regardait. Pendant ce temps, des caméras ont capturé le liplock. Plus tard, il a glissé une note d’amour à l’invité, qui a fini par contribuer à son licenciement.

Le matelot de pont Bobby Giancola a également eu un moment avec un invité. Il s’est associé à l’un des invités sur une application de rencontres et a fini par l’embrasser sur un jetski.

Le voilier sous le pont est diffusé lundi à 21 h. / 20 h Central sur Bravo.