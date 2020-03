Faites un délicieux voyage autour du monde avec «The Endless Adventure» – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: L’aventure sans fin

Où vous pouvez le diffuser: Youtube

Le Pitch: “Salutations aventuriers! Nous sommes Eric & Allison, un couple de voyageurs en voyage pour trouver les endroits les plus intéressants et les aliments uniques que cette planète a à offrir! Nous avons troqué nos chèques de paie et notre résidence permanente contre une vie de voyage et d’aventure. Venez voir le monde avec nous! »

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Si vous êtes comme moi, vous vous sentez probablement déjà un peu enfermé pendant l’auto-quarantaine. Quelle meilleure façon de fuir votre maison pendant cette période de distanciation sociale qu’en voyageant pratiquement à travers le monde avec des amis que vous ne saviez pas avoir? Eric et Allison sont un couple hipster qui a échangé ses emplois à temps plein pour voyager dans le monde avec des plans pour le documenter pour une chaîne YouTube. Quatre ans et près de 650 vidéos entamées, ils ont trouvé le moyen de faire de leur rêve une réalité.

Pendant la pandémie, j’ai regardé leur playlist qui contient chaque épisode depuis le début. Je ne suis pas sûr que je recommanderais cela aux nouveaux téléspectateurs, car, comme la plupart des YouTubers, il leur a fallu un certain temps pour trouver leur groove. Ce qui a commencé comme un récit de voyage traditionnel a finalement évolué vers sa propre marque d’aventure. Ils ont trouvé une niche de manger des plats internationaux intéressants et de rester dans des endroits Airbnb uniques et sauvages (comme de minuscules maisons et des gousses sur le flanc des montagnes). Et c’est probablement le seul inconvénient de regarder cette émission en ce moment. Cela entraînera probablement la faim et la suralimentation.

Mais comme les meilleures chaînes YouTube, ce ne sont pas les lieux et la nourriture qui rendent cette chaîne convaincante – ce sont les personnalités et les perspectives uniques d’Eric et Allison dans ces aventures lointaines. Certains des meilleurs épisodes n’impliquent pas un grand site touristique, mais se concentrent plutôt sur la folie et le drame qui proviennent des voyages internationaux et comment Eric et Allison sont toujours en mesure de tirer le meilleur parti de leur situation.

Je serai honnête avec toi. Il y a quelques années, j’aurais ridiculisé qu’une chaîne YouTube soit incluse dans une liste comme celle-ci. Mais au cours des deux dernières années, ma petite amie Kitra et moi nous sommes retrouvés à regarder plus YouTube que la télévision et les films produits par Hollywood. Je pense qu’il y a quelque chose à dire au sujet de l’expérience de vraies personnes faisant de vraies choses dans le monde d’aujourd’hui. Avec de nombreuses chaînes YouTube, la plus authentique et la plus réelle signifie généralement la perte de valeur de production. L’une des choses que j’apprécie dans Endless Adventure est à quel point elle est souvent cinématographique, des prises de vue de drones au cadrage de l’ordinateur de poche à l’utilisation créative des transitions.

Il y a presque un an, Kitra et moi avons lancé notre propre chaîne YouTube appelée Ordinary Adventures, où nous nous concentrons principalement sur les parcs à thème et les aventures cinématographiques. Lorsque nous avons créé la chaîne, nous n’avions pas encore «rencontré» Allison et Eric, donc la similitude de nom n’est qu’une coïncidence, mais vous pouvez certainement voir leur inspiration dans notre évolution au cours de la dernière année. Et tandis que cette période d’isolement de soi craint, je suis heureux que nous puissions pratiquement échapper à notre maison et à l’aventure à travers le monde avec Allison et Eric à travers leur carnet de vlogs.

